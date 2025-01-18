Антибіотики: все, що вам необхідно знати про цей медичний препарат

Антибіотики — це незамінний інструмент у боротьбі з бактеріальними інфекціями. Проте їх застосування вимагає відповідальності.

Видання Medical News Today розповіло, що антибіотики — це група потужних ліків, які знищують бактерії та перешкоджають їхньому розмноженню. Вони незамінні для лікування хвороб, викликаних бактеріями, але абсолютно неефективні проти вірусних інфекцій, таких як застуда чи грип.

Факти про антибіотики

У 1928 році Олександр Флемінг відкрив пеніцилін, перший природний антибіотик.

Антибіотики не можуть боротися з вірусними інфекціями.

Флемінг попереджав про ризик стійкості до антибіотиків.

Антибіотики або вбивають бактерії, або зупиняють їхній ріст.

Побічні ефекти можуть включати діарею, розлад шлунка та нудоту.

Що таке антибіотики

Антибіотики — це потужні лікарські засоби, які використовуються для лікування бактеріальних інфекцій, таких як пневмонія, ангіна, сечостатеві інфекції та шкірні абсцеси. Вони або зупиняють розмноження бактерій, або знищують їх повністю. Зазвичай імунна система людини самостійно бореться з бактеріями, але інколи вона не в змозі впоратися з занадто великою їхньою кількістю. У таких випадках на допомогу приходять антибіотики.

Перший антибіотик — пеніцилін — став революцією у медицині, зменшивши смертність від таких захворювань, як пневмонія, сифіліс і стрептококові інфекції та зробив можливим лікування важких бактеріальних інфекцій. На його основі створено сучасні препарати, які використовуються донині.

Антибіотики бувають рецептурними та безрецептурними. Наприклад, безрецептурні антибіотики можна знайти у складі кремів і мазей для місцевого застосування.

Як діють антибіотики

Існують два основних механізми дії антибіотиків, які по-різному впливають на грампозитивні та грамнегативні бактерії:

Бактерицидні антибіотики (наприклад, пеніцилін): вбивають бактерії, перешкоджають утворенню клітинної стінки чи порушують її структуру. Бактеріостатичні антибіотики: зупиняють розмноження бактерій.

Після приймання антибіотика симптоми зазвичай починають покращуватися через кілька годин або днів, залежно від тяжкості інфекції.

Важливість приймання антибіотиків за призначенням

Антибіотики слід застосовувати тільки тоді, коли це дійсно необхідно. Їхнє неконтрольоване використання може призвести до:

розвитку резистентності бактерій;

побічних ефектів;

ризику ускладнень.

Стійкість до антибіотиків

Стійкість до антибіотиків виникає, коли бактерії стають нечутливими до дії препарату. Це трапляється через неправильне чи надмірне використання антибіотиків. Найбільше занепокоєння викликають стійкі бактерії, такі як Enterobacterales, які можуть спричиняти серйозні інфекції, наприклад пневмонію чи менінгіт. Особливо небезпечні штами CRE (стійкі до карбапенемів Enterobacterales).

Побічні ефекти

Серед побічних ефектів найчастіше зустрічаються:

діарея;

нудота;

висип;

грибкові інфекції ротової порожнини, травного тракту чи піхви.

Рідше можуть виникати:

утворення каменів у нирках;

втрата слуху;

серйозні алергічні реакції, включаючи анафілаксію.

Як уникнути проблем із антибіотиками

Завжди завершувати курс лікування, навіть якщо симптоми зникли.

Не приймайте антибіотики без рецепта лікаря.

Не ділитися антибіотиками з іншими людьми.

Алергія та взаємодії

У деяких людей антибіотики викликають алергічні реакції, включаючи набряк, висип і утруднене дихання. У таких випадках потрібно негайно звернутися до лікаря. Також важливо уникати взаємодії антибіотиків з іншими ліками чи алкоголем, якщо це зазначено в інструкції.

Дотримання рекомендацій лікаря, завершення курсу лікування та обмеження неконтрольованого використання допоможуть зберегти ефективність антибіотиків для майбутніх поколінь.

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