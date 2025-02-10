16 продуктів із високим вмістом білка

Щоденне споживання достатньої кількості білка є ключовим для підтримки структури клітин, імунітету, активності, хімічних реакцій та синтезу гормонів. Білки складаються з амінокислот – маленьких будівельних блоків, серед яких дев’ять є незамінними, тобто ті, які ваше тіло не може виробити самостійно та їх потрібно отримувати з їжі.

Білок допомагає підтримувати відчуття ситості, це сприяє контролю ваги. Рекомендована дієтична норма білка становить 0,8 г на 1 кг, це є мінімальною потребою для організму, про це розповіло видання HealthLine.

Яйця

Цілі яйця є чудовим джерелом білка, який легко засвоюється, вони містять важливі вітаміни, мінерали, корисні жири та антиоксиданти.

Вміст білка: одне велике яйце (50 г) містить 6,3 г білка.

одне велике яйце (50 г) містить 6,3 г білка. Поживна цінність: жовток містить жиророзчинні вітаміни (A, D, E, K) та холестерин, необхідний для синтезу деяких гормонів.

жовток містить жиророзчинні вітаміни (A, D, E, K) та холестерин, необхідний для синтезу деяких гормонів. Різниця між яйцем і яєчним білком: яєчний білок майже повністю складається з білка, але цілі яйця забезпечують ширший спектр поживних речовин.

яєчний білок майже повністю складається з білка, але цілі яйця забезпечують ширший спектр поживних речовин. Універсальність: яйця можна вживати у різних формах – вареними, смаженими, запеченими чи використовувати як інгредієнт для випічки.

Мигдаль

Мигдаль – поживний горіх, багатий клітковиною, вітаміном Е, марганцем та магнієм. Він містить значну кількість рослинного білка та може сприяти зниженню рівня холестерину та артеріального тиску.

Вміст білка: 28 г мигдалю містить 6 г білка.

28 г мигдалю містить 6 г білка. Антиоксиданти : мигдаль є чудовим джерелом антиоксидантів, які захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами.

: мигдаль є чудовим джерелом антиоксидантів, які захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами. Здоров’я серця: регулярне вживання мигдалю асоціюється зі зниженням ризику серцевих захворювань.

регулярне вживання мигдалю асоціюється зі зниженням ризику серцевих захворювань. Смак та текстура: мигдаль легко додавати до салатів, випічки, смузі чи використовувати як самостійну закуску.

Куряча грудка

Куряча грудка – відмінне джерело білка, яке містить низький вміст жиру та багата вітамінами групи B, цинком та селеном.

Вміст білка: одна половина курячої грудки (86 г) містить 26,7 г білка.

одна половина курячої грудки (86 г) містить 26,7 г білка. Легкість засвоєння: куряче м’ясо легко перетравлюється та є популярним вибором для тих, хто прагне знизити споживання жирів.

куряче м’ясо легко перетравлюється та є популярним вибором для тих, хто прагне знизити споживання жирів. Універсальність приготування: курячу грудку можна запікати, смажити, варити чи готувати на грилі, це дозволяє використовувати її у багатьох стравах.

курячу грудку можна запікати, смажити, варити чи готувати на грилі, це дозволяє використовувати її у багатьох стравах. Низька калорійність: це ідеальний варіант для тих, хто контролює вагу, оскільки вона містить мінімальну кількість калорій порівняно з іншими джерелами білка.

Сир

Сир, особливо з низьким вмістом жиру, є багатим джерелом білка, кальцію, фосфору, селену, вітаміну B12 та рибофлавіну.

Вміст білка: 225 г сиру забезпечує 28 г білка.

225 г сиру забезпечує 28 г білка. Різноманітність : різні види сиру (чедер, моцарела, пармезан) мають свої унікальні смаки та текстура, яка дозволяє обирати відповідно до кулінарних потреб.

: різні види сиру (чедер, моцарела, пармезан) мають свої унікальні смаки та текстура, яка дозволяє обирати відповідно до кулінарних потреб. Підтримка кісток: завдяки високому вмісту кальцію, сир сприяє зміцненню кісток та зубів.

