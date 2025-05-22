Ароматизована доглядова косметика — користь чи ризик: пояснює дерматолог / © Credits

Реклама

Про те, чи можна безпечно користуватись ароматизованими засобами, розповів американський дерматолог доктор Joshua Zeichner.

«Люди постійно запитують мене: „Чи безпечно використовувати косметику з ароматами?“ І правда у тому, що якщо у вас немає екземи, розацеа чи підвищеної чутливості шкіри, то ароматизовані засоби — цілком прийнятний варіант догляду», — пояснює доктор.

Щобільше, приємний аромат може покращити догляд. Приємні запахи здатні знижувати рівень стресу, викликати позитивні емоції та навіть допомагати розслабитися після важкого дня.

Реклама

Причини виникнення такої тривоги

Проблема полягає у тому, що ароматизатори — часта причина алергічних реакцій чи подразнень, особливо у людей з:

атопічним дерматитом (екземою),

розацеа (судинна гіперчутливість шкіри),

чутливою чи сухою шкірою,

алергією чи контактним дерматитом.

Але це не означає, що всі аромати — зло. Є різниця між синтетичними ароматизаторами та натуральними ефірними оліями і обидва типи можуть бути як безпечними, так і проблемними залежно від концентрації та вашої індивідуальної реакції.

Кому точно слід уникати ароматизаторів

Доктор радить утриматися від ароматизованих продуктів людям, які мають:

діагностовану екзему чи атопічний дерматит;

розацеа чи купероз;

чутливу шкіру;

схильність до алергій на парфумерію.

У таких випадках краще обирати засоби з маркуванням «без ароматизаторів», оскільки навіть мікродози парфуму можуть спровокувати реакцію.

Реклама

Як безпечно користуватись ароматизованими засобами

Проведіть патч-тест. Нанесіть невелику кількість продукту на зап’ястя чи за вухом, зачекайте 24–48 годин. Обирайте якісну продукцію. Відомі бренди зазвичай використовують безпечні концентрації ароматів. Не змішуйте занадто багато засобів. Якщо ви використовуєте одразу 5–6 косметичних продуктів з ароматами, ризик подразнення збільшується.

Факт чи міф: натуральний аромат — безпечніший

Це міф. Натуральні ефірні олії, як-от лаванда, цитрус або м’ята, також можуть бути сильними алергенами. Тому «натуральне» не завжди означає «безпечне», особливо для чутливої шкіри.

Якщо у вас здорова, не чутлива шкіра, вам не потрібно боятись ароматизованої косметики. Головне — обирайте продукти, які дарують вам задоволення, але не завдають шкоди.