11 продуктів з високим вмістом холестерину: які їсти, а яких уникати

Деякі продукти з високим вмістом холестерину, включно з яйцями та знежиреним йогуртом, можуть принести користь вашому загальному здоров’ю. Але інші, як-от оброблене м’ясо, можуть підвищити ризик серцевих та інших серйозних захворювань.

Холестерин у продуктах часто надмірно демонізують. Вживання здорової їжі з високим вмістом холестерину насправді не є шкідливим для більшості людей. Деякі з таких продуктів навіть багаті важливими поживними речовинами.

У статті Нealthline пояснюється, чому не варто боятися холестерину, і названо 7 варіантів здорової їжі, а також 4 варіанти, яких варто уникати.

Що таке холестерин і чи шкідливий він для здоров'я

Холестерин – це речовина, яка міститься в нашому організмі та продуктах тваринного походження, як-от м’ясо, яйця й молочні продукти. Це важливе надійне джерело для виробництва гормонів, засвоєння вітаміну D і виробництва жовчі для перетравлення жирів.

Ваша печінка виробляє холестерин, але ви також можете отримати його, вживаючи продукти тваринного походження. ЛПВЩ ("хороший") холестерин допомагає вашому організму виводити надлишок холестерину, водночас ЛПНЩ ("поганий") холестерин пов’язаний з накопиченням бляшок в артеріях.

Коли ви споживаєте додатковий рівень холестерину, ваше тіло компенсує це шляхом зменшення кількості, яку воно виробляє природним шляхом. І навпаки, коли споживання холестерину з їжею низьке, ваше тіло збільшує його виробленн, щоб цієї життєво важливої ​​речовини завжди було достатньо.

Чи шкідливий харчовий холестерин

Холестеринові бляшки / Фото: Credits

Дослідження показують, що харчовий холестерин не впливає істотно на рівень холестерину в організмі, і не підтверджують зв’язку між його рівнем у їжі та хворобами серця серед населення загалом.

Хоча харчовий холестерин може незначно впливати на рівень холестерину, це не є проблемою для більшості людей.

Насправді дві третини населення світу мають незначне підвищення рівня холестерину або взагалі його не підвищують після вживання продуктів, багатих на холестерин, навіть у великих кількостях. Небагато людей, які вважаються некомпенсаторами холестерину або гіпервідповідальними, виявляються більш вразливими до їжі з високим вмістом холестерину.

Дослідження також показали, що харчовий холестерин сприятливо впливає на співвідношення ЛПНЩ до ЛПВЩ, яке вважається найкращим показником ризику серцевих захворювань.

Хоча дослідження показують, що для більшості людей немає потреби уникати харчового холестерину, майте на увазі, що не всі продукти, що містять холестерин, корисні.

Здорова їжа з високим вмістом холестерину

Ось 7 продуктів з високим вмістом холестерину, які є неймовірно поживними.

Яйця

Салат з копченою куркою, яйцями, морквою і сиром / Фото: Credits

Яйця є одними з найпоживніших продуктів, які ви можете обрати, особливо як джерело білка. Вони також мають високий вміст холестерину. Так, одне велике яйце містить 207 міліграмів надійного джерела холестерину.

Дослідження показують, що яйця не підвищують рівень холестерину, а вживання цілих яєць може підвищити рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), який захищає серце, також відомого як "хороший" холестерин.

Є також деякі дослідження, які припускають, що рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), також відомого як "поганий" холестерин, може підвищуватися зі збільшенням споживання яєць. Однак з’їдати 1–2 яйця на день цілком безпечно для загалом здорових людей.

Сир

Сир / Фото: Credits

Одна скибочка (22 г) швейцарського сиру містить близько 20 мг холестерину і є хорошим джерелом кальцію та інших поживних речовин.

Одне дослідження виявило, що вживання 80 г сиру з повним вмістом жиру на день, що вважається високим споживанням, не підвищило рівень холестерину ЛПНЩ порівнюючи з тією ж кількістю низького жирного сиру або рівною кількістю калорій з хліба та варення.

Морепродукти

Креветки / Фото: Credits

Морепродукти – включно з крабами та креветками – є чудовим джерелом білка, вітамінів групи В, заліза та селену.

Порція 85 г консервованих креветок містить 214 мг холестерину. Однак дослідження показує, що люди, які їдять більше морепродуктів, можуть відчути покращення когнітивних функцій, зору та стану серцево-судинної системи.

Стейк, вирощений на пасовищі

М'ясо / Фото: Credits

Стейк, вирощений на пасовищі, насичений білком і важливими вітамінами та мінералами. В ньому менше холестерину, ніж у яловичині на відгодівлю, і він містить значно більше омега-3 жирних кислот, які мають протизапальні властивості.

Порція вирощеного на пасовищі стейка вагою 113 г містить близько 62 мг холестерину.

Субпродукти

М’ясні продукти, багаті холестерином, як-от серце, нирки та печінка, дуже поживні.

Наприклад, куряче серце є чудовим джерелом потужного антиоксиданту CoQ10, а також вітаміну B12, заліза та цинку. Так 145 г курячого серця забезпечують 351 мг надійного джерела холестерину.