завдяки високому вмісту кальцію, сир сприяє зміцненню кісток та зубів. Універсальність: сир можна додавати до салатів, паст, бутербродів або вживати самостійно як закуску.

Грецький йогурт

Грецький йогурт або зціджений йогурт, відомий своєю кремовою текстурою та високим вмістом білка. Він також є чудовим джерелом кальцію, вітаміну B12, вітаміну А, селену і цинку.

Вміст білка : 200 г забезпечує 19,9 г білка.

: 200 г забезпечує 19,9 г білка. Здоров’я травної системи: грецький йогурт містить пробіотики, які сприяють здоров’ю кишківника.

грецький йогурт містить пробіотики, які сприяють здоров’ю кишківника. Універсальність: його можна використовувати як основний інгредієнт для смузі, соусів або просто як легку закуску з фруктами чи горіхами.

його можна використовувати як основний інгредієнт для смузі, соусів або просто як легку закуску з фруктами чи горіхами. Низький вміст жиру: варіанти знежиреного йогурту дозволяють отримати високоякісний білок без зайвих калорій.

Молоко

Молоко є класичним джерелом високоякісного білка, а також містить важливі поживні речовини, такі як кальцій, фосфор і рибофлавін.

Вміст білка: 245 мл молока містить 8,32 г білка.

245 мл молока містить 8,32 г білка. Поживні речовини : молоко наповнює організм кальцієм для підтримки здоров’я кісток та зубів, а також вітамінами групи B для енергетичного обміну.

: молоко наповнює організм кальцієм для підтримки здоров’я кісток та зубів, а також вітамінами групи B для енергетичного обміну. Легкість використання: молоко використовується у кулінарії у випічці, смузі, соусах або як самостійний напій.

молоко використовується у кулінарії у випічці, смузі, соусах або як самостійний напій. Альтернатива якщо ви маєте непереносимість: для тих, хто має непереносимість лактози, існують альтернативи, такі як мигдалеве, соєве чи вівсяне молоко.

Сочевиця

Сочевиця – одне з найкращих джерел рослинного білка, багата також клітковиною, фолієвою кислотою, магнієм, калієм, залізом, міддю та марганцем .

Вміст білка: 100 г вареної сочевиці (близько 1/2 склянки) містить 9,02 г білка.

100 г вареної сочевиці (близько 1/2 склянки) містить 9,02 г білка. Здоров’я серця: регулярне вживання сочевиці сприяє зниженню ризику серцевих захворювань завдяки високому вмісту клітковини.

регулярне вживання сочевиці сприяє зниженню ризику серцевих захворювань завдяки високому вмісту клітковини. Економічність : сочевиця є доступним і універсальним інгредієнтом, який легко використовувати у супах, салатах та основних стравах.

: сочевиця є доступним і універсальним інгредієнтом, який легко використовувати у супах, салатах та основних стравах. Вегетаріанський вибір: це ідеальне джерело білка для вегетаріанців і веганів.

Нежирна яловичина

Нежирна яловичина є багатим джерелом білка, а також містить біодоступне залізо, цинк, селен і вітаміни B12 і B6.

Вміст білка: порція 85 г містить 24,6 г білка.

порція 85 г містить 24,6 г білка. Сила та енергія: яловичина допомагає підтримувати м’язову масу та забезпечує енергією завдяки високому вмісту білка та заліза.

яловичина допомагає підтримувати м’язову масу та забезпечує енергією завдяки високому вмісту білка та заліза. Підтримка імунітету: цинк і селен сприяють зміцненню імунної системи.

цинк і селен сприяють зміцненню імунної системи. Поміркованість: оскільки надмірне споживання червоного м’яса може бути пов’язане із підвищеним ризиком колоректального раку, важливо дотримуватися розумної порції та включати у раціон рослинні білки.

Риба

Риба є відмінним джерелом білка та містить важливі поживні речовини, такі як йод, селен і вітамін B12. Лосось, тріска та інші види риби сприяють підтриманню здоров’я серця завдяки високому вмісту Омега-3 жирних кислот.

Вміст білка: 125 г філе лосося містить 30,5 г білка, а 180 г філе тріски – 41 г білка.

125 г філе лосося містить 30,5 г білка, а 180 г філе тріски – 41 г білка. Здоров’я серця: Омега-3 жирні кислоти допомагають знижувати запалення та підтримувати нормальний рівень холестерину.

