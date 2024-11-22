12 порад, як виспатися вночі під час застуди

Під час застуди хороший сон здається майже недосяжним. Закладеність носа ускладнює дихання, кашель і біль у м’язах не дають заснути, а загальний дискомфорт виснажує тіло та розум.

Видання Healthline запропонувало дієві поради, які допоможуть полегшити симптоми застуди та подарувати вам спокійний нічний відпочинок.

Випийте теплий напій перед сном

Теплий напій не лише заспокоїть біль у горлі, а й допоможе послабити закладеність носа. Чай без кофеїну з медом стане ідеальним вибором. Особливо корисними є чаї з ромашкою, перцевою м’ятою чи імбиром — вони мають властивості, що полегшують дихання, розслаблюють і навіть борються з інфекціями.

Альтернативи чаю:

гаряча вода з лимоном і медом;

теплий суп;

бульйон з низьким вмістом натрію.

Пийте теплий напій за 60–90 хвилин до сну, щоб уникнути нічних пробуджень через потребу сходити у туалет.

Прийміть нестероїдний протизапальний препарат (НПЗП)

Для полегшення болю чи зниження температури підійдуть такі безрецептурні препарати, як ібупрофен або аспірин. Вони зменшують головний біль, ломоту у м’язах, біль у вухах та знижують лихоманку.

Дотримуйтесь інструкцій щодо дозування й тривалості приймання:

для лихоманки — не більше 3 днів поспіль;

для болю — не довше 10 днів.

Якщо симптоми не зникають, обов’язково зверніться до лікаря.

Використовуйте протиназальний засіб

Протинабрякові препарати для носа допомагають зменшити набряк слизової оболонки та полегшують дихання. Вони доступні у вигляді спреїв, крапель або таблеток. Уникайте використання таких засобів понад 3 дні поспіль, щоб запобігти ефекту "рикошету", коли симптоми повертаються із більшою інтенсивністю.

Спробуйте ліки проти кашлю

Для тимчасового полегшення кашлю варто використати безрецептурні засоби.

Якщо кашель із мокротинням — підійдуть відхаркувальні засоби.

Якщо кашель сухий — оберіть протикашльові засоби.

Проте уникайте одночасного приймання інших ліків, щоб уникнути передозування.

Полощіть горло солоною водою

Цей простий домашній засіб заспокоює біль у горлі та запобігає поширенню інфекції.

Рецепт:

1/4–1/2 ч. л солі на склянку теплої води.

Полощіть горло кілька хвилин, потім виплюньте.

Ця процедура допоможе значно зменшити дискомфорт.

Зробіть промивання носа сольовим розчином

Промивання носа таким розчином очищає носові проходи, зменшує закладеність і полегшує дихання. Для цього можна використати пляшку зі спреєм або назальну грушу. Важливо використовувати лише стерильну чи попередньо прокип’ячену воду. Уникайте цього методу для дітей до 2 років без рекомендацій лікаря.

Підніміть подушку

Нахилений стан під час сну допомагає уникнути накопичення слизу у горлі та зменшує кашель. Використовуйте 1–2 подушки, щоб підняти голову. Уникайте надмірного нахилу, щоб не викликати біль у шиї.

Використовуйте мазь

Розтирання грудей маззю з евкаліптом, ментолом і камфорою може полегшити дихання та зменшити кашель. Наносьте мазь на шкіру грудей та горла, уникаючи контакту з носовими проходами.

Увімкніть зволожувач повітря

Сухе повітря посилює симптоми застуди, тоді як зволожувач додає вологи та полегшує дихання. Використовуйте очищену чи дистильовану воду та регулярно очищайте пристрій, щоб уникнути розвитку бактерій.

Прийміть гарячий душ

Теплий душ із парою допоможе розрідити слиз у пазухах і полегшити дихання. Для додаткового заспокійливого ефекту використовуйте ароматерапевтичні таблетки з евкаліптом чи м’ятою.

Уникайте алкоголю

Алкоголь не лише погіршує якість сну, а й викликає зневоднення, що ускладнює процес відновлення організму. Віддайте перевагу воді чи трав’яним напоям.

Тримайте спальню прохолодною

Комфортна температура для сну становить 15,6–19,4°C. Використовуйте вентилятори, кондиціонери чи відкривайте вікна для циркуляції повітря. Прохолодне середовище допомагає краще спати, особливо якщо є лихоманка.

Застуда зазвичай триває 7–10 днів, але правильний догляд за собою може значно полегшити симптоми. Дотримуючись цих порад, ви забезпечите організму якісний відпочинок, необхідний для швидкого одужання. Якщо симптоми тривають понад три тижні, зверніться до лікаря.

Нещодавно ми писали про біль у горлі та продукти й напої допоможуть полегшити дискомфорт.

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