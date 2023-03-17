5 найпоширеніших міфів про сон

Сьогодні, у Міжнародний День сну, відома сомнологиня Дарʼя Пилипенко розповіла про найпоширеніші міфи у народі щодо сну, які насправді лише шкодять для здоровʼя людини. Насамперед це такі:

Міф 1

Чим довше спиш, тим краще для здоров'я

У кожної людини своя норма сну - комусь вистачає 6 годин, щоби виспатись, іншим - 10-12. Тож варто звернути увагу на той факт, якщо ви почали спати довше, ніж зазвичай. Дослідження виявляють, що тривалий сон (більше 9 годин) є небезпечним для тих, у кого норма сну менша.

Гіперсомнія, або занадто довгий сон, може також свідчити про проблеми зі здоров’ям, наприклад: серцево-судинні захворювання, діабет, ожиріння, когнітивні порушення.

Отже, забагато сну може бути так само шкідливим для вас, як і його нестача.

Міф 2

Денний сон корисний для здоров'я

Вважається ознакою хорошого здоров'я - здатність людини швидко засинати, "виключатись" за будь-яких умов, навіть у день. Насправді така особливість називається - надмірна денна сонливість. Вона навпаки може свідчити про стан хронічного дефіциту повноцінного сну, коли людина не встигає відновитись та відпочити. Будьте уважні: надмірна денна сонливість також може бути одним із основних симптомів синдрому обструктивного апное сну (СОАС).

Міф 3

Лягати спати корисно не пізніше 22:00

Необхідність засинати о 22:00 нібито для здорового сну — хибне переконання, притаманне навіть багатьом фахівцям. Стверджують, що сон до півночі корисний, тому що лише в цей період виробляються певні гормони, - це абсолютний міф. Людина легко може жити у Києві, але за часом Австралії - і бути здоровою!

Лягати спати можна в будь-який зручний для вас час, але при цьому важливо висипатися. Іншими словами, необхідно спати певну кількість годин (вашу індивідуальну біологічну норму) та дотримуватись режиму, тобто лягати й прокидатись в один і той самий час щодня.

Маленький лайфгак! Наш мозок дуже легко обдурити. Якщо є необхідність лягти пізніше, то в приміщення потрібно додати додаткове штучне світло, бажано так звані холодні лампи. А якщо вам треба лягти спати, наприклад, вдень чи на світанку, перед сном треба щільно закрити штори та/або скористатись маскою для сну.

Міф 4

Келих вина покращить ваш сон

Вино, горілка, пиво чи будь-що інше алкогольне перед сном - не найкращий варіант снодійного. Порція алкоголю може розслабити та допомогти заснути, а от далі почнуться проблеми. Навіть якщо відкинути ризик виникнення психологічної залежності, а згодом і фізичної від алкоголю, через навіть невелику дозу алкоголю ви можете отримати проблеми зі сном. Справа в тому, що алкоголь, який ви випили перед сном, зменшує латентний період сну, а у другій половині ночі викликає порушення сну, затримує настання фази швидкого сну та зменшує тривалість фази глибокого сну. Внаслідок цього ви прокидаєтесь млявими та роздратованими. Також дослідженнями було виявлено, що симптоми апное погіршуються через вживання алкоголю, тобто хропіння стає голоснішим та зупинки дихання частішими.

Дар'я Пилипенко

Міф 5

Телевізор допомагає заснути

Деякі люди полюбляють монотонне булькотіння телевізору та невибагливі серіали перед сном і стверджують, що це допомагає заснути. Можливо, це непоганий метод відколіктись від буденних проблем, особливо якщо ви схильні до тривожності. Утім, вашому сну це зовсім не допомагає!

Світло, що випромінюється блакитним екраном, знижує вироблення мелатоніну - гормону сну. Внаслідок цього нам менше хочеться спати і важче заснути.

Дослідження США довели, що нічні перегляди телевізора більш притаманні людям, які мають проблеми зі сном та часто прокидаються посеред ночі. Таким чином, телевізор не дуже-то і допоможе вам заснути, але шкоди під час сну наробить точно.

Знайте правду про сон та спіть якісно!

Читайте також: