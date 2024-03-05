Алергія на медикаменти: розповідає лікарка

Які лікарські засоби найчастіше створюють проблеми, розповіла лікарка-алергологиня, співзасновниця клініки імунології та алергології AirDoc Анастасія Левченко.

Побічна дія чи алергія?

Щороку діагноз "лікарська алергія" (негативна реакція імунної системи на медичний препарат - прим. ред) отримують десь 7% українців. У більшості з них симптоми проявляються у легкій формі – висипка, почервоніння, свербіж – і зникають після того, як припиняється застосування препарату. У складних випадках виникає така гостра алергічна реакція, як анафілаксія. Вона починається дуже стрімко, супроводжується зниженням кров’яного тиску та навіть може призвести до смерті. До речі, анафілактичний шок трапляється у 0,03–0,05 % випадків при введенні пацієнту анестетиків. Причому у групі ризику є навіть такий популярний анестетик, як лідокаїн.

"Варто сказати, що у людини дійсно може бути алергічна реакція на певний медикамент, але в більшості випадків це звичайна побічна дія лікарського засобу, яку помилково називають алергією, – каже Анастасія Левченко. – А це два різних стани. Причому алергічна реакція теж може бути різновидом побічної дії медикаментів. Тож, якщо після застосування лікарського препарату у людини болить голова або виникає діарея – це не завжди є свідченням алергії на ліки. Скоріше це звичайна побічна дія медикаментів, про яку можна прочитати в інструкції до кожного препарату".

Медичні алергени

Сучасним алергологам добре відомі медичні препарати, які найчастіше стають алергічними подразниками. "Насамперед – це антибіотики, які належать до бета-лактамної групи, – розповідає Анастасія Левченко. – Із застосуванням антибіотиків пов’язано приблизно 55% випадків усіх лікарських алергій. Найгірше, що вони можуть мати між собою перехресні реакції. До наступної групи належать нейром’язові блокатори, які використовуються при наркозі під час операцій: коли треба заблокувати роботу м’язів, або розслабити їх. Є статистичні дані про те, що приблизно 7 % пацієнтів мають часткову або повну алергію на місцеву анестезію.

Звісно алергічну реакцію викликають не самі ін’єкції, а хімічні речовини, що входять до складу тієї чи іншої анестезії. Алергічні реакції часом провокують аспірин та нестероїдні протизапальні препарати. З того, що досить часто зустрічається, і що було у моїй практиці – у пацієнтів виникає алергія на препарати для хімієтерапії. Причому реакція може мати досить серйозно виражені прояви. Реагує імунна система і на радіоконтрастні речовини, які використовують для проведення візуальних досліджень та комп’ютерної томографії. В десятці алергічних препаратів також можна зустріти морфін".

Що робити?

Якщо у вас виникла незвична реакція під час застосування ліків – зверніться до алерголога, щоб разом із ним знайти відповідь на наступні запитання: чи дійсно це була алергія, чи слід вам у майбутньому уникати вживання препаратів даної групи?

Часом пацієнти стверджують, що мають алергічну реакцію на всі медичні препарати або на велику кількість препаратів. Але на практиці виявляється, що у них зовсім не алергічна реакція, а побічна дія ліків чи якесь інше захворювання.

Анастасія Левченко

"Якщо реакція алергічна, лікар порадить якомога швидше припинити застосування препарату та спробує очистити організм від алергену. У випадку, коли препарат застосовувався орально – пацієнту можна зробити промивання шлунку, – каже Анастасія Левченко. – Для того, щоб підтвердити істинність алергічної реакції, проводиться тест на визначення триптази – це маркер анафілактичної реакції. Якщо у людини виникає анафілактична реакція на медикамент і є змога зробити тест триптази, яка активна впродовж перших 12 годин – це буде незаперечним доказом того, що у пацієнта була алергічна реакція на препарат.

В інших випадках, після надання невідкладної допомоги, лікар вже буде розбиратися з даними анамнезу, шукаючи відповідь на запитання чи була це алергічна реакція? Підтвердити істинність алергічної реакції також можна за допомогою шкірних проб та лабораторних алергічних тестів крові. У цьому разі людині навіть можна сказати, на які препарати реагує її організм та чи є у неї алергія взагалі".

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