6 напоїв, які не варто пити натщесерце: корисні поради

6 напоїв, які не варто пити натщесерце / © Associated Press

Деякі напої на порожній шлунок можуть «розлютити» ваш живіт і викликати неприємні симптоми. Видання Real Simple розповіло про рекомендації дієтологів та нутриціологів, що до небезпечного ранкового напою, щоб ви знали, що краще відкласти на вживання після сніданку.

Чорна кава

Кава / © Credits

Кава — улюблений ритуал багатьох, вона підбадьорює, покращує концентрацію та навіть захищає від деяких захворювань, але на порожній шлунок чорна кава може бути проблемою.

Кофеїн і хлорогенові кислоти стимулюють вироблення шлункового соку, що може подразнювати слизову та призвести до печії, кислотного рефлюксу, тривожності, тремтіння і прискореного серцебиття.

Що робити: додайте трохи молока чи рослинного напою, або з’їжте банан, йогурт чи тост перед кавою. Можна почати з половини чашки чи обрати безкофеїнову версію.

Чаї з кофеїном

Чай / © Associated Press

Чай не безпечніший за каву на порожній шлунок. Кофеїн стимулює вироблення шлункової кислоти, а це може викликати нудоту, спазми та печію.

Порада: дайте чаю охолонути, уникайте надто міцного настою, а перед чаєм з’їжте щось білкове чи жирне, наприклад, яйце, йогурт або цільнозерновий тост.

Газовані напої

Газовані напої / © Credits

Шипіння коли відкриваєте банку — це ASMR для вух, але шлунок таке не оцінить. Газовані напої створюють газ, який підіймається вгору разом із шлунковою кислотою, викликає печію, здуття та відрижку.

Рішення: пийте такі напої після їжі. Якщо дуже хочеться, маленькими ковтками та залишайтеся у вертикальному положенні мінімум 30 хв.

Цитрусові соки

Апельсиновий сік / © Credits

Апельсиновий, грейпфрутовий чи лимонний соки багаті на вітамін C, але містять багато кислоти та цукру. Це може подразнювати шлунок, викликати печію, спазми та нудоту, а різкий підйом цукру — різкий спад енергії.

Рішення: з’їжте білок або клітковину, наприклад, яйце, горіхи чи йогурт, перед соком або зробіть смузі, щоб полегшити травлення.

Енергетичні напої

Енергетичні напої / © Associated Press

Високий вміст кофеїну та цукру у таких напоях швидко підіймає рівень глюкози, а на порожній шлунок це може викликати нудоту та подразнення. Також у складі часто є таурин, гуарана та ніацин, які посилюють дискомфорт.

Рішення: завжди поєднуйте з білковим перекусом, наприклад, горіхами, сиром, яйцями та йогуртом.

Алкоголь

Вино / © Associated Press

Кривава Мері натще — погана ідея. Алкоголь швидко всмоктується через слизову шлунка та подразнює його. Крім того, це може знижувати рівень цукру у крові та викликати слабкість та запаморочення.

Рішення: перед алкоголем обов’язково перекусіть білками, овочами та цільнозерновими продуктами. Вибирайте напої з меншим вмістом алкоголю та пийте воду між келихами.

Ваш шлунок — ніжна справа, особливо натще. Щоб уникнути печії, нудоти та різких стрибків енергії:

почніть день з легкої закуски;

обирайте напої після чи разом із їжею;

за потреби зменшуйте кислотність і кофеїн.

Так ви зможете насолоджуватися улюбленою кавою чи соком без неприємних сюрпризів.