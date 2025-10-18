Анорексія та акне: чи існує між ними зв’язок / © Credits

Шкіра — найбільший орган нашого тіла і вона часто віддзеркалює наш внутрішній стан. У людей з анорексією організм зазнає сильного виснаження, адже тривале обмеження їжі чи періоди голодування виснажують запаси поживних речовин. У результаті шкіра стає блідою, тьмяною, іноді покривається дрібними висипаннями чи навіть ланугоподібним пушком (гіпертрихоз), про це розповіло видання Medical News Today.

Одним із поширених проявів є акне. Через нестачу вітамінів і мінералів, а також порушення обміну речовин, шкіра втрачає здатність до саморегуляції, а коливання рівня цукру у крові провокують запалення та надлишкове виділення себуму. Це ідеальне середовище для утворення прищів.

Вплив харчування на стан шкіри

Люди з анорексією часто мають дефіцит білків, жирів, цинку, вітамінів A, D, E та групи B, без яких шкіра не може нормально функціонувати. У деяких випадках, коли після періоду голодування людина починає знову їсти, різке підвищення рівня глюкози може ще більше погіршити стан шкіри, наприклад, викликати запалення, жирний блиск і нові висипання.

Стрес і тривога роблять замкнене коло

Зв’язок між акне та анорексією має ще один важливий аспект — емоційний. У такому випадку відзначають двосторонній вплив:

Акне може поглиблювати невпевненість у собі та провокувати розлади харчової поведінки.

Водночас анорексія чи булімія часто супроводжуються високим рівнем стресу, депресією та порушенням гормонального балансу, що знову ж таки впливає на шкіру.

Це замкнене коло: стрес провокує висипання, а воно ще більший стрес, за яким йде погіршення харчування. У деяких випадках навіть з’являється дерматиломанія — звичка вичавлювати прищі чи дряпати шкіру, а це лише погіршує ситуацію.

Лікування та підтримка

Лікування анорексії та акне повинне бути комплексним, адже тіло та психіка взаємопов’язані.

За анорексії терапія включає:

медичне спостереження та відновлення ваги;

індивідуальну та сімейну психотерапію;

корекцію харчування під наглядом дієтолога;

у разі потреби, медикаментозну підтримку (антидепресанти, антипсихотики).

За акне дерматолог може призначити:

місцеві засоби з бензоїлпероксидом, ретиноїдами чи азелаїновою кислотою;

антибіотики чи ізотретиноїн у складніших випадках;

і, що не менш важливо, збалансоване харчування та контроль рівня стресу.

Релаксаційні техніки, медитація, хобі чи арттерапія допомагають стабілізувати емоційний стан і позитивно впливають як на психіку, так і на шкіру.

Коли звертатися до лікаря

Якщо ви або ваші близькі помічаєте ознаки розладу харчової поведінки, наприклад, різке схуднення, нав’язливий контроль їжі, страх перед набором ваги, важливо негайно звернутися до лікаря чи психотерапевта. Якщо акне не минає попри догляд або викликає емоційний дискомфорт, не варто терпіти, сучасна дерматологія має безліч ефективних рішень.

Анорексія та акне можуть бути різними проявами однієї проблеми, порушеного зв’язку між тілом і психікою. Нестача поживних речовин, гормональні коливання, стрес і занижена самооцінка створюють ідеальні умови для появи висипань і погіршення загального стану шкіри.

Але хороша новина у тому, що обидва стани піддаються лікуванню. Правильне харчування, психологічна підтримка та дбайливий догляд за шкірою здатні повернути не лише здоровий вигляд, а й відчуття гармонії з собою.