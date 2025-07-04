Антидепресанти та зниження ваги: чи можуть ліки для душі допомогти тілу / © Associated Press

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Про те, чи справді антидепресанти сприяють набирання ваги, чи можуть навпаки допомагати у процесі її зниження, розповіла лікарка-ендокринологиня та дієтологиня Наталя Самойленко в інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.

Антидепресанти: не лише для душі, а й для гормонального балансу

«Антидепресанти часто мають у спектрі дії здатність знижувати рівень кортизолу — гормону стресу, який також впливає на набір ваги», — пояснює Наталя Самойленко.

У стані хронічного стресу організм виділяє більше кортизолу. Це запускає механізми збереження енергії:

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уповільнення обміну речовин,

накопичення жиру, особливо у центральній частині тіла (живіт, спина),

порушення апетиту — часто у бік переїдання.

Коли антидепресанти починають діяти, вони:

стабілізують настрій та гормональний фон,

знижують кортизол,

нормалізують сон,

допомагають зменшити тривожні харчові звички.

Таким чином, зниження ваги стає можливим не завдяки самій таблетці, а завдяки покращенню загального стану організму.

Чи справді деякі антидепресанти знижують апетит

Так, деякі сучасні антидепресанти можуть зменшувати апетит як побічний ефект або навіть як терапевтичну властивість.

Але важливо: реакція організму індивідуальна. У когось апетит може знижуватись, у когось — навпаки підвищуватись. Саме тому призначення препарату має робити лише психіатр, з урахуванням вашої історії здоров’я, схильностей та супутніх діагнозів.

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Чому вага може зростати під час депресії

Насправді психоемоційні розлади самі по собі часто призводять до набору ваги, ще до приймання будь-яких препаратів.

Ось як це працює:

Стрес → кортизол → підвищений апетит

Депресія → зниження енергії → менше руху

Поганий сон → гормональний збій → голод навіть без фізичних потреб

Емоційне переїдання → збільшення ваги

«У таких випадках правильно підібраний антидепресант навпаки допомагає, бо пацієнт нарешті може повернутись до нормального способу життя», — зазначає Самойленко.

Міфи про антидепресанти та «гормони, від яких гладшають»

«Дуже часто пацієнти бояться антидепресантів так само як і гормональних препаратів — вважають, що вони обов’язково спричиняють набір ваги. Але це міфи, які давно спростовані сучасною медициною», — наголошує лікарка.

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Справді, старі покоління антидепресантів могли провокувати підвищений апетит. Але сьогодні психіатри використовують сучасні препарати, адаптовані до індивідуальних потреб.

Так само й гормональна терапія (наприклад, у жінок у період менопаузи) необов’язково веде до набирання ваги — часто вона навпаки допомагає стабілізувати обмін речовин, якщо підібрана правильно.

Лікування депресії — це завжди полегшення для дієтолога. Бо коли людині знову хочеться жити, рухатися, планувати — тоді починається справжня трансформація. А вага — лише один з її наслідків.

Якщо ви відчуваєте тривалий пригнічений настрій, втому, апатію чи зростання ваги на тлі тривоги — не зволікайте. Консультація з психіатром або психотерапевтом — це не слабкість, а перший крок до нового, якісного життя.

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▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: САМОЙЛЕНКО: «Ми худнемо УВІ СНІ». Алкоголь і вага, гормон-убивця, шкідливі перекуси й міфи про ЇЖУ