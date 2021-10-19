Артроз: чому руйнуються суглоби і як загальмувати цей процес

Прийнято вважати, що проблеми з суглобами, зокрема, артрози, починають турбувати після 60 років. Хоча насправді чимало людей страждають на артроз вже до 40 років, причому деяким доводиться вже в такому віці робити операцію по імплантації штучного суглобу.

Чому ж руйнуються суглоби, хто в групі ризику і як загальмувати невідворотній процес? Про це розповів лікар ортопед-травматолог вищої категорії Житомирської клініки "Медібор Плюс" Йосип Костюкевич.

Як руйнуються суглоби

Артроз - це захворювання суглобів, при якому відбувається процес руйнування з'єднуючих елементів суглобу, тобто суглобового хряща, який втрачає свою структуру. Хрящ вкриває суглобову поверхню, а синовіальна оболонка продукує синовіальну рідину, яка заповнює порожнину суглобів і дає можливість доброго сковзання. В цій рідині велика кількість гіалуронової кислоти, яка дає живлення для суглобів. А при артрозі змінюються навколосуглобові тканини, знижується кількість рідини навколо хряща, організму не вистачає мікроелементів, в першу чергу вітаміну D. Суглоби руйнуються і людина відчуває біль.

Якщо хрящ починає руйнуватися, організм намагається якось зміцнити суглоб, і тому кістка під хрящем робиться товстішою. Вона розростається і при кожному русі людині стає ще боляче.

Що відчуває людина на різних стадіях артрозу?

На першій стадії біль може бути після значних навантажень, наприклад, якщо людина пронесла тяжку валізу чи пробігла значну відстань. На другій стадії артрозу людина відчуває, так звану, скутість суглобів, тобто зранку їй потрібно розходитись, щоб далі можна було більш-менш рухатися. А ввечері людина знову відчуває біль, яка, доречи, посилюється перед зміною погоди. З часом суглобова щілина починає зменшуватися, тому болі починають турбувати людину вже при незначних фізичних навантаженнях. А на третій стадії організм починає ще більше захищати суглоб, і під ним з‘являється додаткове кісткове розростання, а сам суглоб деформується. Кістки труться одна об одну, бо не вистачає міжсуглобової рідини, і це викликає специфічний хруст при рухах і сильний біль. Людина нормально не може ходити і тому застосовує палку чи милицю. На четвертій стадії не допомагають ані палка, ані милиця. Щоб людина змогла ходити, зруйнований суглоб потрібно замінити на штучний.

Які причини артрозу і хто в групі ризику?

Одна з важливих причин деформуючого артрозу - нестача вітаміну D в організмі. Більшість людей вважає, що для вироблення вітаміну D цілком достатньо проводити більше часу на вулиці, але, як показує життя, цього замало. Серед пацієнтів, які звертаються з приводу артрозу суглобів, практично немає людей, у яких результати аналізу на вміст вітаміну D були б задовільними. А у багатьох виявляється серйозна нестача цього важливого вітаміну. Тому кожен повинен зробити такий аналіз, і якщо вітаміну D не вистачає, пропити медикаментозні препарати, щоб поповнити його запас.

Ще одна причина - порушення кровообігу в суглобі. Якщо немає необхідного рівня кровообігу, то немає постачання корисних речовин до хряща, зокрема гіалуронової кислоти, яка змащує суглоб. І тоді суглоб починає руйнуватися.

Нерідко трапляються післятравматичні артрози. Вони виникають при будь-яких травмах, падіннях, забоях, переломах. Наприклад, в колінному суглобі артроз частіше розвивається після пошкодження менісків і зв'язок колінного суглобу.

Якщо у людини вроджена дисплазія суглобів чи вроджений вивих стегна, на який вчасно не звернули увагу, то дуже скоро суглоби починають зношуватися. Це може статися навіть у 30 років.

Важлива причина артрозу - надмірна вага. Зайві кілограми провокують артроз суглобів, тому що суглоби відчувають дуже велике навантаження і вони просто не витримують - починають руйнуватися. Сто кілограмів вважається критичною вагою, при якій починаються великі проблеми, але це не означає, що 99 кілограмів - це норма. Кожен повинен слідкувати за своєю вагою, щоб не обтяжувати суглоби.

Велике значення мають захворювання внутрішніх органів: кишечника а також жовчовивідних шляхів, через які не всмоктується достатня кількість вітаміну D і суглоби починають "сипатися". Зазвичай болі у правому колінному суглобі сигналізують про те, що є проблеми з печінкою, а у лівому - про збої у роботі підшлункової залози.

Як лікувати суглоби?

На перших стадіях артрозу за лікарськими протоколами призначають хондропротектори. Їх потрібно вживати мінімум два-три місяці. Вони не вилікують пошкоджені суглоби, але призупинять процес їх руйнування. На 1-2 стадіях хвороби застосовується ще один вид лікування - введення гіалуронової кислоти. Її можливо ін’єкційно вводити в суглоб, якщо у людини немає підвищення кількості рідини в суглобі на фоні артрозу. А можливо приймати певні препарати, які призначить лікар. На 3-4 стадіях хвороби хрящ значно деформований і тому прийом хондоропротекторів вже не ефективний. Потрібно замінити зруйнований суглоб на штучний, який дасть можливість людині значно покращити якість життя.

Як зберегти здоров'я суглобів?

Уникати великих фізичних навантажень. Якщо у вас початкова стадія артрозу, бажано займатися не бігом, а лікувальною ходою. Присідання потрібно робити правильно, щоб не було навантаження на суглоби. Лікар-ортопед допоможе підібрати комплекс фізичних вправ та розкаже, як саме їх виконувати, щоб не нашкодити суглобам.

Повинно бути правильне харчування, щоб організм отримував всі необхідні елементи: кальцій, вітамін D, мідь та інші.

Дуже корисно для суглобів плавати у басейні, періодично робити масаж, щоб покращувати кровообіг.

Слід дотримуватися до питного режиму, щоб не згущувалась кров. (Особливо зараз, коли після перенесеного захворювання на "ковід", кров і так згущується). Кожен день потрібно випивати 2 літри звичайної води, не враховуючи супів та інших напоїв. Не переїдати, слідкувати за вагою. І тоді можливо зберегти свої суглоби в гарній формі на довгі роки.

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