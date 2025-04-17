Амнезія: як вона виникає та шляхи її лікування / © Associated Press

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Амнезія — загадковий та тривожний стан, за якого людина втрачає спогади про себе, близьких, важливі події чи не може створювати нові. Причини амнезії можуть бути як фізіологічними, так і психологічними, а її форми — найрізноманітнішими. У своїй статті видання Medical News Today розповіло, як виникає амнезія, які існують її типи та які шляхи лікування допомагають повернути втрачені спогади.

Що таке амнезія

Амнезія — це не просто забудькуватість. Це серйозне порушення пам’яті, яке виникає внаслідок травми, хвороби чи психоемоційного потрясіння. Людина раптом не може пригадати важливі події, власну біографію чи навіть рідні обличчя. У деяких випадках спогади зникають із минулого, в інших — зникає здатність створювати нові.

Попри це, більшість людей з амнезією зберігають свідомість і відчуття себе. Їм можуть бути доступні всі знання та навички до певного моменту часу, однак нова інформація більше не затримується у пам’яті. А буває й навпаки — усе, що було до інциденту, стирається, наче сніг на сонці.

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Типи амнезії

Амнезія буває різною і кожен її тип — це окрема історія:

Антероградна амнезія: людина не здатна запам’ятовувати нову інформацію після травми. Минуле залишається чітким, але теперішнє — ніби крізь туман.

Ретроградна амнезія: зникають спогади, які передували травматичній події, водночас здатність запам’ятовувати нове зберігається.

Транзиторна глобальна амнезія: рідкісна форма тимчасової амнезії, частіше трапляється у людей літнього віку з проблемами кровообігу.

Травматична амнезія: результат сильного удару по голові. Після аварій чи падінь можуть виникати короткочасні провали пам’яті.

Дисоціативна амнезія: людина втрачає уявлення про те, хто вона. Причина — сильний емоційний шок або травма.

Постгіпнотична амнезія: після гіпнозу людина не пам’ятає, що відбувалося під час сеансу.

Джерельна амнезія: людина пам’ятає інформацію, але не пригадує, як її дізналася.

Амнезія, викликана алкоголем: так зване «затьмарення», коли внаслідок надмірного вживання алкоголю зникають фрагменти спогадів.

Прозопагнозія: втрата здатності розпізнавати обличчя, іноді вроджена, іноді набута.

Дитяча амнезія: нормальне явище, коли дорослі не пам’ятають подій раннього дитинства через незрілість мовних і пам’ятних центрів.

Чому виникає амнезія

Причин амнезії — безліч. Це можуть бути:

інсульт;

енцефаліт (запалення мозку);

кисневе голодування;

травми та черепно-мозкові ушкодження;

пухлини мозку;

тривале вживання алкоголю;

дефіцит вітаміну В1 (синдром Корсакова);

ускладнення після анестезії;

судомні розлади.

Але амнезія може мати й суто психологічну природу. Стрес, шок, насильство, війна чи стихійне лихо можуть викликати тимчасове «вимикання» спогадів як захисну реакцію психіки. Такі випадки часто пов’язані з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), дисоціативним розладом ідентичності чи гострим стресовим розладом.

Симптоми, які варто знати

втрата здатності запам’ятовувати нове;

забуття подій минулого;

хибні спогади;

порушення короткочасної пам’яті;

часткова чи повна втрата пам’яті;

дезорієнтація;

емоційна нестабільність.

Як діагностують амнезію

Діагноз ставиться після ретельного аналізу анамнезу, а також фізичного, неврологічного та психологічного огляду. Можуть бути призначені МРТ, КТ або електроенцефалографія, щоб виявити фізичні зміни у мозку. Аналізи крові допомагають знайти можливі інфекції чи дефіцити вітамінів.

Лікар також оцінює мислення, рефлекси, сенсорну чутливість, рівновагу, логіку та пам’ять — щоб точно визначити тип амнезії та призначити лікування.

Чи лікується амнезія

У багатьох випадках пам’ять повертається поступово без медичного втручання. Але якщо амнезія пов’язана з фізичними чи психічними розладами, їхнє лікування є ключовим.

Допомагають:

Когнітивно-поведінкова терапія;

Психотерапія;

Гіпноз;

Медитація та вправи усвідомленості;

Підтримка близьких — знайомі запахи, музика, фотографії можуть дивовижним чином пробудити спогади.

На жаль, чарівної пігулки, яка повертає втрачене минуле, не існує. Але сучасна медицина та психологія роблять усе можливе, щоб допомогти людині віднайти себе знову.

Амнезія — це не лише про забуті події, а про втрату частини себе. Вона може стати наслідком травми, хвороби чи глибокого психологічного стресу. Але навіть попри тривожність цього стану, існують методи, які дають надію на відновлення — від терапії та роботи з психотерапевтом до підтримки рідних і стимуляції пам’яті знайомими образами, звуками та запахами. Розуміння природи амнезії та дбайливе ставлення до тих, хто з нею стикається, допомагають зменшити страх і повернути людині віру у себе.