Апендицит: симптоми, лікування та можливі ускладнення / © Credits

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Його небезпека у тому, що симптоми на перших етапах можуть бути схожими на звичайний розлад травлення, а зволікання з лікуванням може призвести до серйозних ускладнень, аж до загрози життю, про це розповіло видання Tua Saúd і підготувало матеріал, важливий для кожної людини, яка дбає про себе та близьких, адже знання — це сила. Особливо, коли мова йде про здоров’я.

Апендицит — це запалення червоподібного відростка (апендикса), який розташований у правій нижній частині живота. Цей орган вважається рудиментарним, але під час запалення може стати причиною серйозних проблем.

Запалення може розвиватися стрімко, за кілька годин, і потребує термінового хірургічного втручання. У разі затримки апендикс може розірватися, а це призводить до перитоніту — небезпечного ускладнення.

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Симптоми

Апендицит часто починається раптово. Найхарактерніші симптоми:

Біль у животі — спочатку навколо пупка, пізніше зміщується у праву нижню частину живота

Різкий, постійний біль, який посилюється під час руху, кашлі чи пальпації

Втрата апетиту

Нудота чи блювання

Незначне підвищення температури (до 38°C)

Здуття живота, метеоризм

Запор або, навпаки, діарея

Загальна слабкість, втома, озноб

Цікаво: у жінок апендицит іноді плутають з гінекологічними болями — особливо за овуляції чи запаленні придатків. Але біль за апендициту має чітку локалізацію та характерне «посилення за відпусканні руки» після натиску.

Діагностика

Для діагностики апендициту лікар проводить фізикальний огляд, збір симптомів, додаткові обстеження:

Аналіз крові: підвищений рівень лейкоцитів вказує на запалення

Аналіз сечі: виключає інфекції сечової системи

УЗД органів черевної порожнини чи КТ: дозволяє побачити змінений апендикс

Тест на симптом Щоткіна-Блюмберга: за натискання на правий бік і різкому відпусканні — посилення болю

Якщо ви помітили кілька симптомів з наведених, не займайтесь самолікуванням, одразу зверніться до лікаря. Зволікання може дуже дорого коштувати.

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Причини виникнення

Причини виникнення апендициту до кінця не вивчені, але серед найпоширеніших:

Закупорювання апендикса каловими масами чи сторонніми тілами

Бактеріальна чи вірусна інфекція

Глистяна інвазія (паразити)

Травми черевної порожнини

Збільшення лімфоїдної тканини в апендиксі

Рідше — пухлини кишківника

Частіше апендицит вражає дітей і молодь, але може трапитися у будь-якому віці, навіть після 40–50 років.

Лікування

Основний метод лікування — хірургічне видалення апендикса чи апендектомія. Операція може бути:

Класичною (через розріз у животі)

Лапароскопічною (через кілька маленьких проколів — менш травматична, з коротшим періодом відновлення)

Пацієнта госпіталізують на 1–3 дні для спостереження, введення антибіотиків і відновлення роботи кишківника. Навіть за підозри на апендицит можуть провести операцію «на випередження», щоб уникнути ускладнень у разі його підтвердження під час огляду.

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Ускладнення

Розрив апендикса — вміст потрапляє у черевну порожнину

Перитоніт — запалення очеревини, дуже небезпечне та потребує негайної операції

Абсцес черевної порожнини — скупчення гною, яке може потребувати дренування

Сепсис — системне зараження крові

У 10–20% випадків ускладнення трапляються саме через пізню госпіталізацію.

Хронічний апендицит

У рідкісних випадках апендицит може перебігати у хронічній формі — з періодичними тупими болями у животі, без яскраво виражених симптомів. Частіше таке трапляється у людей після 40 років.

Поради

Якщо є біль у правому боці, не зволікайте з візитом до лікаря

Не приймайте знеболювальні до огляду лікаря, вони можуть «замаскувати» симптоми

Якщо вам поставили діагноз «апендицит» — не панікуйте. Це поширена та добре контрольована патологія за умови своєчасного втручання

Після операції дотримуйтесь дієти, пийте багато води, не підіймайте важкого та поступово повертайтесь до активності

Здоров’я — це вибір, а інформованість — перший крок до нього. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали свого тіла.