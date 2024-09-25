Алергія: як приготувати часниковий мед для полегшення її симптомів

Часниковий мед, високо цінується в традиційній китайській медицині та входить до комплексної медичної системи, яка практикується вже понад 2500 років.

На сторінці Ancient Digin розповіли про користь часникового меду під час нападів алергії. Часниковий мед поєднує антимікробні та детоксикаційні властивості, покращує травлення, а властивості часнику із заспокійливою та зволожувальною дією ідеально гармонізують з медом.

Чому часниковий мед

Знімає алергію . Протизапальні властивості часнику та меду допомагають зменшити симптоми алергії та покращити загальну дихальну функцію.

. Протизапальні властивості часнику та меду допомагають зменшити симптоми алергії та покращити загальну дихальну функцію. Підвищує імунітет. Має антимікробні та противірусні властивості, щоб зберегти ваше здоров’я.

Має антимікробні та противірусні властивості, щоб зберегти ваше здоров’я. Підтримує здоров'я дихальних шляхів. Допомагає заспокоїти застуду, кашель та інші захворювання які призводять до проблем із диханням.

Допомагає заспокоїти застуду, кашель та інші захворювання які призводять до проблем із диханням. Сприяє травленню. Сприяє здоров’ю травлення та полегшує проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Сприяє здоров’ю травлення та полегшує проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Покращує здоров'я серця. Покращує кровообіг і сприяє зниженню рівня холестерину.

Як зробити часниковий мед

Інгредієнти:

Свіжі зубчики часнику

Органічний мед

Приготування:

Почистити та подрібнити часник;

Покласти його у чисту банку;

Налийте туди мед, переконавшись, що часник повністю занурений у нього;

Закрийте банку та дайте йому настоятися кілька днів.

Використання

Їжте медовий часник щодня для загальної підтримки здоров’я;

Під час застуди, алергії або інших респіраторних проблем приймайте 1-2 ложки меду з часником кілька разів на день.

Поради:

Використовуйте високоякісні органічні продукти для найкращого результату.

Краще проконсультуйтеся з лікарем перед початком вживання будь-якого нового засобу.

Ви маєте бути певні, що не маєте алергії на мед або часник.

Зберігати медовий часник при кімнатній температурі та використовуйте скляну тару.

Читайте також: