Апендицит: 9 симптомів, які не можна ігнорувати / © Credits

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У своїй статті видання Tua Saúde розповіло про 9 симптомів апендициту, на які варто звернути увагу дорослим, батькам і навіть вагітним жінкам, а також пояснило, як ці симптоми проявляються у різних вікових і фізіологічних станах, коли бігти до лікаря та чому затримка може бути фатальною.

Апендицит — це запалення апендикса (червоподібного відростка), невеликого органа, який відходить від товстого кишківника. Запалення може бути гострим або хронічним, але в більшості випадків потребує невідкладної операції.

Симптоми

Біль у нижній правій частині живота. Це — класичний симптом. Спочатку біль може початися біля пупка чи вгорі живота, але поступово «спускається» у правий бік. Посилюється під час ходьби, кашлю, натискання. Лікарі називають цей біль «переміщеним», він починається у центрі, а потім локалізується.

Втрата апетиту. Навіть якщо ви зазвичай «їсте за двох», за апендициту зникає бажання їсти. Це пов’язано з інтоксикацією організму та болем, який впливає на шлунково-кишковий тракт.

Нудота і блювання. Вони виникають майже одночасно з болем. Причина — порушення роботи кишківника через запалення. У дітей ці симптоми часто проявляються яскравіше, ніж у дорослих.

Пронос або закреп. Це необов’язковий симптом, але часто супроводжує апендицит, особливо коли апендикс розташований у тазовій ділянці. Тоді можливе подразнення прямої кишки, а це спричиняє порушення випорожнень.

Неможливість «випустити гази». Це тривожна ознака. Якщо гази не відходять, а живіт розпирає, це свідчить про порушення перистальтики кишківника, можлива непрохідність, яку провокує апендицит.

Здуття живота. Газ і закрепи викликають неприємне здуття. Живіт може бути візуально асиметричним або напруженим за пальпації.

Підвищення температури. На початку легке, до 37,5–38°C. Пізніше температура може підніматися, що є сигналом про поширення інфекції. Якщо з’являються озноб або тремтіння, це вже дуже серйозно.

Біль або труднощі за сечовипускання. Це нечастий, але можливий симптом, особливо якщо апендикс прилягає до сечового міхура чи сечоводу. Виникає дискомфорт внизу живота під час походу до вбиральні.

Загальне погане самопочуття. Млявість, дратівливість, втрата енергії — ознаки загальної інтоксикації організму. Людині важко сконцентруватися, навіть говорити може бути складно.

Симптоми апендициту у дітей

У дітей усе відбувається швидше та інтенсивніше:

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Біль з’являється раптово, іноді з блюванням і температурою.

Живіт може бути дуже чутливим до дотику, дитина плаче чи кричить за натискання.

Часто трапляється діарея чи відсутність апетиту.

У дітей апендикс швидше розривається, бо черевна стінка тонша. Тому не можна чекати, а потрібно негайно звертатися до лікаря.

Апендицит під час вагітності

У вагітних жінок діагностика ускладнена, адже:

Матка зсуває апендикс, тому біль може бути вище звичного місця.

Симптоми можуть нагадувати тонус матки чи навіть перейми.

Часто проявляються нудота, втома, слабкість, які й так притаманні вагітності.

Особливо небезпечний апендицит у II триместрі — це може загрожувати не лише мамі, а й плоду.

Хронічний апендицит

Існує форма, за якої апендицит не дає гострої клініки, але викликає періодичні болі, нудоту, дискомфорт протягом місяців чи навіть років. Її часто плутають із синдромом подразненого кишківника чи гастритом. Діагностика можлива лише після КТ, УЗД або лапароскопії.

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Коли звертатися до лікаря

Ви чи ваша дитина повинні негайно звернутися до лікаря, якщо виникають:

зростальний біль у животі

температура понад 38°C

нудота і блювота

здуття, закреп, відсутність газів

слабкість, озноб

Це може бути ознакою перфорації апендикса, коли його стінка розривається і вміст кишківника потрапляє до черевної порожнини та викликає перитоніт — небезпечне для життя ускладнення.

Що робити

Не приймайте знеболювальні, поки не встановлений діагноз, адже вони маскують симптоми.

Не прикладайте тепло до живота, це може прискорити запалення.

Негайно звертайтеся до приймального відділення лікарні. Єдиний ефективний метод лікування — хірургічне видалення апендикса (апендектомія).

Апендицит — це гострий стан, який без швидкого втручання може закінчитися тяжкими наслідками. Прислухайтеся до свого тіла, не ігноруйте сигнали. Знання симптомів — ваш перший крок до збереження здоров’я, а іноді й життя.