Омега-3 жирні кислоти допомагають знижувати запалення та підтримувати нормальний рівень холестерину. Універсальність : рибу можна готувати на грилі, запікати чи тушкувати, це робить її незамінною під час здорового харчування.

: рибу можна готувати на грилі, запікати чи тушкувати, це робить її незамінною під час здорового харчування. Легкість засвоєння: риба легко перетравлюється, це робить її популярною серед тих, хто прагне збільшити споживання білка без надмірного навантаження на травну систему.

Кіноа

Кіноа – продукт, який часто називають "повноцінним білком", оскільки вона містить усі незамінні амінокислоти, хоча може містити недостатню кількість деяких, наприклад лейцину.

Вміст білка : 185 г вареної кіноа містить 8 г білка.

: 185 г вареної кіноа містить 8 г білка. Багатофункціональність : кіноа є чудовою альтернативою традиційним зерновим продуктам та ідеально підходить для салатів, гарнірів чи навіть як основа для сніданків.

: кіноа є чудовою альтернативою традиційним зерновим продуктам та ідеально підходить для салатів, гарнірів чи навіть як основа для сніданків. Незамінні амінокислоти: завдяки повноцінному білку, кіноа допомагає забезпечити ваш організм усіма необхідними амінокислотами.

завдяки повноцінному білку, кіноа допомагає забезпечити ваш організм усіма необхідними амінокислотами. Легкість приготування: кіноа швидко готується та може стати основою здорового, ситного обіду.

Протеїнові порошки

Протеїнові порошки, такі як сироватковий чи гороховий протеїн, є зручним способом збільшення споживання білка, особливо коли часу на приготування їжі обмаль.

Вміст білка: сироватковий протеїн – приблизно 16,6 г білка на мірну ложку (28,6 г); гороховий – близько 15 г білка на мірну ложку (20 г).

сироватковий протеїн – приблизно 16,6 г білка на мірну ложку (28,6 г); гороховий – близько 15 г білка на мірну ложку (20 г). Універсальність : протеїнові порошки легко додаються до коктейлів, смузі, йогуртів, випічки та енергетичних батончиків.

: протеїнові порошки легко додаються до коктейлів, смузі, йогуртів, випічки та енергетичних батончиків. Контроль споживання: вони допомагають точно контролювати кількість білка, який споживається протягом дня.

вони допомагають точно контролювати кількість білка, який споживається протягом дня. Підтримка м’язової маси: протеїнові добавки особливо корисні для активних людей, які прагнуть збільшити м’язову масу чи відновити її після тренувань.

Єзекіїльський хліб

Єзекіїльський хліб виготовляється з органічних і пророщених цільних зерен та бобових (просо, ячмінь, пшениця, соя, сочевиця), це робить його багатим джерелом білка, клітковини та інших важливих поживних речовин.

Вміст білка: одна скибочка (50 г) містить 6 г білка.

одна скибочка (50 г) містить 6 г білка. Пророщені зерна: процес пророщення підвищує біодоступність поживних речовин і полегшує травлення.

процес пророщення підвищує біодоступність поживних речовин і полегшує травлення. Різноманіття смаків: хліб Єзекіїля має насичений, багатий смак і є чудовою альтернативою традиційному білому хлібу.

хліб Єзекіїля має насичений, багатий смак і є чудовою альтернативою традиційному білому хлібу. Енергетична цінність: він забезпечує стабільне вивільнення енергії протягом дня, завдяки високому вмісту складних вуглеводів і білка.

Насіння гарбуза

Насіння гарбуза – відмінне джерело рослинного білка та мінералів, таких як залізо, фосфор, магній і цинк.

Вміст білка: 1/4 склянки (29,5 г) гарбузового насіння містить 8,8 г білка.

1/4 склянки (29,5 г) гарбузового насіння містить 8,8 г білка. Антиоксиданти та корисні жири: насіння гарбуза містять антиоксиданти та здорові жири, які підтримують роботу серця та загальне здоров’я організму.

насіння гарбуза містять антиоксиданти та здорові жири, які підтримують роботу серця та загальне здоров’я організму. Універсальність : його можна додавати до салатів, вівсянки, випічки чи використовувати як окрему закуску.

: його можна додавати до салатів, вівсянки, випічки чи використовувати як окрему закуску. Підвищення ситості: насіння гарбуза сприяє відчуттю ситості, це може допомогти контролювати апетит.

Індича грудка

Грудка індички – легке джерело білка, яке містить мінімальну кількість жиру та калорій, а також багата такими вітамінами та мінералами, як селен, цинк і вітаміни B12 та B6.

Вміст білка: порція 85 г забезпечує 25,6 г білка.

порція 85 г забезпечує 25,6 г білка. Підтримка м’язів: завдяки високому вмісту білка, індичка допомагає підтримувати та відновлювати м’язову тканину, це є особливо важливим для спортсменів і активних людей.

завдяки високому вмісту білка, індичка допомагає підтримувати та відновлювати м’язову тканину, це є особливо важливим для спортсменів і активних людей. Здорове серце: низький вміст жиру робить її чудовим вибором для тих, хто піклується про здоров’я серця.

низький вміст жиру робить її чудовим вибором для тих, хто піклується про здоров’я серця. Універсальність у приготуванні: індичку можна запікати, готувати на грилі чи тушкувати, це робить її популярним вибором для різноманітних страв.

Молюски

Молюски, такі як креветки, устриці та гребінці, є чудовим джерелом білка, а також містять здорові жири та численні вітаміни та мінерали, такі як селен, цинк, вітамін B12 і залізо.

Вміст білка : порція (85 г) варених молюсків містить 21,8 г білка.

: порція (85 г) варених молюсків містить 21,8 г білка. Підтримка імунітету : молюски містять антиоксиданти та мікроелементи, які сприяють зміцненню імунної системи.

: молюски містять антиоксиданти та мікроелементи, які сприяють зміцненню імунної системи. Смакова різноманітність: їх можна використовувати у різних стравах – від салатів до гарячих основних страв, це робить їх універсальним вибором для здорового харчування.

їх можна використовувати у різних стравах – від салатів до гарячих основних страв, це робить їх універсальним вибором для здорового харчування. Низький вміст калорій: завдяки низькому вмісту жирів, молюски є чудовим джерелом білка для тих, хто контролює споживання калорій.

Арахіс і арахісова паста

Арахіс і арахісова паста багаті білком, фолієвою кислотою, магнієм і вітаміном Е. Вони допомагають відчувати ситість і можуть зменшувати стрибки рівня цукру у крові, коли вживаються з високовуглеводними стравами.

Вміст білка: порція арахісу (28,35 г) забезпечує 7,31 г білка, а 2 столові ложки (32 г) арахісової пасти – 7,2 г білка.

порція арахісу (28,35 г) забезпечує 7,31 г білка, а 2 столові ложки (32 г) арахісової пасти – 7,2 г білка. Корисні жири: арахіс містить мононенасичені та поліненасичені жири, які сприяють здоров’ю серця.

арахіс містить мононенасичені та поліненасичені жири, які сприяють здоров’ю серця. Енергетична цінність: арахіс і арахісова паста є відмінним джерелом енергії, це робить їх популярними серед спортсменів та людей з активним способом життя.

арахіс і арахісова паста є відмінним джерелом енергії, це робить їх популярними серед спортсменів та людей з активним способом життя. Універсальність: їх можна використовувати як самостійну закуску, додавати в смузі, випічку або вживати з фруктами та овочами.

Як отримати 100–150 г білка на день

Вживайте продукти з високим вмістом білка до кожного приймання їжі – наприклад, грецький йогурт на сніданок, курячу грудку на обід, рибу чи нежирну яловичину на вечерю, а також перекуси з горіхів, бобових чи арахісової пасти.

Отримання достатньої кількості білка щодня є надзвичайно важливим для підтримки здоров’я та енергії. Потреби у білку залежать від вашої ваги, рівня активності та індивідуальних особливостей організму. Сьогодні існує безліч продуктів як тваринного, так і рослинного походження, які допоможуть вам досягти цієї мети, роблячи ваш раціон не лише смачним, але й неймовірно поживним.

Ми також писали про те, чому взимку так важливо їсти хурму.

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