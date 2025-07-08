Антидепресанти та лібідо: що відбувається з сексуальним бажанням під час лікування / © Pexels

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Проте іноді разом із покращенням настрою приходить зовсім неочікуваний побічний ефект — зниження лібідо. Чому так відбувається, чи це нормально та що з цим робити? На ці питання відповіла неврологиня, психіатриня та психотерапевтка Людмила Підкуймуха.

Чому антидепресанти впливають на сексуальне бажання

Зростання рівня серотоніну. Антидепресанти, особливо з групи СІЗЗС (селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну), підвищують рівень серотоніну у мозку. Але надлишок цього нейромедіатора може пригнічувати дофамін — саме той, що відповідає за відчуття задоволення, мотивацію та сексуальне бажання.

Зниження дофаміну та норадреналіну. Ці два нейромедіатори критично важливі для сексуального збудження. Якщо їх рівень знижується під впливом медикаментів — сексуальна реакція притуплюється чи зникає повністю.

Гормональні зміни. Деякі антидепресанти можуть впливати на рівень тестостерону чи пролактину, а це прямо впливає на сексуальну активність як у жінок, так і у чоловіків.

Емоційна «сірість». Один із поширених ефектів тривалого приймання антидепресантів — втрата яскравості емоцій, яка включає й сексуальний потяг. Людина може не відчувати ні радості, ні збудження, ні навіть елементарного інтересу до інтимного життя.

Препарати які можуть викликати проблеми з лібідо

СІЗЗС (селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну): найчастіша група, яка впливає на сексуальну функцію.

СІЗЗСН (інгібітори зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну). Ці препарати меншою мірою, але все ж також можуть впливати на лібідо.

Існують антидепресанти, які не знижують, а іноді навіть покращують лібідо. Якщо сексуальне життя важливе для вас (а для більшості — це так), лікар може підібрати препарат із меншою ймовірністю побічних ефектів у цій сфері.

Це препарати, які працюють переважно через норадреналін і дофамін, а не серотонін. Часто навіть покращують лібідо, настрій та енергію. Можуть використовуватися як альтернатива чи доповнення до інших антидепресантів. Вони не блокують серотонін у спосіб, який шкодить сексуальній функції. У низьких дозах можуть навіть покращувати чуттєвість і сон.

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Що робити, якщо ви помітили зміни

Не панікуйте та не припиняйте лікування самостійно. Це найгірше, що ви можете зробити.

Зверніться до лікаря. Відверто обговоріть усі зміни у своєму стані.

Можлива заміна препарату. У багатьох випадках лікар може підібрати інший препарат або змінити дозу.

Комбінована терапія. Іноді до основного антидепресанту додають інший, щоб зменшити сексуальні побічні ефекти.

Психотерапія. Деякі сексуальні проблеми мають психологічне підґрунтя. Робота з психотерапевтом може допомогти знайти рівновагу між ментальним і тілесним.

Сексуальне здоров’я — це не розкіш, а важлива частина якісного життя. Якщо ви помітили зміни у лібідо під час приймання антидепресантів — не варто соромитися чи ігнорувати це. Сучасна медицина має інструменти для корекції таких станів і ви маєте право почуватися добре не лише емоційно, а й фізично.