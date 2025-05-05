Атеросклероз: все, що треба знати про «мовчазного ворога» судин / © Credits

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І хоча ризик збільшується з віком, перші ознаки хвороби можуть виникнути вже у 20–30 років, особливо якщо ви маєте шкідливі звички, малорухливий спосіб життя чи генетичну схильність. Видання Medical News Today пояснило простими словами, що таке атеросклероз, як він розвивається, як розпізнати симптоми на ранньому етапі та найголовніше — як запобігти цьому захворюванню.

Що таке атеросклероз

Атеросклероз — це звуження та затвердіння артерій, викликане накопиченням бляшок на стінках кровоносних судин. Ці бляшки складаються з холестерину, жиру, кальцію та відмерлих клітин, які з часом накопичуються та порушують вільний кровотік.

Як працюють артерії

Наші артерії — це «магістралі» для крові, які переносять кисень та поживні речовини від серця до органів. Їхні стінки вкриті тонким шаром — ендотелієм, який зберігає судини гладкими. Але коли цей шар ушкоджується — наприклад, через куріння, високий тиск, діабет або поганий холестерин — в артеріях починає формуватися бляшка.

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Чим небезпечний атеросклероз

Накопичення бляшок:

звужує судини,

уповільнює кровотік,

збільшує ризик тромбів.

А якщо шматок бляшки відірветься — він може перекрити артерію повністю. Це може призвести до:

інфаркту,

інсульту,

ниркової недостатності,

гангрени,

серцевої недостатності.

Симптоми: як розпізнати тривожні сигнали

Атеросклероз часто протікає без симптомів багато років. Проте коли уражені ключові артерії, симптоми залежать від локалізації:

Сонні артерії (живлення мозку)

Ризик інсульту

Симптоми:

раптова слабкість,

оніміння обличчя,

порушення мовлення,

параліч однієї сторони тіла.

Коронарні артерії (живлення серця)

Ризик інфаркту

Симптоми:

біль або тиск у грудях,

задишка,

нудота,

запаморочення чи втрата свідомості.

Ниркові артерії

Ризик хронічної хвороби нирок

Симптоми:

набряки рук або ніг,

втома,

втрата апетиту,

проблеми з концентрацією.

Периферичні артерії (ноги, руки)

Ризик гангрени

Симптоми:

біль або оніміння в ногах,

холод у стопах,

повільне загоєння ран.

Хто у групі ризику

Основні фактори:

Куріння

Високий кров’яний тиск

Високий холестерин (особливо ЛПНЩ — «поганий»)

Цукровий діабет

Ожиріння

Низька фізична активність

Надмірний стрес

Генетична схильність

Зловживання алкоголем

Нездорова дієта (жирна, солодка, солона їжа)

Як лікують атеросклероз

Зміни способу життя (основа)

Відмова від куріння

Фізична активність (мінімум 30 хв 5 разів на тиждень)

Здорова їжа: овочі, фрукти, цільнозернові, нежирний білок, мінімум цукру та солі

Контроль ваги

Зменшення стресу

Факт: жінки після менопаузи мають підвищений ризик через зміну гормонального фону. Особливо важливо контролювати холестерин і тиск у цей період.

Медикаментозне лікування

Статини — знижують холестерин

Антигіпертензивні препарати — контролюють тиск

Препарати проти згортання крові — запобігають тромбам

Ліки для контролю цукру в крові — при діабеті

Ніколи не припиняйте та не починайте приймання ліків без узгодження з лікарем.

Хірургічні методи (за потреби)

Стентування — розширення судин спеціальною сіткою

Шунтування — обхід ураженої ділянки судини

Ендартеректомія — видалення бляшки хірургічним шляхом

Профілактика

Атеросклероз не виникає за один день. Але чим раніше ви візьмете під контроль свій стиль життя, тим більше шансів уникнути серйозних наслідків у майбутньому.

Поради для профілактики:

Ходіть щодня хоча б по 20–30 хв.

Слідкуйте за рівнем тиску та холестерину (раз на рік — обов’язкове обстеження).

Замініть тваринні жири на рослинні олії.

Не нехтуйте сном — 7–8 годин щодня.

Додавайте більше «антиоксидантних» продуктів: ягоди, зелень, горіхи, броколі.

Атеросклероз — це не вирок, якщо ви знаєте, як йому запобігти. Важливо розуміти, що ми самі здатні змінити свою долю: здорове харчування, активність, турбота про тіло та психічне здоров’я — це ключі до довгого, повноцінного життя.