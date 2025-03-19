Аспірин: коли приймати, його переваги та ризики

Аспірин – це один із найпопулярніших лікарських засобів, який використовується для полегшення болю, зниження температури та профілактики серцево-судинних захворювань. Його застосування має як переваги, так і певні ризики, про які варто знати.
Видання MedicalNewsToday розповіло, що аспірин належить до групи нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) і містить ацетилсаліцилову кислоту. Ця сполука має природне походження – вона міститься у вербовій корі, яку ще Гіппократ використовував для зниження температури та полегшення болю. Сучасна фармацевтична промисловість виробляє аспірин у різних формах: таблетках, капсулах, розчинних порошках.
Коли та навіщо приймати аспірин
Аспірин може застосовуватися для:
- Полегшення головного, м’язового, зубного болю, а також болю під час менструацій;
- Лікування застуди та грипу;
- Зменшення запалення під час хронічних захворювань (артрит, мігрень);
- Профілактики серцево-судинних захворювань.
Щоденне приймання аспірину у низьких дозах допомагає запобігти утворенню тромбів, це знижує ризик інфаркту та інсульту у людей із високим рівнем холестерину, гіпертонією, діабетом або після перенесених серцево-судинних подій.
Чи безпечний аспірин
Попри корисні властивості, аспірин має й побічні ефекти. Він може викликати:
- Подразнення слизової шлунка, це може спричинити виразкову хворобу;
- Ризик внутрішніх кровотеч;
- Алергічні реакції, бронхоспазм у людей з астмою;
- За тривалого приймання – порушення роботи нирок.
Також аспірин не рекомендується дітям до 18 років через ризик розвитку синдрому Рея – рідкісного, але небезпечного захворювання.
Взаємодія з іншими препаратами
Під час приймання аспірину важливо враховувати його взаємодію з іншими ліками:
- Антикоагулянти – підвищують ризик кровотечі;
- Протизапальні засоби (ібупрофен, диклофенак) – можуть подразнювати шлунок;
- Антидепресанти – підвищують ймовірність кровотечі;
- Метотрексат – може накопичуватись у крові, спричиняти токсичний ефект.
Як правильно приймати аспірин
- Завжди дотримуйтеся дозування, вказаного лікарем або на упаковці.
- Приймайте таблетки після їжі, запивайте великою кількістю води.
- Не вживайте аспірин одночасно з алкоголем – це може пошкодити слизову шлунка.
- За тривалого застосування регулярно консультуйтеся з лікарем.
Аспірин – корисний та ефективний препарат, однак його застосування має бути обґрунтованим і контрольованим. Перед початком тривалого приймання варто порадитися з лікарем, щоб мінімізувати ризики для здоров’я. Якщо аспірин не підходить, є інші альтернативи, які можуть бути безпечнішими у деяких випадках.
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