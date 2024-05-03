5 правил здорової спини: поради від невропатологині

Спина – це основа, каркас і стрижень здоров'я людини. І не всі знають, що сон, дихання, робота мозку, активність і життєздатність можуть залежати від стану хребта.

Життя в умовах війни негативно впливає на стан здоров'я українців. Повітряні тривоги, обстріли, розлука з рідними, фінансова нестабільність, невпевненість у власній безпеці, страх і тривога – все це має свої наслідки для здоров'я кожного з нас.

Через постійну напругу значно почастішали неврологічні захворювання, до яких належить і біль та дискомфорт у спині.

Тож, щоб ваша спина довше залишалася здоровою, лікарка-невропатологиня "Медичного центру Берсенєва" Маргарита Прохорова поділилася корисними порадами.

1. Дозоване фізичне навантаження

Спорт – це прекрасно, але перенавантажувати спину не варто, оскільки це може мати зворотній ефект – поява болю. Тож краще віддати перевагу навантаженням зі своєю вагою, такі як йога, пілатес, trx. Прогулянки також будуть корисні. Не слід робити з себе атлета і займатися з гантелями і штангами.

2. Спина не любить переохолодження

Це і пояснює, чому часто загострення болю в спині має сезонний характер, коли змінюється температура за вікном. Також небезпечні різкі штучні перепади температури. Наприклад, перемерзнути можна, коли після бані ви пірнаєте у холодний басейн чи йдете з нього до роздягальні. Гріти спину не потрібно, а от тримати в теплі – доречно.

3. Ліжко і подушка – друзі вашій спині

Вночі тіло має відпочивати і відновлюватись, бо щодня ми навантажуємо його і спину зокрема. На жаль, немає одного загальноприйнятого стандарту щодо вибору ліжка і подушки, кожен обирає під себе. Проте ліжко має бути напівжорстким, дуже мʼякі матраци, коли спина наче провалюється, не рекомендуються. Головне правило: подушка підлаштовується під голову, а не навпаки. Якісний сон – запорука гарного настрою і відсутності болю зранку.

4. Обмежити небезпечні рухи

Найнебезпечнішими рухами для спини є різкі, ривкові рухи з навантаженнями. Тобто взяти щось в руки, наприклад, важку сумку, перекласти її на витягнутих руках і скрутитися при цьому. А ще гірше, якщо це відбувається під час нахилу вперед. Є висока вірогідність загострення скарг на наступний день.

Маргарита Прохорова

5. Не засиджуватися

Зараз більшість людей працюють, сидячи за компʼютером. Ми навіть і не помічаємо, як безперервно можемо сидіти і працювати годинами, не змінюючи положення. Якщо ви впізнали себе, то потрібно звернути увагу на правило: раз у 45-60 хвилин встати із-за столу, пройтися або зробити руханку. Це не займе багато часу, буквально 5-10 хвилин. Так ваші мʼязи не будуть постійно в тонусі і завдяки зміні положення та рухам ви покращите притік крові, що полегшить ваше самопочуття.

Якщо ж вас турбують постійні болі у спині, то не шукайте відповіді в інтернеті і не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до лікарів.

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