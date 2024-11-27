Альцгеймер: чи можуть кишкові бактерії впливати на розвиток хвороби

Хвороба Альцгеймера залишається однією з найзагадковіших і найважчих для лікування форм деменції, яка вражає мільйони людей у всьому світі.

Видання Medical News Today розповіло про несподіваний зв’язок між здоров’ям кишківника та мозковими захворюваннями. Зокрема, бактерія Klebsiella pneumoniae, яка є частиною природного мікробіому кишківника, може відігравати значну роль у розвитку цього нейродегенеративного стану.

Klebsiella pneumoniae: прихована загроза

Klebsiella pneumoniae — одна з трильйонів бактерій, що населяють наш кишківник. У нормальних умовах вона безпечна, але за певних обставин може ставати небезпечною. Якщо ця бактерія потрапляє в інші частини тіла, це може призводити до серйозних інфекцій, таких як пневмонія, менінгіт, інфекції сечовивідних шляхів та зараження крові. Ця бактерія може стати каталізатором запальних процесів у мозку, якщо потрапить туди.

Вплив антибіотиків на мікробіом

Застосування антибіотиків зменшувало різноманітність кишкових бактерій, викликало дисбаланс мікробіому. Це створювало умови для розростання K. pneumoniae. Бактерія мігрувала з кишківника у кров і через слизову оболонку потрапляла у мозок, викликала нейрозапалення та нейрокогнітивні порушення — ключові симптоми хвороби Альцгеймера.

Коли K. pneumoniae поширюється за межі кишківника, вона провокує сильне запалення, особливо небезпечне для мозку. У випадку з хворобою Альцгеймера додаткове запалення порушує функцію гематоенцефалічного бар'єра, створює стрес для клітин мозку.

Важливість кишково-мозкової осі

Кишково-мозкова вісь — двосторонній зв’язок між кишківником і мозком, який набуває дедалі більшого значення в медичних дослідженнях. Використання антибіотиків для лікування кишкових інфекцій може спричиняти небажані наслідки, збільшувати ризик нейродегенеративних захворювань.

Баланс мікробіому може стати ключем до боротьби з хворобою Альцгеймера. Стратегії, спрямовані на відновлення різноманітності мікробіому, такі як пробіотики, пребіотики та правильне харчування, відкривають перспективи для нових терапій.

Відновлення балансу кишківника, уникнення необґрунтованого використання антибіотиків і підтримка здорового способу життя можуть стати важливими кроками на шляху до збереження когнітивного здоров’я. Крім того, ідея, що здоров’я нашого мозку починається з кишківника, має більш ніж перспективний вигляд.

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