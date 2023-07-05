Алергія на ліки – які її симптоми та чого варто уникати, якщо у вас є реакція на медикаменти

На жаль, алергічні реакції можуть виникнути практично на будь-які ліки, які ми використовуємо. Дізнайтеся, які причини та симптоми алергії на ліки та в чому полягає її лікування.

Гіперчутливість до лікарських препаратів становить приблизно 25% усіх ускладнень, спричинених ними.

Що таке алергія на ліки та як вона проявляється, розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Алергія на ліки – що це таке

Суть алергії (медикаментозної сенсибілізації) полягає в неправильній реакції імунної системи, яка охороняє організм від атак різноманітних шкідливих мікроорганізмів, наприклад, бактерій, вірусів чи грибків. Однак у деяких випадках, з не зовсім зрозумілих причин, імунітет починає неадекватно реагувати на потенційно нешкідливі речовини, що містяться в препаратах, провокуючи розвиток алергічної реакції.

Характерним для медикаментозної алергічної реакції є зникнення симптомів у разі відміни препарату (хоча деякі симптоми можуть зберігатися протягом багатьох днів після закінчення лікування).

Найпоширенішими є ураження шкіри, як-от кропив'янка, висипання та пропасниця, хоча можуть бути й набагато серйозніші симптоми, які можуть навіть призвести до смерті людини.

Причини алергії на ліки

Досі невідомо, чому в одних людей, які приймають один і той самий препарат, розвивається алергія або інший вид підвищеної чутливості до нього, а в інших – ні. Ймовірно, головну роль у розвитку такої реакції відіграють вроджена схильність до алергії, фактори зовнішнього середовища та вживання великої кількості ліків.

До чинників, що сприяють розвитку медикаментозної алергії, належать:

сприйнятливість пацієнта (генетично детермінована);

частота і тривалість застосування препаратів з однієї групи (чим довше і частіше вводиться препарат, тим більша ймовірність сенсибілізації);

деякі види соматичних захворювань;

стать і вік (більш схильні до алергії дорослі, переважно жінки);

поточний стан здоров'я (алергія частіше виникає під час перебігу гострих інфекційних захворювань).

Які препарати найчастіше спричиняють алергічну реакцію

До основних груп препаратів, що викликають алергічні реакції, належать:

Антибіотики – найбільш алергенними є антибіотики пеніцилінового ряду.

Ацетилсаліцилова кислота (аспірин) та інші нестероїдні протизапальні препарати.

Рентгеноконтрастні речовини – їх найчастіше вводять внутрішньовенно, і практично одразу після введення вони можуть спричиняти такі реакції, як кропив'янка, анафілаксія або шкірні реакції.

Антигіпертензивні препарати, які застосовуються для лікування й контролю гіпертонічної хвороби.

Також варто пам'ятати, що часто причиною алергії є не основний інгредієнт препарату, а допоміжна речовина, яка використовується під час його виробництва, тож уважно читайте інструкцію та уникайте провокувального компонента.

Як проявляється алергія на ліки

У переважній більшості випадків реакції на ліки мають легкий або середньотяжкий перебіг. Вони найчастіше проявляються шкірними змінами, хоча можуть уражати всі органи й системи людини, а найтяжчі з них (анафілактичні реакції) можуть призвести до втрати свідомості і навіть закінчитися летально, що, втім, трапляється дуже рідко.

Медикаментозна алергія може виникнути в будь-який час – протягом кількох хвилин, годин або навіть днів після початку лікування. Найчастіше вона проявляється як шкірні зміни – кропив'янка, еритема, екзема. Зазвичай висипання на шкірі з'являються через кілька годин після приймання препарату, проте в деяких випадках помітити алергічну реакцію вдається лише за кілька днів. Після припинення лікування або після приймання антигістамінних ліків шкірні висипання швидко зникають.

Якщо під час застосування препарату виникають будь-які тривожні симптоми, як-от: кропив'янка, почервоніння, свербіж, треба негайно піти до свого сімейного лікаря і все йому розповісти. Найкраще записувати всі симптоми на аркуші паперу, щоб не пропустити нічого важливого.

Що робити в разі алергії на ліки

Лікування медикаментозної гіперчутливості має кілька етапів:

1. Негайна відміна препарату.

2. Лкування важких алергічних реакцій.

3. Симптоматичне лікування легких випадків алергії на ліки.

4. Специфічна імунотерапія (десенсибілізувальне лікування).

В першому випадку треба припинити приймання препарату, якщо з'явилися будь-які алергічні реакції.

В разі тяжкого перебігу (першіння в горлі, кропив'янка, набряк, задишка із хрипами в грудях, особливо нудота, діарея, блювота та непритомність) треба терміново викликати швидку допомогу або доправити хворого до найближчої лікарні.

Лікування симптоматичного типу передбачає використання препаратів для лікування прояву алергії. Це можуть бути як антигістамінні препарати, так і глюкокортикоїдні.

Що стосується специфічної імунотерапії, то проводиться таке лікування в умовах стаціонару. Ця терапія полягає у введенні в організм невеликої кількості алергенної речовини в дозах, які поступово підвищують. Мета такої терапії полягає в тому, щоб викликати стан, за якого для виникнення алергічної реакції потрібні дедалі вищі концентрації алергенного препарату. Як результат, алергічна реакція та її симптоми стають дедалі й дедалі менш серйозними.

Ніколи не займайтеся самолікуванням. А за наявності схильності до алергії на ліки уникайте приймання непотрібних рекламованих, зокрема в аптеках, пігулок.

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