Артроз: причини, симптоми, лікування і профілактика

Як зберегти суглоби здоровими і що робити, коли хвороба заважає жити повноцінно, розповів ортопед-травматолог Олександр Галузинський.

Що таке артроз, звідки він береться?

Деформуючий артроз – це хронічне захворювання суглоба з ураженням первинного хряща, яке призводить до втрати його рухової функції. Ця хвороба досить розповсюджена. Є навіть статистичні дані про те, що 70 відсотків серед усіх уражень суглобів припадають саме на артроз. Взагалі ж цим недугом страждає понад 10 відсотків населення земної кулі. Щодо того звідки береться хвороба… Існує багато чинників, які її провокують. Їх можна поділити на три категорії. Перша – генетичний фактор або спадковість. Багато структур, які неправильно утворюються в суглобі, пов’язані з нашою генетикою. Друга категорія – віковий фактор та пов'язані з ним зміни в організмі. І третя, найпоширеніша, категорія – фактор зовнішнього середовища. Вона містить в собі різноманітні травми суглобів, які ведуть до появи артрозу.

Чому ця хвороба молодшає?

Існує багато чинників. Стресові ситуації, зловживання алкоголем та тютюном порушують нормальний процес живлення хряща у суглобі, активують руйнівні процеси. Варто сказати, що хрящ – найцінніший елемент у суглобі. Є навіть така фраза: суглоб настільки старий, наскільки старий його хрящ. Бувають випадки, коли пацієнт молодий за віком, а обстеження показує, що його суглоб має набагато старший вигляд.

Як розпізнати артроз?

Три основні симптоми артрозу: біль, набряк, порушення рухових функцій суглоба. Як правило, ситуація розвивається по наступному сценарію. Спочатку людина відчуває біль у суглобі, але вважає це явище тимчасовим. Звинувачує у цьому застуду, або переміну погоди. Через деякий час в суглобі з'являється ранкова скутість, яка заважає вільно рухатись. Врешті-решт навколо суглоба відбувається запалення м'язів та сухожилків. З'являється набряк. На цьому етапі людина розуміє, що без допомоги лікаря не обійтись. Якщо ви маєте подібні симптоми – варто сходити, принаймні, до сімейного лікаря.

Розкажіть, як проходить діагностика хвороби?

Все починається з рентгену. Причому рентген суглоба виконується у двох проєкціях. Ці обстеження дають лікарю багато потрібної інформації. Якщо ж виникають додаткові питання – пацієнту роблять комп'ютерну або магнітно-резонансну томографію. На основі цих обстежень та клінічного огляду ставиться діагноз та приймається рішення про метод лікування. Не варто одразу хапатися за скальпель. Хоча іноді пацієнти приходять на такому етапі хвороби, що без хірургічного втручання вже не обійтися.

Як лікують артроз?

Є два види лікування: медикаментозне та хірургічне. На початкових етапах захворювання пацієнту призначаються ліки: нестероїдні протизапальні препарати, чи препарати місцевої дії у вигляді гелів та мазі, а також хондопротектори. Коригується спосіб життя пацієнта: він має правильно харчуватися, робити фізичні вправи, а якщо потрібно – скинути зайву вагу. Звісно, цей процес відбувається під наглядом лікаря. Коли ж все це не дало бажаного результату, обирається глибший спосіб лікування – хірургічний. Якщо артроз не четвертого, а 1-2 ступеню – застосовується артроскопія.

Що таке артроскопія?

Це малоінвазивний метод хірургічного втручання, коли за допомогою спеціальної системи, яка вводиться в суглоб, ми можемо побачити його стан на екрані. Можемо спробувати забрати хворі частинки хряща, промити суглоб. Іноді, в кінці хірургічного втручання, вводять спеціальні лікувальні препарати. Головне завдання лікаря – зберегти хрящ. Все інше – структури та зв'язки – можна відновити. Ця методика дає можливість швидко активізувати хворого. До того ж не приковує його до ліжка: пацієнт ходить з першого дня оперативного втручання. Втім, артроскопія не розв'язує проблему в цілому. Щоб закріпити позитивний результат цього методу, потрібна правильна фізіотерапія та реабілітація.

Як лікується найскладніший ступінь артрозу?

Четвертий ступінь артрозу є протипоказом до проведення артроскопії: ми тільки нашкодимо пацієнту. У цьому випадку ставиться питання про ендопротезування, або заміну суглоба на штучний імплант. Звичайно, імплант відновлює роботу суглоба, але з часом може виникнути потреба в його заміні. Тож краще лікувати суглоб на ранніх стадіях, не доводячи справу до ендопротезування.

Невже люди доводять хворобу до четвертого ступеня?

На жаль, так. Один із чинників цієї проблеми – відсутність корисної інформації про здоров'я суглобів та методи їхнього лікування. Немає профілактики, диспансерного огляду. Люди відкладають візит до лікаря до тих пір, поки біль не стане нестерпним, або суглоб остаточно не припинить функціонувати.

Олександр Галузинський

Що треба робити, щоб не було проблем з суглобами?

Потрібно змалку проходити диспансерне спостереження в ортопеда. Багато деформацій суглоба відбуваються якраз у дитячому віці, що створює проблеми у віці дорослому. Також в житті людини має бути спорт. Але без надмірних фізичних навантажень. Не ставте собі ті планки, які вам не потрібні. Шукайте золоту середину. Правильно харчуйтесь та приведіть свою вагу в норму, попередньо порадившись з лікарем. Нагадаю, що шкідливі звички та стрес теж порушують живлення хряща. Тому дотримуйтесь здорового способу життя. Це профілактика всіх видів захворювань.

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