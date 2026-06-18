Антибіотики та кишківник: чому пробіотики можуть не допомогти

Антибіотики / © Credits

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Антибіотики стали одним із найважливіших медичних відкриттів людства. Саме вони рятують життя під час бактеріальних інфекцій та допомагають організму впоратися із захворюваннями, які ще століття тому могли бути смертельними.

Втім, разом із патогенними бактеріями антибіотики часто зачіпають і корисні мікроорганізми, які живуть у нашому кишківнику. Через це багато людей стикаються з неприємними симптомами, як от нудота, спазмами у животі, здуття чи діарея.

Видання The Washington Post пояснило, що такі реакції не завжди означають серйозне пошкодження мікробіому. А популярна порада «обов’язково пити пробіотики» може виявитися далеко не найкращим рішенням.

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Антибіотики впливають на кишківник

Наш мікробіом — це трильйони бактерій та інших мікроорганізмів, які живуть у травній системі та виконують безліч важливих функцій. Вони допомагають перетравлювати клітковину, виробляти корисні речовини, підтримувати імунітет і захищати від шкідливих бактерій.

Коли людина починає курс антибіотиків, частина цих корисних мікроорганізмів також потрапляє під удар. Крім того, деякі препарати впливають безпосередньо на роботу кишківника. Наприклад, азитроміцин, який входить до складу популярних схем лікування, взаємодіє зі спеціальними рецепторами у стінках травного тракту, так званими мотиліновими рецепторами. Результат — посилення скорочень кишківника, що може викликати дискомфорт, спазми та біль у животі. Саме тому кілька днів травних розладів під час лікування часто є очікуваним побічним ефектом.

Незворотне руйнування мікробіому

Хороша новина полягає у тому, що у більшості дорослих людей мікробіом виявляється напрочуд стійким. Вчені вже давно зʼясували, що антибіотики дійсно викликають короткочасні зміни у складі кишкових бактерій. Проте у більшості випадків мікробіом здатний майже повністю відновитися протягом кількох тижнів після завершення лікування.

Інакший вигляд ситуація може мати у маленьких дітей, адже у ранньому віці мікробіом ще активно формується тож є вразливішим до зовнішніх впливів.

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Також реакція на антибіотики значною мірою залежить від конкретної людини. На ризик змін можуть впливати, наприклад, ослаблений імунітет, приймання деяких ліків, зокрема інгібіторів протонної помпи, особливості власного мікробіому та загальний стан здоров’я. У таких випадках може зростати ризик розвитку інфекції.

Антибіотики можуть залишати слід на роки

Нещодавнє велике шведське дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, дало нові відповіді на питання про довгостроковий вплив антибіотиків.

Науковці проаналізували медичні дані та склад мікробіому майже 15 тисяч людей і результати показали, що у частини учасників навіть один курс антибіотиків призводив до змін, які зберігалися роками.

Найбільший вплив виявили лише у трьох груп препаратів, натомість антибіотики, які широко застосовуються у світі, мало значно менш виражені зміни мікробіому. Водночас вчені підкреслюють, що поки що невідомо, наскільки ці довготривалі зміни впливають на здоров’я у майбутньому.

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Пробіотики

Саме тут багато людей очікують почути хороші новини про капсули з корисними бактеріями. Проте наука поки що не підтверджує їхньої ефективності. Приймання пробіотичних добавок під час курсу антибіотиків приносить мінімальну користь або взагалі не дає помітного результату.

Ба більше, невелике дослідження, опубліковане у журналі Cell ще у 2018 році, показало несподіваний ефект. Люди, які приймали пробіотики після антибіотиків, відновлювали свій природний мікробіом повільніше, ніж ті, хто не використовував добавки. Єдиним винятком можуть бути пацієнти з високим ризиком інфекції C. difficile, наприклад, люди з ослабленим імунітетом або госпіталізовані пацієнти. У таких випадках рішення щодо пробіотиків варто приймати разом із лікарем. Для більшості ж здорових людей не варто поспішати витрачати гроші на популярні баночки з обіцянками «відновлення флори».

Допомога мікробіому

Збільшуйте кількість клітковини

Саме клітковина є головною їжею для корисних кишкових бактерій. Під час її ферментації утворюються коротколанцюгові жирні кислоти — речовини, які підтримують здоров’я кишківника та імунної системи. Рекомендовані добові норми:

жінки до 50 років — 25 г

чоловіки до 50 років — 38 г

жінки після 50 років — 21 г

чоловіки після 50 років — близько 30 г

За потреби можна використовувати добавки з псиліумом, які допомагають легше досягти необхідного рівня клітковини.

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Робіть ставку на різноманітність рослинної їжі

Одна з найцікавіших знахідок сучасної науки про мікробіом полягає у тому, що різноманітність часто важливіша за кількість. Велике дослідження 2018 року показало, що саме різноманітність рослинних продуктів у раціоні найкраще прогнозує багатство мікробіому.

Різні види клітковини живлять різні бактерії. Якщо харчуватися лише кількома продуктами, користь отримуватиме лише частина мікроорганізмів. Тому варто регулярно додавати до меню овочі, фрукти, ягоди, бобові, горіхи та цільнозернові продукти. Чим різноманітніший раціон, тим різноманітніший мікробіом.

Щодня вживайте ферментовані продукти

На відміну від багатьох добавок, ферментовані продукти мають доволі переконливу доказову базу. У відомому дослідженні Стенфордського університету учасників поділили на дві групи. Одна збільшувала споживання клітковини, а інша щодня додавала до раціону якомога більше ферментованих продуктів. Через десять тижнів саме друга група продемонструвала найбільше зростання різноманіття мікробіому. Крім того, в їхній крові знизився рівень 19 різних запальних білків.

Серед продуктів, які особливо рекомендують фахівці: грецький йогурт, кімчі, квашені овочі та інші натуральні ферментовані продукти. Цікаво, що чим більше таких продуктів люди вживали, тим сильнішим був позитивний ефект.

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Антибіотики залишаються одним із найефективніших інструментів сучасної медицини, але їхній вплив на кишківник набагато складніший, ніж заведено вважати. Так, вони можуть тимчасово змінювати мікробіом і викликати неприємні симптоми, однак у більшості випадків організм здатний відновитися самостійно.

Натомість універсальне захоплення пробіотичними добавками поки що не отримало переконливого наукового підтвердження. Значно більше користі можуть принести прості щоденні звички. Тож, іноді найкраща підтримка для мікробіому — не нова баночка з аптеки, а тарілка, наповнена різноколірними овочами, зеленню та цільними продуктами, які працюють не лише під час лікування, а усе життя.

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