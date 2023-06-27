10 видів літнього висипу: як визначити причину за зовнішнім виглядом та полегшити свій стан

Влітку наша шкіра наражається на небезпеку більшою мірою, ніж холодної пори року, коли вона практично повністю захищена одягом.

Чому влітку на тілі з'явився висип, важко сказати, але за характером висипань можна визначити, що їх викликало та як із ними боротися. В будь-якому разі найправильнішою стратегією буде звернутися до лікаря, та якщо такої можливості немає, можна спробувати полегшити свербіж і зняти набряк максимально нешкідливими засобами.

Про те, як розрізняти висипи та як із ними боротися, розповів The Sun.

Сонячний опік

Сонячні опіки — досить поширена літня проблема, і визначити, що у вас саме опік, не так вже і складно.

Якщо ваша шкіра гаряча й болісна, і вона має характерний червонувато-рожевий відтінок після того, як ви надто багато часу провели на сонці, — у вас опік. Обпалені ділянки, ймовірно, почнуть лущитися через кілька днів, а у тяжких випадках можуть навіть утворитися пухирі.

Якщо ви згоріли на сонці, ви, найімовірніше, можете лікувати такі опіки в домашніх умовах. Вам варто уникати перебування на сонці протягом кількох днів, поки ваша шкіра повністю не заживе, і носити легкий одяг, що закриває.

Наносьте багато сонцезахисного крему, коли виходите на вулицю.

Сонячна алергія

Іноді у вас може бути сильна реакція на сонячний опік або ваша шкіра може бути дуже чутливою до впливу сонця, викликаючи кропив'янку або сверблячий пекучий висип. Висип від алергії на сонці може мати різний вигляд.

Серед них:

маленькі червоні плями,

червоні або білі шишки (наприклад, кропив'янка),

червоні області з пухирями, які можуть перетворитися на великі сухі плями.

Висип зазвичай з'являється на ділянках шкіри, схильних до впливу сонячних променів, включно з головою, шиєю, грудьми й руками, протягом двох або трьох днів після того, як ви зловживали сонячними ваннами.

Вам варто уникати сонця та використовувати сонцезахисний крем SPF 50 або вище. Наносьте його густо і рівномірно за 15-30 хвилин до виходу на вулицю і повторюйте кожні дві години.

Тепловий висип

Тепловий висип, який також називають пітницею, виникає внаслідок потрапляння поту в пори.

Симптомами теплового висипу є:

маленькі припухлі плями,

свербіж, поколювання,

легка припухлість.

Висип часто червонуватий. Щоб заспокоїти свербіж і поколювання, охолодіть шкіру, приклавши щось холодне, наприклад, вологу тканину або пакет із льодом, загорнутий у кухонний рушник, на термін до 20 хвилин.

Також для полегшення симптомів ви можете:

не користуватися парфумованими гелями або кремами для душу,

приймати прохолодну ванну чи душ,

пити багато рідини, щоб уникнути зневоднення.

Свербіж плавця

Церкаріозний дерматит, також відомий як свербіж плавця, — це сверблячий висип, спричинений крихітним паразитичним черв'яком. Зараження відбувається під час плавання або переходу вбрід заражених прісноводних озер чи ставків.

Він почне свербіти і з'явиться, коли ви ще перебуваєте у воді. Хоча свербіж і висип можуть зникнути через кілька годин, вони можуть з'явитися знову через 10 або 15 годин і тривати близько тижня.

Висипання проявляється як невеликі сверблячі червоні горбики, які можуть перетворитися на пухирі.

Щоб запобігти зараженню, після купання швидко витирайте шкіру рушником, щоб паразити не проникли всередину і не спричинили висипання. І обов'язково уникайте води, від якої раніше в інших людей з'являвся висип.

Використовуйте лосьйон проти свербежу і прохолодні компреси, щоб вилікувати цей вид висипу вдома.

Укуси комах

У літні місяці можуть з'явитися всілякі моторошні повзучі мурашки, які викличуть у вас свербіж, якщо вирішать вас вкусити.

Укуси зазвичай несерйозні, але ви можете помітити невеликий біль і невеликі припухлі шишки на шкірі — іноді їх може бути багато, згрупованих разом на невеликій ділянці. Шкіра також може стати сверблячою та припухлою навколо укусу.

Укуси деяких комах можуть спричинити захворювання: наприклад, кліщі можуть заразити вас хворобою Лайма, якщо вони інфіковані, а комарі в інших частинах світу можуть заразити вас малярією чи лихоманкою Денге. Тому варто спробувати захистити себе від них, використовуючи репеленти від комах, одягаючи довгий одяг і сплячи з москітною сіткою.

Акне

Для багатьох прищі можуть бути цілий рік, але літо — особливо складний період для проблемної шкіри через піт, бактерії та шкірне сало, яке забиває пори. Сонячні опіки та більш високі температури також можуть спричинити запалення шкіри.

Існують шість основних типів прищів:

вугрі — маленькі чорні або жовті шишки, які розвиваються на шкірі,

білі крапки — схожі на чорні крапки, але можуть бути щільнішими і не стають порожніми в разі здавлювання,

папули — маленькі червоні шишки, які можуть бути чутливими або болісними,

пустули — схожі на папули, але мають білий кінчик у центрі, викликаний скупченням гною,

вузлики — великі тверді шишки, які накопичуються під поверхнею шкіри і можуть бути болісними,

кісти — найважчий вид прищів, спричинених акне; це великі, заповнені гноєм утворення, схожі на фурункули, які несуть найбільший ризик утворення незворотних рубців.

Дерматологи рекомендують влітку переходити на більш легкі популярні продукти, як-от гель або зволожувальний крем на водній основі, і переконатися, що всі ваші продукти для макіяжу не містять олії.

Уникайте використання рушників, адже мокрі й вологі рушники часто містять небажані бактерії, і вам варто тримати їх якомога далі від обличчя та зон, схильних до прищів. Влітку краще користуватися одноразовими серветками для обличчя.

Але навіть не думайте пропускати сонцезахисний крем — якщо у вас схильна до акне шкіра, вам потрібно бути особливо обережними, щоб уникнути сонячних опіків, оскільки вони можуть висушити шкіру, спричинити збільшення вироблення шкірного сала і, отже, викликати більше висипань.

Мелазма

Мелазма — це поширений стан, за якого на шкірі з'являються темніші плями, переважно на обличчі.

Найчастіше вони з'являються на:

переніссі,

лобі,

щоках,

верхній губі,

підборідді.

Часте перебування на сонці може спровокувати меланодермію, тому важливо наносити багато сонцезахисного крему, а також носити головний убір і сонцезахисні окуляри.

Фолікуліт

Крихітні кишені у вашій шкірі, з яких росте волосся на тілі, називаються волосяними фолікулами. Коли вони заражаються бактеріями або блокуються, це призводить до стану, який називається фолікулітом, викликаючи групи червоних шишок, які мають вигляд плям або пухирів.

Причиною можуть бути тісний одяг, кислота і хлор від гарячих ванн або пошкодження від гоління та воскової епіляції. Щоб знизити ймовірність подразнення волосяних фолікулів, голіться, використовуючи крем для гоління і чисте лезо, в напрямку зростання волосся, і занурюйтеся в гарячу ванну лише в тому разі, якщо ви точно знаєте, що вона чиста і в хорошому стані.

Укуси морських істот

Хоча більшість медуз не дуже небезпечні, вони можуть доволі серйозно ужалити. Основними симптомами укусів морських істот є сильний біль у місці укусу та сверблячий висип.

Якщо вас ужалила сильна медуза і ви маєте сильне подразнення, вам варто проконсультуватися з рятувальником, лікарем або кимось, хто пройшов навчання з надання першої допомоги в таких випадках.

Висип від рослин

Якщо ви збираєтеся гуляти і торкатися різних рослин, є ймовірність, що у вас може виникнути висип або алергічна реакція на них. Деякі, як-от гігантський борщівник, можуть залишити заповнені гноєм пухирі досить великого розміру.

Але дотик до інших рослин може викликати легші реакції, як, наприклад, кропив'янка.

Якщо будь-яка з описаних шкірних реакцій не минає протягом кількох днів і завдає сильного дискомфорту, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

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