5 поганих звичок, які заважають стати заможними

Від яких звичок варто відмовитись, щоб стати заможним, розповіла експертка та спікерка з питань корпоративних та персональних фінансів Єлєна Шепель.

Спроби розбагатіти без зусиль та стартового капіталу

Бажання швидко розбагатіти знайоме всім. Але реалізувати його найбільше прагнуть азартні гравці. Наразі жоден із гравців не отримав ні копійки, а лише згаяв час. Тож головна порада для гравців – відмовитись від легкої наживи та подумати над реальним бізнес-проєктом. Це буде довший і важчий шлях, але саме він зробить вас заможним.

Витрати, які перевищують доходи

Є чудовий вислів: "Ми витрачаємо гроші, які важко заробили, на речі, які нам не потрібні, щоб вразити людей, які нам не подобаються". Погодьтесь, іноді люди намагаються жити зовсім не тим рівнем життя, який насправді можуть собі дозволити. Ходять до ресторанів, цінник яких не вписується в їхній бюджет. Купують дорогі брендові речі та гаджети, які їм не по кишені. Тобто роблять все, щоб здаватися більш заможними, ніж є насправді. Додам, що історії про людей, які купують у кредит останню модель IPhone, а потім рік харчуються дешевою лапою швидкого приготування – на жаль, це не анекдот, а реальність. Якщо ваші щомісячні витрати перевищують доходи – це призведе до кредитування. Часом, щоб погасити перший кредит, доведеться брати другий. Так виникає замкнуте коло, вирватися з якого непросто. Не виходити за межі власного бюджету допоможе лише чітке планування та відмова від звички витрачати гроші, яких немає.

Соціальні мережі замість саморозвитку

Досягти успіху іноді заважає звичайнісінька лінь. Напевне у вас є знайомі, які завжди жаліються на те, що у них немає часу на вивчення іноземної мови або ж на опанування нової, більш перспективної професії. Але якщо подивитися скільки часу вони проводять у соціальних мережах або сидячи перед телевізором, стає зрозуміло, що вільного часу у них багато. А скарги на його відсутність – погана звичка, яка виправдовує бездіяльність. Щоб почати заробляти, треба мати знання та досвід. Не дарма кажуть: "Бери досвід, а гроші прийдуть". Тож перший крок до багатства – ваш саморозвиток. Хочете отримати нову професію або реалізувати свій потенціал на міжнародному ринку? Женіть бажання "залипнути" на годинку-другу у TikTok. Витрачайте свій час ефективно. Свідома відмова від навчання та розвитку обмежує кар'єрні можливості та потенційний дохід.

Мрії без дій

Не секрет, що бідні люди люблять фантазувати. Особливо про те, що колись виграють величезну суму в лотерею, отримають спадок або ще якимось чином на них впаде мішок із грошима. У звичці фантазувати немає нічого поганого. Просто після фантазій треба переходити до дій. Спробуйте перетворити мрії на цілі. Чітко формулюйте бажання і обирайте шлях, який приведе до мети. Ви зрозумієте, що для здійснення мрії не потрібна магія чи щасливий випадок. Реалізація мрії – це банальне створення покрокового плану дій. Найбільше здійсненню мрій заважає прокрастинація або відкладання важливих рішень та вчинків. Якщо, наприклад, це стосується інвестування коштів, які можуть зробити вас багатим – прокрастинація призведе до втрачених можливостей.

Єлєна Шепель

Ігнорування турботи про здоров’я

П’ята погана звичка, яка є перешкодою на шляху до багатства – недбале ставлення до власного здоров’я. Як фізичного, так і ментального. Для великих звершень потрібні сила та енергія. Непросто керувати фінансами чи виконувати звичайну роботу, коли ви до пізньої ночі сидите у соцмережах, а зранку прокидаєтесь втомленими. Також бідні люди схильні вживати фастфуд, купувати неякісні продукти та пити солодкі газовані напої. Це теж шкодить здоров’ю. Водночас багаті люди розуміють, що їхнє тіло – такий самий інструмент для досягнення багатства, як і мозок. Тому лягають спати раніше, обирають здорову їжу, займаються спортом, щоб тримати тіло в тонусі. Дбають і про ментальне здоров’я, відвідуючи психотерапевта. Для українців, які живуть у стані постійного стресу, пошук рівноваги всередині себе – особливо важливий. Тож турбота про фізичну і духовну гармонію може стати першим кроком до багатства.

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