Алкоголь: чи підвищує його вживання ризик появи раку

Рак залишається однією з основних причин смертності у світі. Однак, згідно з останніми дослідженнями, 40% усіх випадків раку пов’язані зі змінними факторами ризику, такими як спосіб життя та харчування.

Видання MedicalNewStoday розповіло, що особливе місце займають паління, надмірна маса тіла та вживання алкоголю. Зменшивши вплив цих факторів, ми можемо суттєво знизити ризик розвитку раку.

Вплив алкоголю на ризик розвитку раку

Згідно з даними, близько 5,4% усіх випадків раку пов’язані з вживанням алкоголю. Надмірне споживання може призвести не лише до раку, але й до інших серйозних захворювань, таких як цироз печінки. Цікаво, що, попри потенційні ризики, деякі дослідження показують, що середземноморська дієта, яка мати в собі помірне споживання червоного вина, може мати позитивні властивості для серцево-судинної системи.

Однак важливо пам’ятати, що стать та метаболізм також впливають на те, як організм реагує на алкоголь. У жінок навіть невелика кількість алкоголю може підвищити ризик розвитку раку більше, ніж у чоловіків. Тому оптимально обмежити вживання алкоголю до половини склянки вина на ніч.

Профілактика раку

Профілактика раку — ключова стратегія у боротьбі з цією хворобою. Серед рекомендацій для зниження ризиків – відмова від паління, контроль ваги, дотримання здорової дієти та регулярна фізична активність. Захист шкіри від ультрафіолетового випромінювання також має велике значення.

Наукові дослідження підтверджують, що 40% онкологічних захворювань пов’язані з факторами ризику, які можна змінити. Це означає, що, реалізуючи внісши прості зміни у повсякденне життя, можна істотно знизити ризик захворювання.

Кожна людина може зробити свій внесок у боротьбу з раком, просто дотримуючись здорового способу життя та цікавлячись своїм здоров'ям. Зробивши здоровий вибір, ви може врятувати власне життя.

Читайте також: