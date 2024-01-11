3 кроки правильного старту у новому році: поради лікаря

Січень символічно асоціюється з новим етапом у житті кожної людини. Це ідеальний час, щоб визначити цілі та зафіксувати точку відліку особистого та професійного розвитку. Проте фундаментом для досягнення будь-якої цілі, як не дивно, є саме ваше здоров'я. Тож як розпочати новий етап та стати кращою версією себе, щоб гарантовано досягти успіху?

Крок 1. Повернення до графіка

Певно ви не раз чули про те, що з голодування треба плавно виходити. Зі святами та ж сама історія. Не ставте перед собою надто амбітних цілей і матимете менше шансів зневіритись й відмовитись від них. Не варто після останньої на тижні вечірки одразу на ранок намагатись встати о 5-й для пробіжки і обіцяти собі на сніданок обмежитись зеленим смузі. Керування віком – це система. А для системи ключове – послідовність та безперервність. А отже режим.

Для початку ваша задача – повернути (якщо він був, або сформувати) здоровий режим.

Сніданок не починається о 14.00 і плавно не перетікає у вечерю.

Сон – це якісне відновлення у нічний час, тож ніякого відбою на світанку. Лягайте спати о 22:00-23:00.

Штучно недоспіть годину-другу, якщо за період свят регулярно вставали по обіді, щоб відновити циркадні ритми.

Крок 2. Складіть собі road map

Як то кажуть, слона їдять маленькими ложками. Відмовтесь від гучних і абстрактних (а тому зазвичай нереалізованих в результаті) задач. Ніяких "схуднути на 30 кг до 8 березня" (без жодних уявлень, а власне ЯК?). Будівельники ж не обмежуються заявою, що завершать висотку до наступного Нового року. Вони мають план – коли який етап робіт провести, щоб досягти кінцевої мети. І ви сфокусуйтесь на власних "маленьких ложках".

Перший тиждень – фокус на відновленні: змініть час відбою.

Другий тиждень – фокус на тілі: тренування у фітнес-клубі або вдома.

Третій тиждень – фокус на здоров'ї: комплексне обстеження організму.

Складіть реалістичний план та поступово рухайтесь ним. Краще пришвидшити перехід до наступного етапу і відчути гордість за успіх, ніж махнути рукою, не в змозі тримати вигаданий темп!

Крок 3. Планувати мало – дійте!

Приберіть перекуси. Повертайтесь до 3-разового харчування. Повноцінні прийоми їжі, збалансований раціон, ніякої пізньої вечері.

Додайте в раціон листової зелені. Багато зелені. Після святкового меню це найкраще рішення для оздоровлення мікробіому кишківника, відновлення роботи ШКТ та нормалізації ліпідного профілю.

Візьміть в помічники той самий дофамін. Скористайтесь здатністю дофаміну додавати азарту та мотивації і направте енергію на пошук нових цікавинок серед здорових продуктів. Тільки не відправляйте 100 рецептів у "Збережене", а оберіть 1-2 і неодмінно приготуйте їх вже на наступну вечерю.

Почніть користуватись смартгодинником або іншим ЗСЖ-трекером. Відстежуйте кількість кроків, кількість випитої чистої води, тривалість сну. Це дисциплінуватиме і даватиме відчуття винагороди.

Перевантаження зустрічами, велика кількість емоцій та інформації виснажує нервову систему та порушує баланс нейротрансмітерів. Тому після свят ми часто відчуваємо себе "вижатими як лимон". Не скотитись в апатію допоможе, по-перше, інформаційна аскеза (менше соцмереж, новин, зайвих контактів), а по-друге, суплементація (триптофан, магній, вітамін С та інші антиоксиданти).

Якщо святкова атмосфера вихідних (або навпаки перевантаження та стрес) перетворили ваші свята на алкогольний релакс – це найперше, з чим треба покінчити для успішної трансформації. Детокс та здорове розслаблення подарують сауна та масаж. Замініть чергову вечірку за келихом на СПА-вечір і нехай такий тип відпочинку стане новою традицією.

Євген Шагов

Матеріал підготував кандидат медичних наук, перший ейдж-менеджер України, засновник клубної клініки з керування віком AM System, голова Global Age Management Academy, керівник гуманітарного проєкту UAHEALTHSUPPORT та соціального проєкту GAMA Consulting Євген Шагов.

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