Алкоголізм: симптоми хвороби та чи можна її побороти

Для багатьох людей алкогольні напої асоціюються із соціальними зустрічами та веселощами, але алкоголь пригнічую нервову систему та може змінювати поведінку. У певних випадках це призводить до емоційного болю, фізичного розпаду та розвитку залежності, відомої як алкоголізм.

Видання Psychology Today спробувало дати відповідь на питання, що може стати кращим вибором для тих, хто бореться із залежністю: помірність чи повна відмова від алкоголю.

Розлад вживання алкоголю: ознаки та симптоми

Розлад вживання алкоголю — це проблематична модель вживання, яка спричиняє значний дистрес та порушення здоров’я. Симптоми включають:

Вживання більшої кількості алкоголю, ніж планувалося.

Нездатність скоротити споживання.

Приділення значної кількості часу на вживання чи відновлення.

Сильну тягу до алкоголю.

Проблеми з виконанням обов’язків на роботі, у школі чи вдома.

Погіршення стосунків і соціальної активності.

Розвиток толерантності чи абстиненції.

Наявність 2-3 симптомів протягом року вказує на легкий ступінь розладу, 4-5 — помірний, а 6 або більше — важкий.

Ранні ознаки алкоголізму

На ранніх стадіях залежність може проявлятися у вигляді:

Жорстких розпорядків, що зосереджені навколо алкоголю.

Роздратування через зміну планів.

Різких перепадів настрою.

Погіршення роботи чи навчання.

Звуження кола спілкування до людей, які теж зловживають алкоголем.

Фактори ризику та причини

Розлад вживання алкоголю формується під впливом біологічних, соціальних і психологічних факторів:

Генетичний компонент: близько 50% схильності до алкоголізму визначається генетикою.

близько 50% схильності до алкоголізму визначається генетикою. Травми дитинства: емоційний чи фізичний травматизм збільшує ризик залежності.

емоційний чи фізичний травматизм збільшує ризик залежності. Соціальні фактори: культура вживання алкоголю чи дисфункціональні сімейні стосунки.

культура вживання алкоголю чи дисфункціональні сімейні стосунки. Стрес: люди часто вживають алкоголь, щоб зменшити тривожність.

Наслідки для здоров’я

Алкоголь має потужний вплив як на тіло, так і на мозок:

Зміни у мозку: порушення пам’яті, здатності планувати та приймати рішення.

порушення пам’яті, здатності планувати та приймати рішення. Фізичне здоров’я: підвищений ризик інсульту, серцевих захворювань, гіпертонії.

підвищений ризик інсульту, серцевих захворювань, гіпертонії. Скорочення тривалості життя: надмірне вживання алкоголю може скоротити життя на кілька років.

Шляхи до одужання

Ефективне лікування залежності може включати:

Детоксикацію: медичне спостереження під час абстиненції.

медичне спостереження під час абстиненції. Групи підтримки: наприклад, програма Анонімних Алкоголіків.

наприклад, програма Анонімних Алкоголіків. Терапію : когнітивно-поведінкова терапія та мотиваційне інтерв’ю.

: когнітивно-поведінкова терапія та мотиваційне інтерв’ю. Зменшення стигматизації: робота з почуттям сорому — важливий крок до одужання.

Як підтримати близьких із залежністю

Алкоголізм впливає не лише на саму людину, а й на її родину та друзів. Будьте терплячими та відкритими для розмови. Уникайте звинувачень, а замість цього висловлюйте підтримку. Звертайте увагу на зміни у поведінці та звертайтеся за професійною допомогою.

Алкоголізм — це серйозна проблема, яка потребує уваги, розуміння та підтримки. Залежність може залишатися невизнаною протягом тривалого часу, але раннє втручання, лікування та підтримка можуть допомогти людині повернутися до здорового та щасливого життя.

Ми також писали про те, чи вживання алкоголю підвищує ризик появи раку.

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