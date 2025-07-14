30 років — точка відліку: які зміни відбуваються в організмі та як підтримувати власне здоровʼя / © pixabay.com

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У нещодавньому інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко фітнес-тренерка Ксенія Літвінова розповіла, чому саме після 30 років варто серйозніше ставитися до свого здоров’я та як правильно підтримувати себе фізично, ментально й гормонально.

Фізіологія після 30 років

Уповільнення метаболізму. Після 30 років швидкість обміну речовин поступово знижується на 2–3% кожні 10 років. Це означає, що організм витрачає менше енергії у стані спокою та, відповідно, легше набирає вагу за того ж раціоні, який раніше «проходив» без наслідків.

Зміни складу тіла. Жирової тканини може ставати більше, м’язової — менше. Втрата м’язової маси природна, але її можна значно уповільнити силовими тренуваннями та активним способом життя.

Гормональні коливання. Зниження рівня естрогену — гормону молодості, який відповідає за еластичність шкіри, щільність кісток, регуляцію жирового обміну, настрій, починається саме після 30 років. Починаються також перші гормональні «гойдалки», які можуть проявлятися у вигляді нестабільного настрою, порушень сну, ПМС або проблем зі шкірою.

Відновлення сповільнюється. Тренування, недосипання, стреси — все це стає «відчутнішим», ніж раніше. Після 30 років організм потребує більше ресурсів на відновлення, як фізичне, так і ментальне.

Підтримка організму після 30 років

Відновлення — обов’язкова частина життя

Воно не менш важливе, ніж тренування чи харчування. Як каже Ксенія Літвінова: «Багато хто думає, що, якщо тренуватимешся щодня, тіло скаже „дякую“. Але це не так, без якісного відпочинку результату не буде».

Сон : не менше ніж 6–8 годин на добу. Засинати бажано до 23:00, адже саме у цей час починає вироблятися мелатонін, гормон відновлення.

Релакс для тіла: масаж, сауна, ванна з сіллю, контрастний душ, розтяжка.

Релакс для мозку: медитації, дихальні практики, відключення від ґаджетів хоча б на годину перед сном.

Рух — ключ до тонусу та молодості

Фізична активність не має бути фанатичною. Важливо поєднувати:

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Аеробні навантаження (ходьба, біг, велосипед) — для серця, легенів і контролю ваги.

Силові тренування — для збереження м’язової маси та метаболізму.

Розтяжка та мобільність — для здоров’я суглобів і нервової системи.

Достатньо 3–4 тренувань на тиждень і рух у побуті (сходи, прогулянки), щоб відчути різницю.

Харчування — це не дієта, а ресурс

Збалансований раціон після 30 років — це основа краси, здоров’я, гормональної стабільності.

Білок — основа для м’язів, гормонів, шкіри.

Здорові жири (авокадо, горіхи, жирна риба, олії) — для гормонів та шкіри.

Овочі та фрукти — джерело антиоксидантів та клітковини.

Вода — мінімум 1,5–2 л щодня, особливо у спеку чи після тренування.

Алкоголь і цукор — обмежити. Вони створюють додаткове навантаження на печінку, провокують запалення та затримку води (так звані набряки після «келиха вина»).

Стрес і психоемоційне здоров’я

Після 30 років накопичується досвід, а разом із ним часто й тривожність, професійне вигорання, материнське виснаження чи постійна багатозадачність.

Важливо давати собі право на паузу.

Психотерапія, арттерапія, хобі — не розкіш, а турбота про себе.

Регулярне дихання, рух, тиша — те, що знижує рівень кортизолу (гормону стресу).

Звернення до спеціаліста

Якщо ви помічаєте хронічну втому, проблеми з циклом, емоційну нестабільність, набір ваги без змін у харчуванні — зверніться до:

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гінеколога-ендокринолога (перевірити гормони)

нутриціолога (скласти план харчування)

тренера з реабілітаційною освітою (підібрати навантаження)

психотерапевта (розвантажити голову)

30 років — це не рубіж, а точка усвідомлення. Саме з цього віку варто переглянути свої звички, поставити у пріоритет здоров’я, якісний сон, помірну фізичну активність і справжній відпочинок. Уповільнення метаболізму, гормональні зміни та зниження ресурсу відновлення — це не проблема, а сигнал, що час дбати про себе. Краса та сила не зникають після 30, вони трансформуються та якщо підтримувати тіло й психіку, ви почуватиметесь краще, ніж у 20 років.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ФІТНЕС-ТРЕНЕРКА: ТОП міфів про спорт і СЕКС ДЛЯ СХУДНЕННЯ — як ПОЧАТИ займатися СПОРТОМ і що працює