Алкогольний блекаут: чому ви не пам'ятаєте, що робили, коли були п’яні

Чи було з вами таке, що після вчорашньої алкогольної вечірки ви мало що памʼятаєте, і скільки б не намагалися згадати, перед очима лише суцільна темрява.

Видання Psychology Today розповіло, чому після вечірки людина може не пам’ятати, що вона робила, коли була п'яна. Це явище називається алкогольним затьмаренням пам’яті. Воно означає не втрату свідомості, а саме знищення спогадів.

Загалом якщо вечірка минулого вечора вдалася, лунала музика, алкоголь лився рікою, а сміх не вщухав до самого ранку, чому ж деякі гості не можуть пригадати певні моменти? Чому ви не пам’ятаєте, коли залишили вечірку або як опинилися у ліжку незнайомця?

"Незнайомець" зранку подає вам чашку кави, сміється і розповідає, як ви зняли штани, наприклад, і танцювали на журнальному столику, а потім обійняли його та самі запропонували піти разом. Друзі підтверджують цю поведінку – весела, проте дещо тривожна історія.

Це класичний приклад алкогольного затьмарення. На відміну від сп’яніння, коли людина ще здатна пригадати певні моменти, в разі блекауту спогади просто не формуються. Людина може рухатися, говорити, навіть взаємодіяти з іншими, проте її мозок у цей час не записує нову інформацію.

Причина цього явища – швидке зростання рівня алкоголю у крові. Гіпокамп, відповідальний за перехід короткочасних спогадів у довготривалі, припиняє функціонувати належним чином. Амнезія може бути частковою (коли деякі фрагменти пам’яті повертаються за певних умов) або повною (коли відновити події неможливо).

Згідно з Національною радою з алкоголізму та наркотичної залежності, жінки більш схильні до алкогольних блекаутів. Через меншу масу тіла, нижчий вміст води в організмі та знижений рівень ферменту алкогольдегідрогенази спиртне швидше досягає мозку і викликає порушення пам’яті. Додатково деякі жінки пропускають їжу перед випивкою, а це лише підсилює дію алкоголю.

Яскравий приклад алкогольного блекауту описала Сара Гепола у своїх мемуарах. Вона чесно зізналася, що спочатку випивка була її способом почуватися впевненою і цікавою для оточення. Але згодом вона зрозуміла: це не робило її сильною, а лише позбавляло контролю над власним життям. Після численних випадків провалів у пам’яті вона почала усвідомлювати, що це не романтичні пригоди, а небезпечні ситуації.

Насправді алкогольний блекаут – не просто тимчасова забудькуватість, а серйозний сигнал про те, що організм зазнав токсичного впливу. Зловживання алкоголем може призвести до залежності, проблем із психікою, а також підвищує ризик опинитися в небезпечній ситуації.

Тож якщо наступного разу після вечірки пам’ять відмовить вам у спогадах – це привід замислитися, чи не час переглянути своє ставлення до алкоголю, щоб уникнути ситуацій, коли ви більше не керуєте власним життям.

Ми також писали про те, як алкоголь впливає на мозок.

Читайте також: