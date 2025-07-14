ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
3 хв

30 років — точка відліку: які зміни відбуваються в організмі та як підтримувати власне здоровʼя

30 років — це не криза, а старт нової зрілої фази життя. Проте саме у цьому віці ми починаємо відчувати на собі наслідки стилю життя, якого дотримувалися у 20 років. Тіло починає подавати сигнали та важливо їх вчасно почути.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
30 років — точка відліку: які зміни відбуваються в організмі та як підтримувати власне здоровʼя

30 років — точка відліку: які зміни відбуваються в організмі та як підтримувати власне здоровʼя / © pixabay.com

У нещодавньому інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко фітнес-тренерка Ксенія Літвінова розповіла, чому саме після 30 років варто серйозніше ставитися до свого здоров’я та як правильно підтримувати себе фізично, ментально й гормонально.

Фізіологія після 30 років

  • Уповільнення метаболізму. Після 30 років швидкість обміну речовин поступово знижується на 2–3% кожні 10 років. Це означає, що організм витрачає менше енергії у стані спокою та, відповідно, легше набирає вагу за того ж раціоні, який раніше «проходив» без наслідків.

  • Зміни складу тіла. Жирової тканини може ставати більше, м’язової — менше. Втрата м’язової маси природна, але її можна значно уповільнити силовими тренуваннями та активним способом життя.

  • Гормональні коливання. Зниження рівня естрогену — гормону молодості, який відповідає за еластичність шкіри, щільність кісток, регуляцію жирового обміну, настрій, починається саме після 30 років. Починаються також перші гормональні «гойдалки», які можуть проявлятися у вигляді нестабільного настрою, порушень сну, ПМС або проблем зі шкірою.

  • Відновлення сповільнюється. Тренування, недосипання, стреси — все це стає «відчутнішим», ніж раніше. Після 30 років організм потребує більше ресурсів на відновлення, як фізичне, так і ментальне.

Підтримка організму після 30 років

Відновлення — обов’язкова частина життя

Воно не менш важливе, ніж тренування чи харчування. Як каже Ксенія Літвінова: «Багато хто думає, що, якщо тренуватимешся щодня, тіло скаже „дякую“. Але це не так, без якісного відпочинку результату не буде».

  • Сон: не менше ніж 6–8 годин на добу. Засинати бажано до 23:00, адже саме у цей час починає вироблятися мелатонін, гормон відновлення.

  • Релакс для тіла: масаж, сауна, ванна з сіллю, контрастний душ, розтяжка.

  • Релакс для мозку: медитації, дихальні практики, відключення від ґаджетів хоча б на годину перед сном.

Рух — ключ до тонусу та молодості

Фізична активність не має бути фанатичною. Важливо поєднувати:

  • Аеробні навантаження (ходьба, біг, велосипед) — для серця, легенів і контролю ваги.

  • Силові тренування — для збереження м’язової маси та метаболізму.

  • Розтяжка та мобільність — для здоров’я суглобів і нервової системи.

Достатньо 3–4 тренувань на тиждень і рух у побуті (сходи, прогулянки), щоб відчути різницю.

Харчування — це не дієта, а ресурс

Збалансований раціон після 30 років — це основа краси, здоров’я, гормональної стабільності.

  • Білок — основа для м’язів, гормонів, шкіри.

  • Здорові жири (авокадо, горіхи, жирна риба, олії) — для гормонів та шкіри.

  • Овочі та фрукти — джерело антиоксидантів та клітковини.

  • Вода — мінімум 1,5–2 л щодня, особливо у спеку чи після тренування.

  • Алкоголь і цукор — обмежити. Вони створюють додаткове навантаження на печінку, провокують запалення та затримку води (так звані набряки після «келиха вина»).

Стрес і психоемоційне здоров’я

Після 30 років накопичується досвід, а разом із ним часто й тривожність, професійне вигорання, материнське виснаження чи постійна багатозадачність.

  • Важливо давати собі право на паузу.

  • Психотерапія, арттерапія, хобі — не розкіш, а турбота про себе.

  • Регулярне дихання, рух, тиша — те, що знижує рівень кортизолу (гормону стресу).

Звернення до спеціаліста

Якщо ви помічаєте хронічну втому, проблеми з циклом, емоційну нестабільність, набір ваги без змін у харчуванні — зверніться до:

  • гінеколога-ендокринолога (перевірити гормони)

  • нутриціолога (скласти план харчування)

  • тренера з реабілітаційною освітою (підібрати навантаження)

  • психотерапевта (розвантажити голову)

30 років — це не рубіж, а точка усвідомлення. Саме з цього віку варто переглянути свої звички, поставити у пріоритет здоров’я, якісний сон, помірну фізичну активність і справжній відпочинок. Уповільнення метаболізму, гормональні зміни та зниження ресурсу відновлення — це не проблема, а сигнал, що час дбати про себе. Краса та сила не зникають після 30, вони трансформуються та якщо підтримувати тіло й психіку, ви почуватиметесь краще, ніж у 20 років.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ФІТНЕС-ТРЕНЕРКА: ТОП міфів про спорт і СЕКС ДЛЯ СХУДНЕННЯ — як ПОЧАТИ займатися СПОРТОМ і що працює

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie