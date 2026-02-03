6 найкращих вітамінів та добавок, які доведено допомогають від синдрому затуманених мізків

Дівчина тримає пальці на скронях / © Getty Images/Fotobank

Реклама

Багато факторів, як-от дефіцит або недостатність поживних речовин, можуть сприяти появі симптомів туману в голові . Вони частіше зустрічаються у людей із захворюваннями, які пов’язані з синдромом затуманених мозків.

Нealthline розглянув 6 добавок, що базуються на доказах, які можуть допомогти за синдрому затуманених мізків.

Вітамін D

Вітамін D — це жиророзчинна поживна речовина, необхідна для функціонування імунної системи, здоров’я мозку тощо.

Реклама

Низький або дефіцитний рівень вітаміну D може негативно вплинути на когнітивне здоров’я та сприяти появі симптомів синдрому затуманених мізків.

Люди, які страждають на депресію або депресивні симптоми, часто відчувають такі симптоми, як погана концентрація і проблеми з пам’яттю.

Люди з депресією також частіше мають дефіцит кількох поживних речовин, включно з вітаміном D.

Дефіцит цього вітаміну пов’язаний з підвищеним ризиком депресивних симптомів. Дослідження показують, що добавки вітаміну D можуть допомогти підвищити його рівень та покращити депресивні симптоми, включно з туманом у голові.

Реклама

Інші дослідження показують, що добавки вітаміну D можуть покращити загальний психічний стан, включно з настроєм, негативними думками та симптомами тривоги й депресії, у певних людей.

Це свідчить про те, що приймання добавок вітаміну D може полегшити туман у голові, принаймні певною мірою.

Омега-3

Жирні кислоти омега-3 добре відомі своїм значним позитивним впливом на здоров’я. Приймання концентрованих добавок омега-3 може бути корисним для здоров’я мозку та покращити певні симптоми синдрому затуманених мізків, як-от труднощі з увагою та пам’яттю.

Дослідження показують, що приймання добавок з жирними кислотами омега-3, ейкозапентаєновою (EPA) та докозагексаєновою (DHA) кислотами може підтримувати здоров’я мозку, включно з пам’яттю, увагою і настроєм.

Реклама

Добавки омега-3 також можуть покращити депресивні симптоми та підвищити настрій, що може допомогти зменшити симптоми туману в мозку.

Ба більше, добавки омега-3 можуть допомогти покращити симптоми тривоги. Люди, які її відчувають, можуть повідомляти про симптоми туману в мозку, оскільки тривога може негативно впливати на настрій, концентрацію і пам’ять.

Магній

Магній — це незамінний мінерал, який концентрується в таких продуктах, як квасоля, насіння і шпинат. Він необхідний для багатьох важливих функцій організму, як-от ферментативні реакції, вироблення енергії, функція нервів і регулювання артеріального тиску.

Багато людей не отримують достатньо магнію зі своїм раціоном, що може негативно вплинути на здоров’я мозку та призвести до симптомів сплутаності мозку, як, наприклад, труднощі з концентрацією уваги.

Реклама

Низький рівень магнію поширений у тих, хто перебуває в стресі, і навіть може підвищити схильність до нього.

Стрес може спричинити погіршення пам’яті, погану концентрацію та симптоми тривоги.

З цієї причини підтримка оптимального рівня магнію за допомогою добавок може допомогти зменшити схильність до стресу та, отже, покращити когнітивні порушення, пов’язані з ним, і симптоми сплутаності мозку.

Крім того, деякі дослідження пов’язують неоптимальний рівень магнію зі зниженою когнітивною функцією та часом реакції, а також підвищеним ризиком когнітивних порушень.

Реклама

Дослідження осіб віком від 60 років показало, що ті, хто мав вищий рівень магнію, краще впорювалися з тестами на когнітивні функції, як-от увага та пам’ять, і мали менший ризик розвитку когнітивних порушень, ніж ті, у кого він був нижчий.

Деякі дослідження показують, що добавки магнію також можуть допомогти лікувати симптоми тривоги та депресії, що здатне покращити симптоми сплутаності мозкової діяльності, пов’язані з цими поширеними психічними розладами.

Вітамін С

Вітамін С добре відомий своєю роллю в імунному здоров’ї, але ця поживна речовина також підтримує багато інших важливих функцій в організмі, включно зі здоров’ям мозку.

Дослідження, в якому взяли участь 80 здорових дорослих, показало, що ті, хто мав достатній рівень йього вітаміну в крові, показали значно кращі результати в тестах, які оцінюють пам’ять, увагу, час реакції та концентрацію, ніж ті, хто мав низький рівень.

