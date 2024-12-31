9 способів відновитися під час похмілля

Похмілля – досить неприємне та загалом добре відоме відчуття після нічної вечірки чи свята. Головний біль, нудота, втома, розлад шлунку, сухість у роті та нестримне бажання залишити все і знову лягти у ліжко – усе це симптоми, які знайомі багатьом після надмірного споживання алкоголю.

Як з цим боротися розповіло видання Everyday Health. Хоча існує багато популярних народних методів і міфів, наука допомагає визначити найефективніші способи полегшити похмілля.

Пийте багато води

Алкоголь має сечогінний ефект, тобто він змушує організм втрачати більше води через сечовипускання. Під час вживання алкоголю, а також після нього, рівень води в організмі значно зменшується, а це і є однією з основних причин поганого самопочуття. Пити багато води – один із найпростіших і найефективніших способів відновлення. Вода допомагає зменшити зневоднення, покращує циркуляцію крові та сприяє відновленню нормального функціонування органів. Якщо ж вода здається вам несмачною, спробуйте додати кілька крапель лимонного соку.

Пийте спортивні напої

Спортивні напої містять електроліти, які допомагають організму швидше відновити втрачений баланс рідин і мінералів, таких як натрій, калій і магній. Ці мінерали необхідні для нормального функціонування клітин і допомагають м'язам поглинати воду ефективніше. Спортивні напої підвищують рівень глюкози у крові, а це може забезпечити енергію та допомогти вам швидше відчути полегшення.

Відновіть енергію за допомогою вітаміну B і захистіть імунітет вітаміном C

Алкоголь може знижувати рівень вітамінів групи B в організмі, що, своєю чергою, може спричиняти втому та низький рівень енергії. Вітаміни групи B відіграють важливу роль у виробленні енергії, а також підтримують здоров'я нервової системи. Один із найкращих способів поповнити запас вітамінів – вживання яєць, курячого м'яса чи цільнозернових продуктів. Окрім того, додавання вітаміну C до вашого раціону може допомогти зміцнити імунну систему та запобігати наслідкам погіршення здоров'я після вживання алкоголю. Вітамін C міститься у цитрусових, ківі, броколі та червоному перці.

Підвищуйте рівень цукру у крові вуглеводами

Одним із наслідків вживання алкоголю є порушення рівня цукру у крові, що призводить до слабкості, втоми та дратівливості. Щоб нормалізувати рівень цукру, корисно вживати вуглеводи, особливо ті, які містять фруктозу, як, наприклад, мед або фрукти. Це дасть швидке відновлення енергії. Ідеальний сніданок після нічної вечірки може включати тости з медом або курячий суп з локшиною, який надасть вам необхідні вуглеводи та солі для зниження симптомів похмілля.

Вживайте ромашку для зменшення "тривожності"

Психологічний стан після вечірки також може бути порушений. Алкоголь спричиняє не тільки фізичне, а й емоційне навантаження, яке проявляється у вигляді тривожності, стресу та занепокоєння. Ромашковий чай є природним засобом для заспокоєння нервів і полегшення симптомів тривожності. Ромашка також може допомогти вам розслабитися та заснути, а це важливо для відновлення після похмілля.

Заспокойте свою імунну систему протизапальними препаратами

Однією з причин головного болю та загального болю у тілі під час похмілля є запальна реакція організму на алкоголь. Протизапальні препарати, такі як ібупрофен чи аспірин, можуть допомогти полегшити біль і зменшити запалення.

Імбир для полегшення нудоти

Нудота — один із найпоширеніших симптомів похмілля. Імбир є ефективним засобом для полегшення розладів шлунку, оскільки він стимулює травлення та має протизапальні властивості. Залийте свіжий імбир окропом і пийте настій чи просто пожуйте кілька шматочків імбиру, щоб відчути полегшення.

Легкі фізичні вправи для полегшення симптомів

Фізичні вправи допомагають активувати циркуляцію крові, підвищують рівень енергії та покращують настрій. Легкі вправи після похмілля можуть прискорити очищення організму від токсинів і полегшити біль. Однак, якщо ви відчуваєте сильну втому, обмежтеся прогулянкою на свіжому повітрі чи йогою, щоб не перенавантажувати організм.

Поверніться у ліжко

Сон – одне з найкращих ліків проти похмілля. Алкоголь порушує ваш циркадний ритм, що призводить до неповноцінного сну. Повернувшись у ліжко, ви дозволите організму відновити сили та нормалізувати рівень енергії. Нехай ваш організм відпочине і ви відчуєте себе набагато краще.

Похмілля – це тимчасовий, але дуже неприємний стан. Однак, знаючи, як відновити рівень рідин, поживних речовин і енергії, ви зможете скоротити його прояви та швидше повернутися до нормального самопочуття.

Ми також писали про те, чи підвищує вживання алкоголю ризик появи раку.

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