30 днів без цукру: як підготуватися до виклику

Зменшення споживання доданого цукру — важливий крок до покращення загального стану здоров’я. Дієти з низьким вмістом цукру сприяють контролю ваги, стабілізації рівня глюкози та знижують ризики розвитку багатьох захворювань.

Одним із популярних способів зменшити кількість цукру у раціоні є 30-денна аскеза без цукру. Видання HealthLine розповіло, як підготуватися до цього випробування та які зміни у здоров’ї можна очікувати.

Як працює аскеза "30 днів без цукру"

Основна ідея цього виклику полягає в тому, щоб повністю виключити з раціону всі джерела доданого цукру на 30 днів. В цей період важливо зосередитися на споживанні продуктів, багатих на поживні речовини, зокрема овочів, фруктів, білків і здорових жирів.

Натуральний цукор, який міститься в овочах, фруктах та молочних продуктах, дозволений, оскільки ці продукти також містять важливі вітаміни, клітковину та інші корисні елементи. У різних версіях цього виклику можуть бути свої нюанси, але основна мета залишається однаковою — звести доданий цукор до мінімуму.

Чи є у цьому користь

Зменшення споживання доданого цукру позитивно впливає на здоров’я, зокрема на зниження ризику ожиріння, стабілізацію рівня цукру в крові та зменшення ймовірності розвитку діабету II типу. Регулярне вживання продуктів з високим вмістом цукру може призвести до швидких стрибків рівня глюкози та інсуліну, що негативно впливає на метаболізм і підвищує ризик розвитку серйозних хвороб.

Однак слід зазначити, що ключовим фактором будь-якого режиму харчування є його тривалість. Якщо ви виключите цукор лише на 30 днів, а потім повернетеся до старих звичок із надмірним споживанням солодощів, користь від аскези буде тимчасовою.

Вплив цукру на організм

Глікемія та контроль рівня цукру у крові

Часте вживання продуктів з високим вмістом цукру погіршує контроль рівня глюкози в крові, що може призвести до діабету II типу. Швидко засвоювані цукри, такі як кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, можуть викликати різкі стрибки рівня інсуліну, що може призвести до пошкодження клітин та збільшення ризику таких захворювань, як ретинопатія, деменція, хронічні захворювання нирок, неалкогольна жирова хвороба печінки, синдром полікістозних яєчників і серцево-судинні захворювання.

Маса тіла

Продукти та напої, багаті на доданий цукор, зазвичай містять багато калорій, але мало поживних речовин. Це збільшує ризик набору ваги та розвитку ожиріння. Відмова від цукру сприяє зменшенню калорійності раціону, що може допомогти у втраті ваги.

Здоров’я ротової порожнини

Доданий цукор, особливо у напоях, підвищує ризик розвитку карієсу. Бактерії у роті перетворюють цукор на кислоту, яка пошкоджує зубну емаль.

Здоров’я печінки

Дієти з високим вмістом фруктози, особливо у формі кукурудзяного сиропу, можуть спричинити розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки. Виключення цукру зі щоденного раціону зменшить накопичення жиру в печінці та покращить її роботу.

Здоров’я серця

Підсолоджені напої підвищують рівень холестерину, тригліцеридів і артеріального тиску, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Психологічний вплив

Зниження кількості цукру в раціоні також може покращити психологічний стан. Дієти з високим вмістом цукру часто впливають на симптоми тривоги та депресії. Крім того, відмова від солодощів може позитивно вплинути на стан шкіри, а також підтримати стабільний рівень енергії протягом дня.

Що не можна їсти під час виклику

Підсолоджувачі: столовий цукор, мед, сироп, кукурудзяний сироп, кленовий сироп.

столовий цукор, мед, сироп, кукурудзяний сироп, кленовий сироп. Напої : газовані напої, солодкі соки, енергетичні напої, солодка кава.

: газовані напої, солодкі соки, енергетичні напої, солодка кава. Приправи : кетчуп, соус BBQ, медова гірчиця.

: кетчуп, соус BBQ, медова гірчиця. Молочні продукти: ароматизовані йогурти, шоколадне молоко, морозиво.

ароматизовані йогурти, шоколадне молоко, морозиво. Випічка : печиво, тістечка, пундики, батончики.

: печиво, тістечка, пундики, батончики. Сніданки : підсолоджені пластівці, ароматизовані вівсяні каші.

: підсолоджені пластівці, ароматизовані вівсяні каші. Алкоголь: солодкі алкогольні напої, змішані коктейлі.

Що можна їсти

Овочі : броколі, цвітна капуста, шпинат, морква, спаржа.

: броколі, цвітна капуста, шпинат, морква, спаржа. Фрукти : яблука, апельсини, ягоди, виноград.

: яблука, апельсини, ягоди, виноград. Білки : курка, риба, яловичина, тофу, яйця.

: курка, риба, яловичина, тофу, яйця. Здорові жири: авокадо, горіхи, насіння, оливкова олія.

авокадо, горіхи, насіння, оливкова олія. Складні вуглеводи: квасоля, кіноа, солодка картопля.

квасоля, кіноа, солодка картопля. Напої: вода, несолодкий чай, чорна кава.

Зменшення споживання цукру є безпечним, якщо ви робите це відповідально та збалансовано. Однак іноді може розвинутися нездорова заклопотаність "правильним" харчуванням. Тому перед початком виклику варто проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що ваш раціон залишається збалансованим і різноманітним.

Читайте також: