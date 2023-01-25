3 швидкі та ефективні засоби від нестерпного зимового кашлю

Позбутися кашлю може бути простіше, ніж ви гадаєте.

Якщо ви маєте набридливе першіння в горлі або раптові напади кашлю, які не припиняються — це ознаки постійного зимового кашлю, який часто є останнім завершальним симптомом зимової застуди — загалом ви можете почуватися краще, та однаково сильно кашляєте.

Хоча не існує універсального засобу, що підходить усім, Womans World зібрав три рекомендовані експертами природні засоби від кашлю, які можуть спрацювати.

Спробуйте евкаліпт

Евкаліптова олія, яку отримують з евкаліптових дерев, що ростуть в Австралії, вже давно використовується як природний засіб для полегшення продуктивного кашлю (з виділенням слизу або мокротиння).

Евкаліптова олія є активним інгредієнтом різних безрецептурних засобів від застуди. Його також можна використовувати у формі ефірної олії, щоб розріджувати мокротиння. Аби спробувати цей потенційний засіб для себе, накрийте миску з гарячою водою і 12 краплями евкаліптової олії. Тримайте обличчя під рушником на відстані близько 30 см від миски та глибоко дихайте протягом 10 хвилин. Пара може допомогти заспокоїти кашель, очищаючи носові проходи.

Важливо

Хоча евкаліпт давно використовується для лікування кашлю, додаткові дослідження показали, що це не найефективніший засіб.

Спробуйте промивання носа

Якщо вам увесь час потрібно відкашлятися, можливо, причиною є постназальний синдром. Сухе повітря провокує стікання слизу задньою стінкою горла, дратуючи тканини і викликаючи безперервний лоскотальний кашель.

Тому промийте носові пазухи підсоленою водою. Огляд, опублікований у журналі American Family Physician, показав, що полоскання носових пазух фізіологічним розчином є ефективною стратегією лікування багатьох синоназальних захворювань. Спробуйте налити одну склянку дистильованої води та половину чайної ложки морської солі в нетіпот або пляшку з назальним спреєм і промивайте носові пазухи двічі на день.

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Спробуйте чай із кореня алтею

Чай із кореня алтею може здатися дивним, та насправді він може допомогти в разі негострого сухого кашлю. Невелике дослідження, опубліковане в Journal of Complementary Medicine Research, показало, що трав'яний сироп від кашлю, який містить корінь алтею, може його полегшити. Під час ковтання цей інгредієнт покриває горло слизом, який може заспокоїти подразнення верхніх дихальних шляхів, котре викликає сухий кашель. Спробуйте склянку цього чаю, підсолодженого чайною ложкою меду, який є ще одним заспокійливим для кашлю інгредієнтом.

Та перш ніж пробувати будь-який із цих засобів, вам необхідно проконсультуватися зі своїм лікарем і отримати його схвалення.

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