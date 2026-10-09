Алкоголь щодня: чому сила волі не завжди працює

Алкоголь щодня / © Associated Press

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«Сьогодні точно не буду» — думка, яку людина з алкогольною залежністю може повторювати собі знову й знову. Проте настає вечір, з’являється знайоме бажання випити, а обіцянка відкладається ще на один день. Про це розповів лікар Юрій Габорець.

Поступово алкоголь припиняє бути способом відпочити та стає необхідністю. Людина може почати вживати щодня, а згодом — у будь-який час навіть без особливої на те причини. Разом із цим можуть погіршуватися здоров’я, стосунки з близькими, робота та інтерес до інших сфер життя. Насамперед варто не намагатися розв’язати проблему лише силою волі. Алкогольна залежність — стан, який потребує професійної допомоги.

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Кодування чи гіпнотерапія

Якщо людина вже не може самостійно контролювати вживання алкоголю, першим кроком має бути консультація кваліфікованого лікаря-нарколога. Він оцінить ступінь залежності, стан здоров’я та підбере метод лікування. Кодування і гіпнотерапія можуть використовуватися як додаткові методи в деяких підходах до лікування, але вони не є універсальним рішенням і не замінюють комплексної терапії.

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Закріплення результату

Після першого етапу особливо важливо не повертатися до старого сценарію. У лікуванні алкогольної залежності можуть застосовуватися медикаментозні методи, зокрема препарати тривалої дії, які допомагають підтримувати тверезість і знижувати ризик повернення до вживання. Не варто самостійно обирати «підшивку» чи визначати термін її дії — це питання має вирішувати лікар після оцінки стану людини. Сам собою такий метод не усуває причини залежності, тому його доцільно поєднувати з психотерапією.

Психотерапія

Саме психотерапія допомагає розібратися, чому алкоголь став необхідною частиною життя. Разом із фахівцем людина може поступово зрозуміти, які емоції, ситуації чи життєві обставини провокують бажання випити, наприклад, хронічний стрес, тривога, самотність, конфлікти, втома чи звичка таким чином «вимикати» неприємні переживання.

Психотерапевт допомагає сформувати інші способи впорюватися зі стресом, навчитися розпізнавати моменти, коли виникає потяг до алкоголю, та заздалегідь мати план дій на такі ситуації. Не менш важливо поступово повертати в життя те, що витіснила залежність, на кшталт спілкування, роботи, хобі, спорту, відпочинку та особистих цілей.

І це не одноразова розмова. Відновлення може бути тривалим процесом, у якому психотерапія допомагає не просто відмовитися від алкоголю, а навчитися жити без нього.

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Алкогольна залежність не починається у той момент, коли людина вже втратила все. Сигнали можуть з’явитися значно раніше, і що раніше звернутися по професійну допомогу, то більше можливостей змінити ситуацію ви матимете.

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