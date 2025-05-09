Антидепресанти: все, що треба знати про ці препарати / © Credits

Реклама

Антидепресанти стали важливим інструментом у лікуванні психічного здоров’я. Але як вони працюють, які мають побічні ефекти та чи безпечне їхнє вживання під час вагітності, розповіло видання Medical News Today.

Антидепресанти — це група лікарських засобів, які допомагають покращити настрій, зменшити тривогу, відновити енергію та сон, нормалізувати апетит. Їхня дія базується на впливі на нейромедіатори — хімічні речовини у мозку, зокрема серотонін, дофамін і норадреналін, які відповідають за наш емоційний стан.

Ці препарати не створюють «щастя у пігулці», але відновлюють хімічний баланс, щоб мозок міг краще функціонувати.

Реклама

Основні типи антидепресантів

1. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС). Найпоширеніший клас. Призначаються найчастіше завдяки м’якшим побічним ефектам.

Кому підходять: жінкам із депресією, тривожністю, ПМС, постпологовою депресією.

2. Інгібітори зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну (СІЗЗСН). Новіші препарати з додатковим впливом на енергію та біль.

Кому підходять: під час депресії з фізичним болем, фіброміалгії, менопаузі.

3. Трициклічні антидепресанти (ТЦА). Старіший клас, іноді використовується за хронічного болю та безсонні.

Побічні ефекти: седативний ефект, набір ваги, сухість у роті.

4. Інгібітори моноаміноксидази (ІМАО). Використовуються рідше через значні обмеження у харчуванні та взаємодію з іншими препаратами.

Реклама

Потрібна сувора дієта без продуктів, які містять тирамін (наприклад, витримані сири).

5. NaSSA (норадреналін-специфічні серотонінергічні антидепресанти)

Може бути корисним: за тривожності, розладах сну, зниженні апетиту.

Побічні ефекти: чого очікувати

Загальні:

Нудота

Головний біль

Сексуальні розлади

Сонливість або безсоння

Специфічні:

СІЗЗСН: можуть підвищувати тиск

ТЦА: запори, серцебиття, набір ваги

ІМАО: взаємодія з продуктами (ризик гіпертонічного кризу)

NaSSA: сонливість, збільшення апетиту

Серйозні, але рідкісні ефекти:

Реклама

Суїцидальні думки (особливо у підлітків і молоді)

Симптоми скасовування за різкого припинення (тривога, запаморочення, дивні відчуття в тілі)

Порада: не припиняйте лікування самостійно. Завжди звертайтеся до лікаря.

Чи безпечні антидепресанти для вагітних і мам, які годують

Деякі СІЗЗС вважаються відносно безпечними під час вагітності та грудного вигодовування.

Важливо зважити ризики: у важких випадках невилікувана депресія є небезпечнішою, ніж приймання ліків.

Обов’язково консультуйтеся з гінекологом і психіатром.

Коли чекати результатів

Антидепресанти не працюють миттєво. Зазвичай покращення помітне через:

1–2 тижні — перші зміни настрою

6–8 тижнів — повний ефект

Якщо результату немає за місяць — повідомте лікаря. Можливо, варто змінити дозу або препарат.

Чи треба приймати антидепресанти усе життя

Ні. Більшість лікарів рекомендують приймати антидепресанти:

Реклама

мінімум 6 місяців після поліпшення

У випадку повторюваної депресії — довше (до 1–2 років або більше)

Завершення курсу відбувається поступово, під наглядом лікаря.

Альтернативи медикаментам

Антидепресанти — не єдиний шлях. Інколи вони поєднуються з іншими підходами чи замінюються на них, якщо депресія легка:

Психотерапія : когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), терапія міжособистісних відносин, арт-терапія, тілесно-орієнтована терапія

Фізична активність : регулярні прогулянки, йога, танці чи спорт — природне джерело ендорфінів.

Дієта : Омега-3, вітаміни групи B, магній; менше цукру та перероблених продуктів; більше овочів, фруктів, білків.

Світлотерапія : підходить для жінок із сезонною депресією — особливо взимку.

Трави, як-от звіробій. Увага: може бути небезпечним у комбінації з антидепресантами — обов’язково консультуйтеся з лікарем.

Антидепресанти — це не чарівна пігулка, але реальна підтримка на шляху до емоційного балансу. Вони допомагають мільйонам людей відновити внутрішню гармонію, пережити складні періоди життя, стати знову собою. Не варто соромитися лікування.