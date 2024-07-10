10 порад, як зберегти здоров'я очей: експерт рекомендує

Зараз дуже багато інформації засвоюється саме через зір. На нього йде велике навантаження, тому краще знати, які чинники призводять до його погіршення.

Про те, що робити, аби очі довго залишалися здоровими, розповідає член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, лікарка – офтальмолог одеської клініки “Ексімер” Катерина Бабій.

Гігієна зору

Хочете добре бачити? Тоді дотримуйтеся основного правила: гігієна зору понад усе! Вона формує в дітей і дорослих правильну звичку, що запобігає формуванню напруження акомодації, короткозорості, акомодаційної астенопії (зорова втома, яка виникає через перенапруження циліарного м’яза при далекозорості чи астигматизмі) та допомагає зберегти якість зору.

Отже, щоб давати очам змогу розслабитися, виконуйте просте правило, яке офтальмологи називають “20/20/20”: після 20 хвилин роботи переводьте зір на 20 секунд на 20 фунтів вдалину (за нашою мірою це 6 метрів).

Організації з офтальмологічної охорони здоров'я рекомендують також:

через кожні три години роботи на близьку відстань відпочивати протягом 15-20 хвилин;

у цей час дивитись тільки вдалину;

у середньому одну-дві години гуляти на свіжому повітрі.

Збалансоване харчування

Додавайте до свого раціону багато овочів і фруктів, особливо оранжевого й зеленого кольорів, і не забувайте про ягоди. Вони збагачують організм мікроелементами – цинком, селеном, калієм, міддю та каротиноїдами – пігментами на кшталт лікопену, лютеїну, зеаксантину, що мають захисну функцію для очей. Амінокислоти, наприклад, дають змогу запобігти віковій макулодистрофії сітківки, за якої втрачається центральний зір. Це захворювання не має певних заходів лікування, тому важлива саме профілактика, і раціональне збалансоване харчування є одним з основних правил.

Захист очей від УФ

Ультрафіолетові промені впливають на стан сітківки, особливо в разі міопії (короткозорості) та цукрового діабету, і є чинником виникнення вікової макулодистрофії. Крім того, ультрафіолет пришвидшує розвиток захворювань сполучної тканини ока, наприклад птеригіуму, за якого кон’юнктива наростає на рогівку, а також катаракти (помутніння кришталика). Отже, захист від ультрафіолету є профілактикою ймовірних захворювань, що утворюються з віком. Носіть окуляри із захистом UV-400, а діткам вдягайте панами з великими крисами чи козирком.

Дотримання режиму дня та відпочинку

10 порад, як зберегти здоров'я очей / Фото: Credits

Передусім це стосується тривалості та якості сну. Якщо ви мало спите, це знижує імунітет, що призводить до запалення кон’юнктиви. Кровоносні судини стоншуються й лопаються, очі стають червоними, сверблять і пересихають. Проте є небезпека розвитку серйозних захворювань, як-от глаукоми чи вікової дегенерації сітківки.

Тож повноцінний сон 7-8 годин дає змогу відпочити та відновитись. У цей час наш організм виділяє мелатонін – основний медіатор профілактики вікової макулодистрофії сітківки, глаукоми та захворювань інших органів.

Правильне робоче місце

Для збереження якості зору потрібно правильно організувати своє робоче місце. Діти це вивчають у школі, а от ми, дорослі, часто забуваємо елементарні правила. Отже, відстань між очима та книгою або гаджетами повинна бути в середньому 35-45 см. Це дає змогу акомодаційному апарату в очах добре фіксуватися на зображенні й не спричиняти напруження, так до кінця робочого дня ви не матимете зорової втоми.

Дуже важливе в організації робочого місця освітлення. Якщо ви правша, то світло має розміщуватися з лівого боку, а якщо шульга – з правого. Таким чином на об'єкт зору не падатиме тінь і буде якісне зображення.

Здоровий спосіб життя

Варто відмовитися від шкідливих звичок: алкоголю та зловживання тютюновими виробами. Останнє призводить не лише до захворювань верхніх дихальних шляхів чи до змін у печінці, а й впливає на розвиток вікових змін очей. Якщо ж ви маєте хронічне захворювання, то шкідлива звичка впливатиме на їхній перебіг, що призводитиме до небезпечних наслідків для очей. Іноді в тих, хто зловживає алкоголем, відбуваються дуже різкі спазми й дегенерація судин, так само можуть виникати крововиливи.

Будьте активними

Основним моментом профілактики прогресування короткозорості, далекозорості, напруження акомодації є активний спосіб життя. Хоча б годину на добу гуляйте на свіжому повітрі, а коли маєте ще й фізичні навантаження, це просто чудово. Адже активність на вулиці, найкраще в зеленій зоні, поліпшує кровообіг, насичує тканини ока киснем, нормалізують тиск. А ігри з м’ячем додатково тренують очні м’язи.

Гігієна повік

10 порад, як зберегти здоров'я очей / Фото: Credits

Якщо хочете запобігти появі блефариту, ячменю, треба ретельно очищати ділянку очей. Жінки й дівчата наприкінці дня мають обов’язково змивати косметику спеціальними засобами. Та коли через брудні руки чи інші негативні чинники запалення все ж з’явилося, користуватися офтальмологічними серветками.

Планові щорічні огляди в офтальмолога

Чимало офтальмологічних захворювань перебігають безсимптомно, тому щорічні планові візити до лікаря – важливе правило. Раз на рік обов’язковий огляд з розширенням зіниці – так ми можемо побачити напруження акомодації або проблеми із сітківкою, наприклад периферичну дистрофію сітківки (розриви, дегенерацію по типу решітки), центральні дистрофії сітківки. Або виявити глаукому. Вона небезпечна тим, що спочатку себе жодним чином не виявляє, а коли людина втрачає зір, то під час лікування вже постає питання збереження того поля і кількості зору, яка залишилася на той момент.

За наявності хронічних захворювань – частіші візити до лікаря

10 порад, як зберегти здоров'я очей / Фото: Credits

Якщо маєте якусь патологію з боку очей, ту ж глаукому чи вікову макулодистрофію сітківки, або хвороби, які виникають на фоні супутніх захворювань – цукрового діабету, гіпертонії, хвороб щитоподібної залози, то огляди мають бути раз на пів року. Так можна вчасно виявити ускладнення й призначити ефективне лікування. До речі, лікарю, що лікує основну патологію, – ендокринологу, невропатологу, – також треба показуватися раз на пів року, щоб відстежувати загальний стан організму.

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