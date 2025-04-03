Астма: види, причини виникнення та діагностика

Астма / © Credits

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Видання Medical News Today розповіло, що на астму страждають понад 260 мільйонів людей у всьому світі. І хоча сучасна медицина пропонує ефективні методи контролю над симптомами, багато людей, нажаль, все ще не отримують належного лікування.

Види астми

Астма може мати різні форми залежно від тригерів, віку пацієнта та тяжкості перебігу.

Дитяча астма. Ця форма астми є найпоширенішою серед дітей та часто проявляється у ранньому віці. Основними факторами, які її провокують, є алергени (пилок, шерсть тварин, домашній пил), респіраторні інфекції, пасивне куріння та забруднення повітря. Деякі діти переростають астму, але у багатьох випадках вона залишається на все життя.

Астма у дорослих . Дорослі можуть вперше зіткнутися з астмою навіть після 40 років. Чинниками ризику є генетична схильність, ожиріння, куріння, хронічні респіраторні інфекції та вплив шкідливих речовин у навколишньому середовищі.

Професійна астма. Розвивається у людей, які працюють у середовищі, де присутні алергени чи подразники (пил, хімічні випари, гази). Найчастіше її діагностують у працівників сільського господарства, будівельників, медичних працівників та перукарів.

Сезонна астма. Загострюється у певні пори року, наприклад, під час цвітіння рослин або у холодну пору року. Тригерами можуть бути пилок, холодне повітря, вологість або грибкові спори.

Важка та рефрактерна астма. Приблизно 5-10% хворих мають важку форму астми, яка не піддається стандартному лікуванню. У таких випадках застосовують спеціальну біологічну терапію та комбіноване лікування.

Причини виникнення астми

Точні причини розвитку астми не завжди можна визначити, проте основними факторами ризику є:

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Генетична схильність – якщо один з батьків страждає на астму, ризик розвитку хвороби у дитини зростає на 25-50%.

Алергічні реакції – пил, шерсть тварин, пилок, спори грибків та харчові алергени можуть спричиняти напади.

Забруднення повітря – вихлопні гази, промислові викиди, пасивне куріння.

Респіраторні інфекції – часті бронхіти, грип, вірусні захворювання можуть посилювати симптоми.

Фізичне навантаження – у деяких людей астматичний напад може виникати під час або після інтенсивних вправ.

Гормональні зміни – жінки можуть помічати загострення симптомів під час менструального циклу, вагітності або менопаузи.

Як діагностують астму

Правильна діагностика астми включає кілька етапів:

Аналіз скарг і сімейного анамнезу – лікар запитує про наявність задухи, кашлю, хрипів, їхню періодичність та можливі тригери.

Фізичне обстеження – перевіряють функцію легенів, можливі прояви алергії (риніт, екзема).

Спірометрія – тест, який оцінює об’єм та швидкість повітряного потоку у легенях.

Пікфлуометрія – визначення пікової швидкості видиху, яка допомагає оцінити ступінь звуження бронхів.

Тест на алергени – шкірні проби або аналіз крові для виявлення алергічних реакцій.

Тест на рівень оксиду азоту (FeNO) – оцінює запалення у дихальних шляхах, це може свідчити про астму.

Лікування астми

Астма – це хронічне захворювання, але за правильного лікування його можна ефективно контролювати. Основні методи лікування включають:

Бронхолітики – швидкодійні інгалятори, які розширюють бронхи під час нападу.

Протизапальні препарати – кортикостероїдні інгалятори для зменшення запалення.

Антилейкотрієнові препарати – допомагають контролювати алергічну астму.

Біологічна терапія – застосовується за важких форм астми, коли інші методи не мають ефекту.

Окрім медикаментозного лікування, важливо дотримуватися профілактичних заходів:

Уникати контактів із тригерами (алергенами, тютюновим димом, пилом).

Контролювати рівень стресу, адже він може провокувати напади.

Регулярно займатися спортом (йога, плавання, ходьба).

Вести щоденник симптомів для кращого контролю захворювання.

Астма – це серйозне захворювання, яке потребує комплексного підходу до лікування та профілактики. Вчасна діагностика, правильне лікування та уникнення тригерів допоможуть вести активне життя без обмежень.

Пам’ятайте, що регулярне спостереження у лікаря та правильний підбір терапії дозволять контролювати астму та зменшити кількість нападів. Бережіть своє здоров’я та дихайте вільно.