Дослідження показало, що ті, хто помірно споживає необроблене м’ясо, включно з субпродуктами, мають менший ризик серцевих захворювань, ніж ті, хто їх споживає менше.

Сардини

Сардини / Фото: Credits

Окрім великої кількості поживних речовин, сардини є зручним джерелом білка.

Одна порція цієї крихітної риби вагою 92 г містить 131 мг джерела холестерину. Вона також забезпечує 63% добової норми вітаміну D, 137% – вітаміну B12 і 35% – кальцію.

Жирний йогурт

Повножирний йогурт – це багата на холестерин їжа, наповнена поживними речовинами. Одна порція йогурту у 245 г містить 31,8 мг надійного джерела холестерину.

За даними дослідження, збільшення споживання повножирних ферментованих молочних продуктів знижує рівень холестерину ЛПНЩ та артеріальний тиск, а також ризик інсульту, хвороб серця і діабету.

Яких продуктів з високим вмістом холестерину варто уникати

Хоча певні продукти, багаті на холестерин, дуже поживні та можуть бути корисними для вашого здоров’я, деякі можуть бути шкідливими. Ось 4 продукти з високим вмістом холестерину, які краще обмежити або уникати їх.

Смажені страви

Смажені продукти, як-от м'ясо у фритюрі та сирні палички, мають високий вміст холестерину, тому їх варто уникати, коли це можливо.

Це тому, що вони мають високу калорійність і можуть містити трансжири, що здатні збільшити ризик серцевих захворювань і бути шкідливими для вашого здоров’я багатьма іншими способами. Велике споживання смаженої їжі також пов’язано з підвищеним ризиком серцевих захворювань.

Фастфуд

Споживання їжі швидкого приготування є основним фактором ризику багатьох хронічних захворювань, включно х хворобами серця, діабетом та ожирінням.

Люди, які часто їдять фастфуд, зазвичай мають вищий рівень холестерину, більше жиру на животі, вищі рівні запалення, вищий кров’яний тиск і порушення регуляції цукру в крові.

Оброблене м'ясо

Оброблене м’ясо, наприклад, ковбаси, бекон і хотдоги, є продуктами з високим вмістом холестерину, які варто обмежити у своєму раціоні.

Великий огляд пов’язував кожну додаткову порцію 50 г обробленого мʼяса на день з вищим на 42% шансом серцево-судинних захворювань.

Десерти

Печиво, тістечка, морозиво та інші солодощі мають високий вміст холестерину, доданого цукру, нездорових жирів і калорій.

Був встановлений зв’язок споживання великої кількості доданого цукру з ожирінням, діабетом, серцевими захворюваннями, занепадом розуму та деякими видами раку. Крім того, в цих продуктах часто не вистачає поживних речовин, необхідних вашому організму для розвитку, як-от вітамінів, мінералів, білків і здорових жирів.

Здорові способи зниження рівня холестерину

Високий рівень холестерину ЛПНЩ може призвести до його накопичення у кровоносних судинах, що може збільшити ризик серцевих захворювань.

Певні зміни способу життя і дієти можуть знизити рівень ЛПНЩ та створити сприятливіше співвідношення ЛПНЩ до ЛПВЩ.

Ось здорові, засновані на доказах способи зниження рівня холестерину:

їжте більше клітковини. Дослідження показують, що вживання більшої кількості клітковини може допомогти знизити рівень холестерину ЛПНЩ;

збільшуйте фізичну активність. Стати фізично активнішими – чудовий спосіб знизити рівень холестерину;

спробуйте схуднути. Втрата зайвої ваги може допомогти знизити рівень ЛПНЩ;

подумайте про те, щоб кинути курити, якщо ви це робите. Куріння підвищує рівень холестерину ЛПНЩ;

їжте більше рослинних продуктів. Люди, які їдять більше фруктів та овочів, зазвичай мають нижчий рівень холестерину ЛПНЩ.

Поширені запитання

Чи може вживання великої кількості води знизити рівень холестерину?

Є певні докази того, що зневоднення може підвищити рівень холестерину, тому переконайтеся, що ви щодня вживаєте достатню кількість води. Це безумовно, може допомогти.

Чи впливає кава на рівень холестерину?

Є певні докази того, що споживання кофеїну може допомогти організму вивести холестерин ЛПНЩ.

Чи знижують холестерин банани?

Один банан містить близько 5,3 г клітковини, і було показано, що споживання більшої кількості клітковини допомагає знизити рівень ЛПНЩ у крові.

Скільки часу потрібно для зниження холестерину?

Ймовірно, знадобиться 3–6 місяців, щоб рівень холестерину знизився після відповідної зміни дієти та способу життя.

Хоча для більшості людей насолоджуватися зазначеною вище здоровою, багатою на холестерин їжею безпечно, кожен має намагатися обмежити нездорову їжу з високим вмістом холестерину, як-от смажені страви, десерти та оброблене м’ясо.

В будь-якому разі перш ніж змінити звичне харчування чи вдатися до обмеження вживання будь-яких продуктів, варто порадитися з лікарем.

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