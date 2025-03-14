Атеросклероз: все, що про нього варто знати

Атеросклероз — це серйозне захворювання, яке виникає, коли артерії стають вузькими та твердими через накопичення бляшок навколо стінок артерій.

Згодом це може призвести до важких ускладнень, таких як інфаркти, інсульти та інші небезпечні стани. Проблема часто протікає без симптомів, поки не виникнуть серйозні наслідки, тому важливо розуміти, як розвивається це захворювання, як його виявити та як уникнути серйозних проблем, про це розповіло видання MedicalNewsToday.

Що таке атеросклероз

Атеросклероз — це процес, за якого у стінках артерій накопичуються жирові відкладення, кальцій та інші речовини, які утворюють так звані бляшки. З часом ці відкладення тверднуть, звужують артерії та ускладнюють кровообіг. Основними причинами цього є високий рівень холестерину, куріння, високий кров’яний тиск та інші фактори, які пошкоджують ендотелій (внутрішню оболонку артерій). Пошкоджена оболонка дозволяє накопичувати жир і холестерин, які з часом перетворюються на тверді бляшки. Це може призвести до серйозних наслідків, таких як інсульт, інфаркт або інші ускладнення.

Основні симптоми та наслідки

Атеросклероз може протікати без виражених симптомів протягом багатьох років. Однак, коли процес прогресує та кровотік ураженими артеріями стає обмеженим, можуть з’явитися такі ознаки, як слабкість, головний біль, біль у грудях або утруднене дихання. Залежно від того, які артерії уражені, симптоми можуть варіювати:

Сонні артерії — зменшення кровопостачання мозку може призвести до інсульту, зокрема до слабкості, оніміння обличчя, головного болю, паралічу.

— зменшення кровопостачання мозку може призвести до інсульту, зокрема до слабкості, оніміння обличчя, головного болю, паралічу. Коронарні артерії — коли кровопостачання серця зменшується, це може спричинити стенокардію чи інфаркт, який супроводжується болем у грудях, кашлем, блювотою та навіть непритомністю.

— коли кровопостачання серця зменшується, це може спричинити стенокардію чи інфаркт, який супроводжується болем у грудях, кашлем, блювотою та навіть непритомністю. Ниркові артерії — їхнє блокування може привести до хронічної хвороби нирок, з такими симптомами, як набряки, втрати апетиту, труднощі з концентрацією.

— їхнє блокування може привести до хронічної хвороби нирок, з такими симптомами, як набряки, втрати апетиту, труднощі з концентрацією. Периферичні артерії — блокування артерій, які постачають кров до рук, ніг та тазу, може призвести до оніміння, болю, а в найгірших випадках — до гангрени.

Лікування атеросклерозу

Атеросклероз можна контролювати, якщо вчасно почати лікування. Основні стратегії боротьби з цією хворобою включають:

Зміни способу життя

Це один із найефективніших способів знизити ризик розвитку атеросклерозу. Важливо відмовитися від куріння, обмежити вживання алкоголю, регулярно займатися фізичними вправами, дотримуватися здорової дієти та підтримувати здорову вагу. Все це допомагає запобігти розвитку захворювання та навіть відновити кровообіг.

Медикаментозне лікування

Препарати допомагають контролювати рівень холестерину в організмі. Існують також ліки, які знижують артеріальний тиск, рівень цукру у крові та запобігають утворенню тромбів. Для лікування атеросклерозу важливо дотримуватися вказівок лікаря та не припиняти приймання медикаментів без консультації.

Хірургічне втручання

У деяких випадках може знадобитися операція для відновлення нормального кровообігу. Це може бути установка стента, шунтування чи хірургічне видалення бляшок з артерій.

Фактори ризику та профілактика

До основних факторів ризику розвитку атеросклерозу відносяться: куріння, високий рівень холестерину, гіпертонія, діабет, ожиріння, низька фізична активність та нездорове харчування. Стрес, апное сну та забруднене повітря також можуть впливати на розвиток захворювання.

Профілактика атеросклерозу починається з раннього віку. Здоровий спосіб життя, контроль за рівнем холестерину та регулярні медичні огляди допомагають знизити ризик серйозних ускладнень. Правильна дієта з низьким вмістом насичених жирів, трансжирів, солі та цукру, а також регулярні фізичні вправи — це важливі кроки на шляху до збереження здоров’я серця та судин.

Ускладнення атеросклерозу

Атеросклероз може призвести до ряду небезпечних ускладнень:

Серцеві захворювання, інфаркт або серцева недостатність

Хвороби периферичних артерій

Ниркова недостатність

Інсульт

Аневризми

Нерегулярний серцевий ритм

Емболія (переміщення часток тромбу до інших частин кровотоку)

Атеросклероз є серйозною хворобою, яка потребує уважного ставлення до власного здоров’я. Вчасне виявлення симптомів, профілактика та лікування можуть значно знизити ризик розвитку серйозних ускладнень. Правильний спосіб життя, контроль за рівнем холестерину, регулярна фізична активність і медичні обстеження є найкращими способами запобігти чи мінімізувати негативний вплив цієї хвороби на організм.

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