Астигматизм: що це таке та як з ним боротися

Астигматизм - явище досить поширене. За статистикою, майже половина населення планети страждає на нього, а приблизно 40 % дітей мають його легку форму.

Якщо ви помітили, що не можете навести різкість, літери розпливаються, двояться, ще й періодично після роботи за комп’ютером болить голова, вам варто звернутися до лікаря, бо, це може бути вада рефракції. Яка саме, розповідає офтальмологиня одеського центру “Ексімер” з 5-річним стажем Катерина Бабій.

Що таке астигматизм

Найголовніше, що треба усвідомити, астигматизм – це не хвороба, а різновид аметропії, тобто порушення рефракції або гостроти зору. Вона характеризується різницею заломлення поверхонь оптичних середовищ ока – рогівки, кришталика. Отже, вилікувати у звичному розумінні слова астигматизм неможливо, є тільки варіант коригування рефракції окулярами, контактними лінзами або лазерною корекцією.

Різновиди астигматизму

1. Залежно від змін оптичних середовищ розрізняють рогівковий та кришталиковий астигматизм:

рогівковий найпоширеніший, рогівка є найсильнішою лінзою, яка через себе заломлює світло на сітківку.

Поверхня рогівки повинна бути ідеально сферичної форми, тобто мати однакову силу заломлення в усіх меридіанах. Завдяки цьому зображення або світлові промені від об’єкта фокусуються точно на сітківці в одній точці (макула) – і в мозку формується чітка картинка, а не розмита чи з подвійним силуетом.

Якщо ж рогівка має різну силу заломлення, в одному або двох меридіанах, то єдиного фокуса на сітківці не буде. Тож зображення набуває викривлених, розмитих контурів, оскільки мозок отримує різні імпульси з кількох ділянок сітківки;

кришталиковий: умови формування кришталикового астигматизму такі самі, як і в рогівкового, тобто порушення сферичності поверхні кришталика.

2. За характером викривлення меридіан астигматизм буває:

простий, коли викривлення або нерівномірність оптичних середовищ виникає в одному меридіані;

складний – у двох меридіанах, тоді він визначається як міопічний, так і гіперметропічний;

змішаний, тобто в одному меридіані виникає міопічний астигматизм, а в іншому – гіперметропічний.

3. За стабільністю:

регулярний, що характеризується викривленням за меридіанами однаково в усіх ділянках;

іррегулярний – протягом одного меридіана будуть траплятися ділянки з різними ступенями заломлення.

4. За ступенем важкості:

слабкий – сила астигматизму до 3 діоптрій;

середній – від 3 до 6;

високий – вище за 6 діоптрій.

5. За причинами виникнення:

вроджений;

набутий.

Як бачать люди з астигматизмом

Зір погіршуватиметься поступово. За астигматизму від 0,75 діоптрії до високого ступеня людині буде важко фокусуватися на об’єкті, друкованих словах, окремих деталях та лініях. Предмети відображатимуться розпливчасто або в розтягнутому вигляді.

Особливо багато скарг виникає в темний період доби, коли зіниця максимально розширена. Адже на вузьку зіницю потрапляє менша кількість розсіяних променів від об’єкта, бо зіниця певною мірою відсікає їх. За розширеної зіниці ми отримуємо більшу площу, через яку проходять розсіяні промені, що проєктуються на сітківку. Тож у період блекаутів, увечері, у похмуру погоду чи в нічний час, навіть якщо вулиці освітлені, астигматизм буде проявлятися більше, ніж удень.

Люди за кермом спостерігають навколо фар чи ліхтарів галоефект – розсіювання світла.

Що відчуватимете

Найперше – великий дискомфорт. Очі напружуватимуться через постійні спроби сфокусуватися, бо зображення як на близьку, так і на дальню відстань, буде розмите.

Тож, якщо працюєте в офісі за комп’ютером і часто жалієтеся на головний біль, п’єте таблетки, а вони не допомагають, це може бути наслідком перенапруження від порушення гостроти зору – астигматизму, короткозорості чи далекозорості.

Причини виникнення астигматизму

Таке порушення, як зазначалося вище, є вродженим або набутим.

Дефект зору через певну форму рогівки, з якою народилося немовля, може проявитися з віком. Зазвичай малюки не жаліються на астигматизм. За нормою він може бути в дітей до 0,5 діоптрій, і це ніяк не позначатиметься на зорі. Але в майбутньому може настати момент, коли він буде більше впливати на гостроту зору, тоді і з’являться скарги.

Крім цього, є така патологія, як кератоконус, – спадкова проблема, що призводить до появи астигматизму від моменту розвитку захворювання. На сьогодні кератоконус проявляється переважно з 12-20 років.

Набутий астигматизм виникає внаслідок захворювань очей, наприклад кератиту, кон'юнктивіту або спадкових дистрофій рогівки.

Ще один негативний чинник – травмування очей (проникні поранення, контузії, опіки). Через це на поверхні ока з’являються рубці, рогівка стає нерівномірною, що й спричиняє порушення гостроти зору. Також причиною виникнення астигматизму є операції на очах – за глаукоми, катаракти, видалення новоутворень або птерігіуму (розростання кон’юнктиви).

Як виявити проблему

Коли починаються скарги на недостатню якість зору на дальній чи близькій відстані, а також у нічний час, краще звернутися до офтальмолога, щоб визначити причини порушення рефракції.

А от з дітьми все складніше: вони часто не розуміють, що починають гірше бачити. Тож батьки повинні слідкувати за їхньою поведінкою.

Ознаки порушення зору:

малюк мружиться;

жаліється на часті головні болі, втому від навчання;

непосидний під час занять, має поганий почерк;

коли щось розглядає, дивиться мультики або читає, то має погляд наче з-під лоба або скоса.

Другий варіант виявити астигматизм – профілактичні огляди, які мають бути у пів року, рік, а далі щороку до повноліття. Якщо окреслюються якісь проблеми з рефракцією, лікар може пропонувати частіший графік візитів.

Методи корекції астигматизму

У сучасній офтальмологічній практиці призначаються:

сфероциліндричні лінзи. Це можуть бути окуляри чи м'які контактні лінзи, які компенсують порушення якості зору, створюючи єдиний фокус і переміщуючи його на сітківку ока. Тим самим мозок отримує одну об'єднану картинку без змін – двоїння та викривлення;

в разі посттравматичного астигматизму або внаслідок пересадки рогівки, пелюцидної дегенерації рогівки, кератоконусу часто використовують жорстку склеральну лінзу. Це велика лінза, що утворює штучну рогівку поверх природної викривленої;

лазерна корекція зору. Однак вона проводиться вже в дорослому віці, після 18, за умови, що рефракція стабільна протягом пів року – року.

Для розв’язання проблеми також застосовується імплантація штучного кришталика. Цей метод буде помічним, коли за показами робити лазерну корекцію зору не можна.

Важливе зауваження експерта

Не нехтуйте регулярними оглядами офтальмолога. Адже коли немає фокусування зображення на сітківці, вторинно може виникати косоокість, акомодаційна астенопія (зорова перевтома) та рефракційна амбліопія (ліниве око).

Ось чому так важливо вчасно перевіряти гостроту зору, виявити порушення рефракції і призначити відповідний метод корекції. Окуляри чи м’які контактні лінзи допоможуть зберегти зір собі та запобігти перенапруженню акомодації в дітей.

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