Аспірин: коли приймати, його переваги та ризики

Аспірин – це один із найпопулярніших лікарських засобів, який використовується для полегшення болю, зниження температури та профілактики серцево-судинних захворювань. Його застосування має як переваги, так і певні ризики, про які варто знати.

Видання MedicalNewsToday розповіло, що аспірин належить до групи нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) і містить ацетилсаліцилову кислоту. Ця сполука має природне походження – вона міститься у вербовій корі, яку ще Гіппократ використовував для зниження температури та полегшення болю. Сучасна фармацевтична промисловість виробляє аспірин у різних формах: таблетках, капсулах, розчинних порошках.

Коли та навіщо приймати аспірин

Аспірин може застосовуватися для:

Полегшення головного, м’язового, зубного болю, а також болю під час менструацій;

Лікування застуди та грипу;

Зменшення запалення під час хронічних захворювань (артрит, мігрень);

Профілактики серцево-судинних захворювань.

Щоденне приймання аспірину у низьких дозах допомагає запобігти утворенню тромбів, це знижує ризик інфаркту та інсульту у людей із високим рівнем холестерину, гіпертонією, діабетом або після перенесених серцево-судинних подій.

Чи безпечний аспірин

Попри корисні властивості, аспірин має й побічні ефекти. Він може викликати:

Подразнення слизової шлунка, це може спричинити виразкову хворобу;

Ризик внутрішніх кровотеч;

Алергічні реакції, бронхоспазм у людей з астмою;

За тривалого приймання – порушення роботи нирок.

Також аспірин не рекомендується дітям до 18 років через ризик розвитку синдрому Рея – рідкісного, але небезпечного захворювання.

Взаємодія з іншими препаратами

Під час приймання аспірину важливо враховувати його взаємодію з іншими ліками:

Антикоагулянти – підвищують ризик кровотечі;

Протизапальні засоби (ібупрофен, диклофенак) – можуть подразнювати шлунок;

Антидепресанти – підвищують ймовірність кровотечі;

Метотрексат – може накопичуватись у крові, спричиняти токсичний ефект.

Як правильно приймати аспірин

Завжди дотримуйтеся дозування, вказаного лікарем або на упаковці.

Приймайте таблетки після їжі, запивайте великою кількістю води.

Не вживайте аспірин одночасно з алкоголем – це може пошкодити слизову шлунка.

За тривалого застосування регулярно консультуйтеся з лікарем.

Аспірин – корисний та ефективний препарат, однак його застосування має бути обґрунтованим і контрольованим. Перед початком тривалого приймання варто порадитися з лікарем, щоб мінімізувати ризики для здоров’я. Якщо аспірин не підходить, є інші альтернативи, які можуть бути безпечнішими у деяких випадках.

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