6 напоїв, які не варто пити натщесерце: корисні поради
Якщо коли ви прокинулися, ще не поснідали, і перше, про що думаєте — кава чи апельсиновий сік, зупиніть ці думки. Сьогодні ми розповімо, що не можна пити зранку.
Деякі напої на порожній шлунок можуть «розлютити» ваш живіт і викликати неприємні симптоми. Видання Real Simple розповіло про рекомендації дієтологів та нутриціологів, що до небезпечного ранкового напою, щоб ви знали, що краще відкласти на вживання після сніданку.
Чорна кава
Кава — улюблений ритуал багатьох, вона підбадьорює, покращує концентрацію та навіть захищає від деяких захворювань, але на порожній шлунок чорна кава може бути проблемою.
Кофеїн і хлорогенові кислоти стимулюють вироблення шлункового соку, що може подразнювати слизову та призвести до печії, кислотного рефлюксу, тривожності, тремтіння і прискореного серцебиття.
Що робити: додайте трохи молока чи рослинного напою, або з’їжте банан, йогурт чи тост перед кавою. Можна почати з половини чашки чи обрати безкофеїнову версію.
Чаї з кофеїном
Чай не безпечніший за каву на порожній шлунок. Кофеїн стимулює вироблення шлункової кислоти, а це може викликати нудоту, спазми та печію.
Порада: дайте чаю охолонути, уникайте надто міцного настою, а перед чаєм з’їжте щось білкове чи жирне, наприклад, яйце, йогурт або цільнозерновий тост.
Газовані напої
Шипіння коли відкриваєте банку — це ASMR для вух, але шлунок таке не оцінить. Газовані напої створюють газ, який підіймається вгору разом із шлунковою кислотою, викликає печію, здуття та відрижку.
Рішення: пийте такі напої після їжі. Якщо дуже хочеться, маленькими ковтками та залишайтеся у вертикальному положенні мінімум 30 хв.
Цитрусові соки
Апельсиновий, грейпфрутовий чи лимонний соки багаті на вітамін C, але містять багато кислоти та цукру. Це може подразнювати шлунок, викликати печію, спазми та нудоту, а різкий підйом цукру — різкий спад енергії.
Рішення: з’їжте білок або клітковину, наприклад, яйце, горіхи чи йогурт, перед соком або зробіть смузі, щоб полегшити травлення.
Енергетичні напої
Високий вміст кофеїну та цукру у таких напоях швидко підіймає рівень глюкози, а на порожній шлунок це може викликати нудоту та подразнення. Також у складі часто є таурин, гуарана та ніацин, які посилюють дискомфорт.
Рішення: завжди поєднуйте з білковим перекусом, наприклад, горіхами, сиром, яйцями та йогуртом.
Алкоголь
Кривава Мері натще — погана ідея. Алкоголь швидко всмоктується через слизову шлунка та подразнює його. Крім того, це може знижувати рівень цукру у крові та викликати слабкість та запаморочення.
Рішення: перед алкоголем обов’язково перекусіть білками, овочами та цільнозерновими продуктами. Вибирайте напої з меншим вмістом алкоголю та пийте воду між келихами.
Ваш шлунок — ніжна справа, особливо натще. Щоб уникнути печії, нудоти та різких стрибків енергії:
почніть день з легкої закуски;
обирайте напої після чи разом із їжею;
за потреби зменшуйте кислотність і кофеїн.
Так ви зможете насолоджуватися улюбленою кавою чи соком без неприємних сюрпризів.