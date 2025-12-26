6 симптомів захворювання нирок, які не слід ігнорувати, особливо жінкам 50+

Нирки

Симптоми захворювання нирок іноді бувають досить несподіваними.

Woman`sWorld описав симптоми захворювання нирок, на які слід звернути увагу, та прості зміни способу життя, які ми можемо внести, щоб допомогти запобігти прогресуванню цього поширеного захворювання.

Рання хвороба нирок часто має безсимптомний перебіг, але перші ознаки можна виявити за допомогою простого аналізу сечі, який регулярно включається до щорічних медичних оглядів, — пояснює Нілуфар Нобахт, докторка медичних наук, нефрологиня.

Білок або еритроцити в сечі

Аномальні знахідки, такі як білок або еритроцити в сечі, завжди повинні спонукати до подальшого обстеження, наполягає Нобахт. Наявність білка в сечі, який зазвичай називають протеїнурією або альбумінурією, є ключовим маркером дисфункції фільтруючих одиниць нирок, які називаються клубочками.

Так само, постійна кров у сечі вимагає ретельної оцінки для визначення основної причини, продовжує доктор Нобахт. У деяких випадках аномальні результати сечі можуть бути пов’язані з такими станами, як інфекція, запалення або рак. Однак, оскільки захворювання нирок часто прогресує без симптомів, постійні аномалії ніколи не слід ігнорувати.

Симптоми запущеної хвороби нирок

Докторка Нобахт додає, що в міру прогресування хронічної хвороби нирок симптоми можуть включати таке:

Піниста сеча (що відображає втрату білка)

Набряклість навколо очей

Набряк ніг або стоп через затримку рідини

Зменшення діурезу (у більш важких випадках)

Вона наполягає на ранньому виявленні та належному подальшому догляді, оскільки своєчасне втручання може уповільнити прогресування захворювання та зменшити ускладнення.

Ще один потенційний симптом — втома. Нирки є головними фільтрами організму, тому, якщо вони не функціонують належним чином, токсини з нашого щоденного метаболізму можуть накопичуватися в крові, додає Стівен Кемпбелл, доктор медичних наук, професор урології.

Це може призвести до втоми, а іноді й впливати на ясність розуму через накопичення токсинів. Гарна новина полягає в тому, що у пацієнтів з нирковою недостатністю після трансплантації нирки новий орган може фільтрувати набагато ефективніше, ніж діаліз, пояснює він.

Діаліз фільтрує лише настільки добре, щоб підтримувати життя людини, тоді як здорова нирка ретельніше видаляє токсини, завдяки чому пацієнти почуваються значно краще.

Що викликає захворювання нирок

Хвороба нирок може бути наслідком структурного пошкодження нирки, такого як пухлина, камені в нирках, кісти або травма, — каже докторка Нобахт. Але вона зазначає, що найпоширенішими причинами є метаболічні стани, які з часом пошкоджують нирки, особливо діабет, високий кров’яний тиск, ожиріння та метаболічний синдром.

Люди з підвищеним кров’яним тиском або аномальним рівнем глюкози в крові мають підвищений ризик захворювання нирок, додає вона.

Вимірювання функції нирок може бути складнішим у жінок старше 50 років

З віком як жінки, так і чоловіки поступово втрачають частину функції нирок, каже Мішель А. Джозефсон, докторка медичних наук, нефрологиня. Зазвичай цього недостатньо, щоб викликати ниркову недостатність, але достатньо, щоб з часом це стало помітним. Функцію нирок часто вимірюють за допомогою аналізу крові на креатинін [продукт життєдіяльності]. Нижчі рівні вказують на здоровіші нирки, вищі рівні — на знижену функцію.

Оскільки креатинін походить з м’язів, жінки, які зазвичай мають менше м’язів, ніж чоловіки, природно мають нижчий рівень, пояснює вона, додаючи, що старіння може ускладнити це. Функція нирок дещо знижується (що підвищує рівень креатиніну), але м’язова маса також зменшується (що знижує креатинін).

Це особливо важливо для літніх жінок, каже докторка Джозефсон. Нормальний рівень креатиніну може маскувати зниження функції нирок, оскільки він не враховує зниження м’язової маси. Ось чому оцінка здоров’я нирок вимагає врахування як креатиніну, так і м’язової маси людини, щоб отримати повну картину.

4 способи зменшити ризик захворювання нирок

Оскільки діабет, гіпертонія, ожиріння та порушення обміну речовин є основними причинами хронічного захворювання нирок у Сполучених Штатах та в усьому світі, профілактика повинна зосереджуватися на втручаннях, що базуються на способі життя, каже докторка Нобахт. Тут вона зазначає кілька таких стратегій: