9, 32, 66 та 83 роки: як змінюється мозок людини у чотири ключові вікові етапи / © Associated Press

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, проаналізувало близько 4000 сканів здорових людей від народження до 90 років. Вчені виявили, що мозок не розвивається лінійно, він проходить через основні фази, кожна з яких має свої особливості та виклики.

Ми часто думаємо, що існує «правильний» чи «неправильний» розвиток мозку. Насправді він змінюється по-різному у різному віці, і це абсолютно нормально.

Дитинство (від народження до 9 років)

У цей період мозок активно формує нейронні зв’язки та «обрізає» зайві синапси. Цікаво, що ефективність передачі інформації між ділянками мозку може тимчасово знижуватися.

Можливо, це пов’язано з інтенсивним навчанням, як от розвитком мови, рухових навичок і мовлення. Хоч мозок працює не так швидко, як у старших дітей, він неймовірно швидко вчиться.

Підлітковий вік і молодість (9–32 роки)

Десь у 9 років починається новий етап, мозок «перепрошивається» для більшої ефективності. Цей період триває до ранніх 30-х років.

Саме підлітковий вік — час високої вразливості до психічних розладів, але й критично важливий для розвитку мозку. Це тривалий період дозрівання, коли формуються складні нейронні зв’язки, які відрізняють нас від інших тварин.

Дорослість (32–66 років)

Це найдовша фаза життя мозку, яка характеризується відносною стабільністю. Зміни все ще відбуваються, але вони менш драматичні.

Це період стабільності інтелекту, поведінки та особистості. Тобто дорослий мозок вже «налагоджений», тож саме цей час часто асоціюють з продуктивністю та життєвою стабільністю.

Рання старість (66–83 роки)

Після 66 років мозок починає ставати вразливішим до вікових змін, але це не лише негатив. Дослідження показують, що старші дорослі часто стають мудрішими та краще контролюють емоції.

У кожному віковому періоді є свої плюси та мінуси. Старіння мозку — це не лише втрати, а й переваги.

Пізня старість (83+ років)

Після 83 років мозок переживає фазу «централізації»: деякі ділянки стають важливішими, а інші — менш активними. Це можна порівняти з транспортними змінами, якщо прямого шляху немає, мозок обирає найважливіші «маршрути».

Це дослідження доводить, що мозок розвивається та адаптується упродовж усього життя. Деякі фактори, які впливають на мозок, ми можемо контролювати, наприклад, харчування, фізична активність і соціальні контакти.

Ідея проста: мозок завжди змінюється. Розуміння цих змін допомагає краще планувати навчання, кар’єру та турботу про себе у будь-якому віці. Старіння не обов’язково означає втрату здібностей, навпаки, воно приносить нові можливості.