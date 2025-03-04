19 домашніх засобів проти високого кров’яного тиску

Гіпертонія — це одне із найпоширеніших захворювань серцево-судинної системи, яке може серйозно вплинути на ваше здоров'я. Він не лише підвищує ризик розвитку серцевих захворювань, інсультів та ниркової недостатності, але й може позначитися на якості життя.

Хоча багато хто звик сприймати медикаментозне лікування як основний засіб боротьби з гіпертонією, видання Tua Saúde розповіло, що варто пам'ятати, що існують і природні методи, які можуть мати потужний вплив на ваше здоров'я. Деякі з них були відомі ще з давніх часів і передавалися з покоління у покоління. Однак, зазначимо, що жоден із цих рецептів необідно приймати лише попередньо проконсультувавшись із лікарем.

Часникова вода: сила природи у кожному ковтку

Часник — справжній подарунок для серцево-судинної системи. Він містить аліцин — природну речовину, яка стимулює вироблення оксиду азоту, газу, який має потужний ефект розширення судин. Це допомагає знизити тиск і покращити кровообіг.

Простий рецепт: подрібніть зубчик часнику, залийте його водою та залиште настоятися на 6-8 годин. Потім пийте настій натщесерце. Для приємнішого смаку можна додавати часник в оливкову олію чи використовувати його у стравах.

Лимонний сік із кокосовою водою: природна енергія для серця

Лимонний сік разом із кокосовою водою — це потужний тандем для зниження кров'яного тиску. Ця суміш не лише має сечогінні властивості, але й сприяє нормалізації водно-сольового балансу в організмі. Щоденне споживання такого напою допоможе вам контролювати артеріальний тиск.

Для приготування змішайте сік трьох лимонів з 200 мл кокосової води та випивайте цей еліксир здоров’я один раз на день.

Чай з канаркової трави: природний засіб для кровообігу

Чай з канаркової трави є чудовим доповненням до щоденної дієти ха високого тиску. Ця трава багата антиоксидантами, які допомагають розширити кровоносні судини та покращують загальний стан організму.

Для приготування чаю використовуйте столову ложку насіння канаркової трави та паличку кориці, залийте їх 500 мл води. Кип'ятіть суміш 5 хв, настоюйте ще 10 хв і пийте 2-3 чашки цього чаю на день.

Чай з листя оливи: заспокійливий ефект для серця

Листя оливкового дерева мають чудові властивості для зниження артеріального тиску завдяки високому вмісту поліфенолів. Ці речовини допомагають знижувати тиск без побічних ефектів, навіть при вживанні у великій кількості. Крім того, оливкове листя має легкий заспокійливий ефект, а це важливо для людей з високим рівнем стресу.

Для приготування чаю заваріть 2 ст. л меленого листя оливи в 500 мл окропу. Пийте цей чай протягом дня по кілька чашок.

Сік чорниці: природний антиоксидант для серця

Чорниця — це не лише смачна ягода, але й потужний природний антиоксидант, який допомагає знижувати кров'яний тиск, особливо у людей, схильних до серцево-судинних захворювань. Щоб отримати максимальну користь, приготуйте сік з чорниці разом із половиною лимона. Його можна пити один або два рази на день.

Чай з каркаде: квітковий еліксир для серця

Чай з гібіскусу — це не лише смачний напій, але й ефективний засіб для зниження артеріального тиску. У гібіскусі містяться антоціани, які допомагають регулювати тиск, сприяють здоров’ю судин.

Щоб приготувати чай, залийте 1-2 г чашечок гібіскусу окропом і настоюйте 5-10 хв. Пийте цей чай один-два рази на день.

Чай з фруктів мангаби: природний засіб для нормалізації тиску

Мангаба — це екзотичний фрукт, відомий своєю здатністю допомагати знижувати кров'яний тиск. Чай зі шкірки мангаби має розслаблювальні та судинорозширювальні властивості, а це робить його відмінним засобом для контролю артеріального тиску.

Для приготування чаю залийте 2 ст. л шкірки мангаби 500 мл окропу та кип'ятіть 5 хв.

Чай з хвоща: природний сечогінний засіб

Хвощ — це трава з відомими сечогінними властивостями. Вона допомагає виводити зайву рідину з організму, це сприяє зниженню навантаження на серце та, як наслідок, зниженню тиску. Однак цей чай не слід пити більше як тиждень, оскільки він може виводити важливі мінерали з організму.

Для приготування чаю залийте 2-3 ст. л сухого хвоща 500 мл окропу і настоюйте 5-10 хв.

Чай з валеріани: заспокійлива допомога для серця

Корінь валеріани має потужні заспокійливі властивості, це особливо важливо для людей, які страждають від стресу та тривожності. Оскільки стрес може бути одним із чинників підвищеного тиску, чай з валеріани стане відмінним доповненням до лікування.

Просто заваріть 5 г кореня валеріани у чашці окропу та пийте до 3 разів на день.

Сік селери: природне зниження артеріального тиску

Селера містить речовини, які допомагають знижувати тиск і розширює судини.

Для приготування соку змішайте 3 стебла селери з 3 апельсинами. Цей сік не лише смачний, але й дуже корисний для серця.

Смузі з банана та авокадо: смачне джерело калію та магнію

Банани та авокадо — це фрукти, багаті калієм і магнієм, які сприяють зниженню тиску, оскільки ці мінерали допомагають регулювати баланс натрію в організмі.

Для приготування смузі змішайте 1 банан, ½ авокадо та 1 склянку йогурту. Ви також можете додати мед або лід за бажанням.

Вівсяна вода: природне зниження тиску через антиоксиданти

Овес містить сполуки з антиоксидантними властивостями, які знижують окислювальний стрес і покращують кровообіг.

Для приготування вівсяної води змішайте 2 ст. л вівса з 1 л води та випивайте чашку цієї води натщесерце.

Чай з куркуми: природний антиоксидант

Куркума містить куркумін, який допомагає знижувати кров'яний тиск і сприяє розширенню судин.

Для приготування чаю додайте 1 ч. л порошку куркуми у 150 мл кип'яченої води та залиште на 10-15 хв.

Гранатовий сік: природна допомога для серця

Гранат містить антиоксиданти, які допомагають розширювати судини та покращують кровообіг.

Для приготування соку з граната, розріжте його, витягніть насіння та змішайте з водою у блендері. Пийте цей сік без підсолоджування.

Чай з імбиру: потужний засіб для серця

Імбир є потужним антиоксидантом, який має протизапальні властивості та здатен знижувати кров'яний тиск.

Для приготування чаю натріть 1 см кореня імбиру на тертці, залийте його окропом та настоюйте 5-10 хв.

Мед із корицею: знижує тиск і покращує серцеву діяльність

Кориця та мед — це комбінація, яка допомагає знижувати рівень холестерину, покращує кровообіг і знижує кров'яний тиск.

Для приготування цілющого напою змішайте 1 ч. л меду з ½ ч. л кориці у склянці теплої води.

Чай з пелюсток троянди: заспокійливий і тонізувальний ефект

Пелюстки троянд містять природні з'єднання, які допомагають нормалізувати тиск і зменшити стрес.

Для приготування чаю залийте 1 ст. л пелюсток троянди 500 мл окропу та настоюйте 10 хв. Пийте цей чай 2-3 рази на день.

Сік буряка: натуральний спосіб для нормалізації тиску

Буряк — це корисний овоч, який містить натуральні нітрати, які допомагають розширювати кровоносні судини та знижувати тиск.

Для приготування соку використовуйте свіжий буряк, наріжте його на маленькі шматочки та вичавіть сік.

Чай з листя м'яти: заспокійлива допомога для серця

Листя м'яти мають розслаблювальні властивості, які допомагають знизити стрес і заспокоїти нервову систему, а це позитивно впливає на рівень тиску.

Для приготування чаю заваріть 1 ст. л сушеного листя м'яти в 500 мл окропу.

Залишайтеся здоровими та не забувайте про важливість профілактики.

Ми також писали про 5 важливих продуктів для жіночого здоровʼя.

Читайте також: