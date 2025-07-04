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Антидепресанти та зниження ваги: чи можуть ліки для душі допомогти тілу
В умовах затяжного стресу, тривог, втрат та нестабільності ментальне здоров’я українців стало надзвичайно вразливим. Все більше людей звертаються по допомогу до психотерапевтів, а у деяких випадках — починають приймання антидепресантів. І тут часто виникає страх: «А чи не наберу я вагу від цих препаратів?»
Про те, чи справді антидепресанти сприяють набирання ваги, чи можуть навпаки допомагати у процесі її зниження, розповіла лікарка-ендокринологиня та дієтологиня Наталя Самойленко в інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко.
Антидепресанти: не лише для душі, а й для гормонального балансу
«Антидепресанти часто мають у спектрі дії здатність знижувати рівень кортизолу — гормону стресу, який також впливає на набір ваги», — пояснює Наталя Самойленко.
У стані хронічного стресу організм виділяє більше кортизолу. Це запускає механізми збереження енергії:
уповільнення обміну речовин,
накопичення жиру, особливо у центральній частині тіла (живіт, спина),
порушення апетиту — часто у бік переїдання.
Коли антидепресанти починають діяти, вони:
стабілізують настрій та гормональний фон,
знижують кортизол,
нормалізують сон,
допомагають зменшити тривожні харчові звички.
Таким чином, зниження ваги стає можливим не завдяки самій таблетці, а завдяки покращенню загального стану організму.
Чи справді деякі антидепресанти знижують апетит
Так, деякі сучасні антидепресанти можуть зменшувати апетит як побічний ефект або навіть як терапевтичну властивість.
Але важливо: реакція організму індивідуальна. У когось апетит може знижуватись, у когось — навпаки підвищуватись. Саме тому призначення препарату має робити лише психіатр, з урахуванням вашої історії здоров’я, схильностей та супутніх діагнозів.
Чому вага може зростати під час депресії
Насправді психоемоційні розлади самі по собі часто призводять до набору ваги, ще до приймання будь-яких препаратів.
Ось як це працює:
Стрес → кортизол → підвищений апетит
Депресія → зниження енергії → менше руху
Поганий сон → гормональний збій → голод навіть без фізичних потреб
Емоційне переїдання → збільшення ваги
«У таких випадках правильно підібраний антидепресант навпаки допомагає, бо пацієнт нарешті може повернутись до нормального способу життя», — зазначає Самойленко.
Міфи про антидепресанти та «гормони, від яких гладшають»
«Дуже часто пацієнти бояться антидепресантів так само як і гормональних препаратів — вважають, що вони обов’язково спричиняють набір ваги. Але це міфи, які давно спростовані сучасною медициною», — наголошує лікарка.
Справді, старі покоління антидепресантів могли провокувати підвищений апетит. Але сьогодні психіатри використовують сучасні препарати, адаптовані до індивідуальних потреб.
Так само й гормональна терапія (наприклад, у жінок у період менопаузи) необов’язково веде до набирання ваги — часто вона навпаки допомагає стабілізувати обмін речовин, якщо підібрана правильно.
Лікування депресії — це завжди полегшення для дієтолога. Бо коли людині знову хочеться жити, рухатися, планувати — тоді починається справжня трансформація. А вага — лише один з її наслідків.
Якщо ви відчуваєте тривалий пригнічений настрій, втому, апатію чи зростання ваги на тлі тривоги — не зволікайте. Консультація з психіатром або психотерапевтом — це не слабкість, а перший крок до нового, якісного життя.
▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: САМОЙЛЕНКО: «Ми худнемо УВІ СНІ». Алкоголь і вага, гормон-убивця, шкідливі перекуси й міфи про ЇЖУ