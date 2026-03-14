10 тис. кроків щодня

Ходьба — один із найпростіших і водночас найефективніших видів фізичної активності. Вона не потребує спеціального обладнання, підходить людям різного віку та має безліч переваг для здоров’я, про це розповіло видання Women`s Health.

Регулярні прогулянки допомагають покращити роботу серця, зміцнити імунітет, підтримувати здорову вагу, зменшити рівень стресу та підвищити настрій. Саме тому багато експертів рекомендують прагнути до 10 тис. кроків на день. Але коли мова заходить про схуднення, виникає логічне питання, чи достатньо цього.

Скільки калорій спалюють 10 тис. кроків

10 тис. кроків можуть спалити приблизно від 300 до 600 калорій. Однак точна цифра залежить від багатьох факторів. Серед них стать, вік, зріст і вага, пульс, рівень фізичної підготовки, швидкість ходьби, рельєф місцевості, довжина кроку та загальна щоденна активність.

Наприклад, швидка прогулянка вгору по пагорбах спалить значно більше енергії, ніж некваплива хода рівною дорогою.

Чи достатньо 10 тис. кроків для схуднення

Для втрати ваги важливим є дефіцит калорій — коли організм витрачає більше енергії, ніж отримує з їжі. Тому універсальної цифри не існує. Наприклад, комусь достатньо 8 тис. кроків, якщо раціон уже створює дефіцит калорій, іншій людині може знадобитися 12 тис. або більше кроків, щоб досягти такого ж ефекту. Саме тому фізична активність і харчування повинні працювати разом.

Скільки калорій ви спалюєте

Експерти використовують показник MET (Метаболічний еквівалент завдання) — одиницю, яка показує, скільки енергії витрачає організм під час певної активності.

Формула має такий вигляд: калорії = 0,0175 × MET × вага (кг) × час (хв). Наприклад, людина вагою 59 кг ходить 60 хв у помірному темпі (MET ≈ 3,3). У такому випадку вона спалить приблизно 204 калорії. Якщо темп швидший (MET ≈ 5), витрата енергії може зрости до близько 310 калорій.

Більшість сучасних фітнес-трекерів можуть автоматично оцінювати ці показники та враховувати пульс, стать, вік і рівень активності.

Як спалювати більше калорій

Навіть звичайну прогулянку можна перетворити на ефективне тренування. Ось кілька способів зробити це.

Збільште темп. Швидка ходьба значно підвищує витрату енергії. Фахівці радять прагнути до 100–130 кроків за хвилину, це темп, який уже можна назвати енергійною ходьбою. Додавайте підйоми. Ходьба вгору активніше залучає м’язи ніг і сідниць. Якщо ви тренуєтесь на біговій доріжці, можна збільшити нахил на 5–10%, щоб зробити тренування інтенсивнішим. Змінюйте поверхню. Різний рельєф змушує тіло працювати активніше. Наприклад пісок, лісові стежки чи нерівні поверхні. Такі маршрути залучають більше м’язів і допомагають спалювати більше калорій. Додайте обтяження. Щоб підвищити навантаження, можна використовувати жилет з обтяженням, гантелі для рук та обтяжувачі для ніг. Варто починати з ваги 5–10% від маси тіла. Комбінуйте ходьбу з іншими тренуваннями. Для найкращого результату експерти радять проходити 8–10 тис. кроків шість днів на тиждень, додавати силові тренування 3–4 рази на тиждень і виконувати розтяжку чи йогу для мобільності. Таке поєднання допомагає ефективніше спалювати жир і підтримувати форму.

Харчування

Навіть найактивніша прогулянка не компенсує незбалансований раціон. Необхідно включати 25–30 г білка у кожне приймання їжі, контролювати загальну калорійність і пити достатньо води.

За серйозних цілей зі схуднення варто звернутися до дієтолога, щоб скласти правильний план харчування.

10 тис. кроків — це не магічна цифра, але чудовий орієнтир для активного життя. Така щоденна активність допомагає спалювати сотні калорій, підтримувати здоров’я серця та покращувати самопочуття. Головне — пам’ятати, що рух, збалансоване харчування та регулярність — найкращий результат.

І навіть якщо у вас немає часу на довгі прогулянки, короткі виходи на 10–15 хв протягом дня теж працюють. Бо кожен крок — це маленький внесок у ваше здоров’я.