Алергія на котів і як із нею боротися: пояснює лікар Комаровський

Лікар розповів все, що потрібно знати про алергію на котів, і, як з нею боротися, щоб не віддавати тварину.

Євген Комаровський розповів, чи можна жити з кішкою, якщо на неї є алергія, і, що робити у такій ситуації?

Лікар спростував поширений міф, що алергія у людей пов'язана з шерстю кота. Багато хто вважає, якщо завести кота, у якого мало шерсті, або, який не линяє, то на нього не буде алергії.

"Насправді алергія пов'язана не з шерстю. Є приблизно 8, хоча деякі вчені вважають, що 10 алергенів. Це білки, які знаходяться у сальних залозах кішки та в слині", – говорить Комаровський.

Кішки доглядають за собою приблизно 5-6 годин щодня. Тож, коли вони себе вилизують, використовують слину, у якій є алергени.

"Після того, як слина висихає, алергени прилипають до шерсті і перетворюються на дрібні частинки, які витоками повітря розносяться на дуже великі відстані. Після цього вони осідають на меблях, тканині, шторах та одязі", – пояснює лікар.

За його словами, крім слини і сальних залоз, джерелом алергенів є лупа. Це найдрібніші шматочки волосся і шкіри, які відлущилися.

Комаровський зауважив, що алергія на кішку може з'явитися у будь-якому приміщенні. За даними американських досліджень, коти живуть приблизно у 25 % будинків, але котячі алергени виявлено у 99 % домогосподарств.

"Це дуже просто пояснити. Ви власник кішок, у вас у будинку величезна кількість алергенів, які знаходяться на вашому одязі. Ви прийшли в гості, сіли на диван, на цьому дивані залишилися котячі алергени. Тобто алергени на кішку є практично скрізь", – сказав Комаровський.

Він додав, що цих алергенів позбутися не так просто.

"Ви припустили, що ваш нежить, червоні очі і чхання пов'язані з алергією на кішку. І ви вирішили позбутися кішки. Віддали її, наприклад, бабусі. Минає тиждень, два, три, а нежить, червоні очі і чхання не минули. Який висновок ви робите? "Бідна кішка, даремно ж ми її звинуватили, вона тут ні до чого. Ось кота ми прибрали, а соплі все одно течуть". І забираємо кота назад. І це помилка, оскільки алергени тварини можуть зберігатися у житлових приміщеннях до шести місяців. Позбутися їх дуже важко", – пояснив Комаровський.

Він також зазначив, що велике значення має стать кішки.

"Коти, насамперед некастровані, утворюють набагато більше алергенів, ніж коти кастровані і будь-які кішки, і стерилізовані і нестерилізовані", – додав лікар.

Що ж робити, якщо у вас алергія на кішку? Чи можна змиритися з цим, адаптуватися, спробувати жити з твариною на одній території?

Якщо через алергію потерпає дихальна система, то лікар рекомендує не знаходитися з кішкою в одному приміщенні.

"Якщо у вас, у ваших дітей, у когось із членів родини важка реакція на кішку, яка зачіпає систему дихання, коли є астматичні напади, коли є бронхоспазм, це однозначно свідчить про те, що вам вкрай небажано перебувати з кішкою на одній території, поки ви не пройдете, можливо, дуже інтенсивне лікування", – підсумував Комаровський.

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