Реклама

Низький рівень вітаміну С також може негативно впливати на настрій, а його дефіцит пов’язаний з депресією та когнітивними порушеннями.

Дослідження, проведене за участю 139 молодих чоловіків, показало, що вищий рівень вітаміну С пов’язаний з покращенням настрою і нижчими показниками депресії та сплутаності свідомості.

Ба більше, дослідження 2021 року показує, що добавки вітаміну С можуть підвищити настрій у людей із субклінічною депресією, що покращує когнітивні функції, тим самим зменшуючи пов’язаний з депресією туман у мозку.

Комплекс B

Дослідження показують, що низький або дефіцитний рівень певних вітамінів групи В може призвести до симптомів сплутаності мозкової діяльності, як-от проблеми з пам’яттю, труднощі з концентрацією уваги тощо.

Реклама

У людей з низьким рівнем вітамінів групи В добавки можуть допомогти зменшити ці симптоми.

Наприклад, дослідження, проведене за участю 202 осіб з когнітивними порушеннями та низьким або дефіцитним рівнем B12, показало, що добавки цього вітаміну призвели до покращення когнітивних функцій у 84% учасників і покращення результатів тестів на пам’ять та увагу — у 78% учасників.

Дослідження, в якому взяли участь 39000 осіб, показало, що низький рівень вітаміну B12 пов’язаний з погіршенням уваги й пам’яті.

Низький рівень або дефіцит інших вітамінів групи В, включно з вітаміном В6 і фолатом, також може погіршити симптоми сплутаності мозку, зокрема труднощі з концентрацією уваги та пам’яттю.

Реклама

З цієї причини приймання високоякісної добавки комплексу В може допомогти зменшити ризик цих симптомів сплутаності мозку.

L-теанін

L-теанін — це сполука, якої багато в зеленому чаї та інших рослинах.

Деякі дослідження показують, що приймання добавки L-теаніну може допомогти покращити розумову пильність, час реакції та пам’ять.

Добавки L-теаніну також можуть знизити напруженість та посилити спокій і розслаблення.

Реклама

Зниження стресу, покращення якості сну та підтримка когнітивного здоров’я можуть допомогти полегшити синдром туману в мозку.

Інші способи зменшення затуманення мозку

Симптоми затуманення мозку можуть бути пов’язані з низкою факторів, як-от дефіцит поживних речовин, брак сну, стрес і навіть недіагностовані медичні проблеми.

Якщо у вас виникають такі симптоми, як проблеми з пам’яттю, труднощі з концентрацією уваги та нездатність обробляти інформацію, варто поговорити з медичним працівником. Він може провести тести, які допоможуть вам з’ясувати, чому вони у вас виникають.

Такі когнітивні стани, як тиреоїдит Хашимото, целіакія та тривожні розлади, можуть проявлятися симптомами туману мозку.

Реклама

Крім того, деменція і хвороба Альцгеймера можуть проявлятися симптомами затуманених мізків, як, наприклад, забудькуватість та труднощі з обробленням інформації.

Вкрай важливо отримати правильний діагноз і лікування, якщо основне захворювання сприяє симптомам цього стану.

Деякі звички способу життя також можуть призвести до симптомів затуманення мозку.

Нестача сну, дієта з високим вмістом ультраоброблених продуктів і надмірне споживання алкоголю пов’язані з поганою пам’яттю, труднощами з концентрацією уваги, депресивними симптомами та іншими когнітивними проблемами, які деякі люди можуть описати як туман мозку.

Реклама

На ваш стан можуть впливати кілька факторів, тому важливо співпрацювати з лікарем, щоб з’ясувати причину цих симптомів і скласти план лікування.

Підсумок

«Затуманеннян мозку» описує когнітивні симптоми, як-от проблеми з пам’яттю і труднощі з концентрацією уваги.

Деякі дослідження показують, що певні добавки можуть бути корисними для тих, хто відчуває такі симптоми.

Недостатній або низький рівень певних поживних речовин може сприяти появі або викликати симптоми, пов’язані з туманом у голові, тому приймання цих поживних речовин може допомогти.

Реклама

Однак туман у голові має багато можливих причин, деякі з яких є серйозними. Важливо співпрацювати з медичним працівником, щоб отримати належну допомогу.

Перш ніж починати пити будь-які вітаміни або добавки, обовʼязково проконсультуйтеся з лікарем.