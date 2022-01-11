Антибіотики: все що потрібно знати про сучасні антибактеріальні препарати та їхнє використання

Антибіотики: все що потрібно знати про сучасні антибактеріальні препарати та їхнє використання

Чи знаєте ви, що антибіотики — важливий інструмент в боротьбі з бактеріями? Проте їхнє неправильне використання може призвести до протилежного ефекту.

Антибіотики — препарати, які, безсумнівно, ефективні при лікуванні інфекцій бактеріальної етіології. У той самий час, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), стійкість до антибіотиків вважається однією з основних загроз для здоров'я населення. Це явище недооцінюється не тільки пацієнтами, але й лікарями, що може мати глобальні наслідки, взокремаі у вигляді підвищеної смертності через несерйозні інфекції. Так "хто" ж такий антибіотик — рятувальник або лиходій? В яких випадках він дійсно потрібен, а в яких допомогти не зможе?

Що таке антибіотики? Для чого їх призначають?

Антибіотики — це речовини, які використовуються для лікування інфекцій, викликаних патогенними мікроорганізмами. Це з'єднання часто природного походження (виробляються певними бактеріями, грибами) або синтетичного (не мають природного аналогу). Основне завдання антибіотиків — придушити зростання хвороботворних бактерій і, відповідно, допомогти організму позбавитися інфекційного захворювання. Примітно і те, що деякі антибіотики мають протигрибковий ефект, проте не існує антибіотика, який працює проти вірусів.

Цікаво: раніше антибіотиком було прийнято вважати тільки препарат природного походження, а ліки, створені синтетичним шляхом, — антибактеріальними хіміопрепаратами.

Види антибіотиків: що потрібно знати

Сьогодні на фармакологічному ринку доступні антибіотики з різними назвами і властивостями. Вони розрізняються за своїм хімічним складом, формою випуску та, звичайно, вартістю. Але в цілому їх можна розділити на три типи:

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Природні антибіотики. Вони виробляються певними мікроорганізмами — це можуть бути різного роду грибки і цвіль. Одним з яскравих представників є пеніцилін — перші ліки, яке виявилося ефективним проти багатьох бактеріальних інфекцій.

Напівсинтетичні антибіотики. Були виділені з мікроорганізмів і потім хімічно модифіковані. До напівсинтетичних антибіотиків відносяться напівсинтетичні пеніциліни і цефалоспорини.

Синтетичні антибіотики. У них є свої прототипи в природному середовищі, але вони повністю створені руками людини. Вони мають широкий спектр активності і, на відміну від природного пеніциліну, значно рідше викликають алергічну реакцію.

В медицині використовуються і інші критерії класифікації антибіотиків, зазвичай, вони пов'язані з властивостями ліків:

Ступінь всмоктування. Антибіотики в певній мірі всмоктуються в організм з кишечнику. Тому деякі антибіотики призначаються для прийому всередину, а деякі тільки для ін'єкційного введення. Антибіотики, які добре всмоктуються з травної системи, включають макроліди, хлорамфенікол і тетрациклін, тому вони ефективні при пероральному прийомі. А такі ліки, як ампіцилін і лінкоміцин, всмоктуються набагато менше, тому їх слід вводити внутрішньом'язово, для отримання потрібного терапевтичного ефекту.

Легке проникнення в тканини. Деякі антибіотики проникають в тканини дуже швидко, а деякі — повільно. Цей критерій обмежує використання обраних антибіотиків при певних інфекціях. Факторами, що визначають швидкість проникнення в тканини, є липофильность молекули антибіотика і здатність речовини зв'язуватися з білками крові. Так, наприклад, тетрациклін і макроліди відносяться до числа антибіотиків, які швидко проникають в тканини, що сприяє активному терапевтичного ефекту. Інші мають накопичувальний ефект і вимагають застосування певного часу.

Шлях виведення антибіотиків. Більшість антибіотиків виводяться з організму з сечею, деякі — з жовчю. Підбираючи антибіотики конкретному пацієнту, слід враховувати його хронічні захворювання, особливо пов'язані з порушенням роботи нирок. В іншому випадку можна посилити ниркову хворобу і спровокувати ускладнення.

Факт: антибіотик або вбиває бактерії (тоді ми говоримо, що він має бактерицидну дію), або пригнічує їхній ріст (тоді ми говоримо, що він має бактеріостатичну дію).

Які антибіотики зараз використовуються в медицині?

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Сьогодні в розпорядженні лікарів широкий вибір антибіотиків. Звичайно, пацієнти задаються питанням, чому існує так багато різних антибіотиків, коли всі вони вбивають бактерії. Що ж, все не так просто, як може здатися. У зв'язку з тим, що інфекція може бути викликана безліччю різних бактерій, у нас повинні бути ліки від кожної з них. Отже, безліч антибіотиків, хоча вони схожі один на одного, мають трохи іншу хімічну структуру і перш за все інший спектр. Під спектром мається на увазі ряд бактерій, проти яких діє певний протимікробний препарат. Ми можемо розрізняти антибіотики вузького спектра дії, тобто ті, які діють тільки на невелику кількість бактерій, і антибіотики широкого спектру дії, які вбивають безліч різних мікроорганізмів.

Важливо! Деякі антибіотики знижують дію протизаплідних таблеток, що в основному пов'язано з впливом на склад мікрофлори кишечника. Тому рекомендується вживати додаткових заходів контрацепції при прийомі антибіотиків.

Коли варто вдаватися до антибіотиків?

Запам'ятайте! Антибіотики призначаються при діагностиці інфекції бактеріальної природи (в деяких випадках антибіотик призначається при грибкових захворюваннях). Призначення антибіотика при вірусній патології можливо тільки в разі, коли відзначається розвиток ускладнень, а саме — приєднання бактеріальної інфекції. Яскравим прикладом є розвиток гнійної ангіни на тлі ГРВІ.

Знаючи збудника інфекції, лікар підбирає антибіотик з вузьким спектром дії, тобто вражає невелику конкретну групу мікроорганізмів. Якщо імовірна змішана інфекція, використовуються антибіотики широкого спектру дії. При призначенні конкретного антибіотика лікар також керується рядом індивідуальних чинників, починаючи від віку і загального стану пацієнта і закінчуючи можливістю виникнення важких алергічних реакцій. Деякі препарати цієї групи можуть бути токсичними для печінки або нирок і навіть пошкодити слух. З цих причин прийом антибіотиків повинен відбуватися тільки під наглядом лікаря і за його рецептом. Не займайтеся самолікуванням і не приймайте протибактерійні ліки безконтрольно!

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