Атопічний дерматит: його стадії та як полегшити симптоми

Атопічний дерматит: його стадії та полегшення симптомів / © Credits

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Хоча екзема має багато форм, атопічний дерматит є найпоширенішою. Він протікає у три стадії: гостру, підгостру та хронічну, і кожна з них вимагає особливого підходу до лікування. Розуміння цих стадій допоможе вам краще впоратися із симптомами, зменшити загострення та підтримувати здоров’я шкіри, про це розповіло видання Real Simple.

Причини виникнення атопічного дерматиту

Причини атопічного дерматиту комплексні:

Генетична схильність — якщо у родині є випадки алергії, астми чи екземи, ризик зростає.

Гіперактивна імунна система — надмірна реакція на подразники.

Фактори навколишнього середовища — пил, шерсть тварин, холод, сухе повітря, хімічні речовини у косметиці або мийних засобах.

Стрес — емоційне напруження часто провокує загострення.

Цікаво: бар’єрна функція шкіри у людей з атопічним дерматитом порушена — вона втрачає вологу швидше та легше піддається дії алергенів.

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Три стадії атопічного дерматиту

Гостра стадія: загострення та сильне запалення

Який вигляд має:

Шкіра різко запалюється, з’являються почервоніння, свербіж, пухирці, мокнучі ділянки, скоринки та виражене печіння. Часто супроводжується інтенсивним дискомфортом, іноді — безсонням.

Що робити:

Усуньте потенційні тригери (алергени, стрес, контакт з подразниками).

Використовуйте місцеві протизапальні препарати: стероїдні мазі — короткостроково, за приписом лікаря; нестероїдні креми — для делікатних зон.

Приймайте антигістамінні засоби для зменшення свербежу.

Робіть холодні компреси — це природний спосіб зняти запалення.

Використовуйте зволожувальні засоби одразу після миття (у межах 3 хв), обирайте креми без ароматизаторів та спирту.

У випадку інфекції (жовті кірочки, гній) — негайно зверніться до лікаря, може знадобитися антибіотикотерапія.

Підгостра стадія: період загоєння

Який вигляд має:

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Зменшення запалення, але шкіра ще залишається сухою, лущиться, зберігаються тріщини, іноді — свербіж. Візуально це не така яскрава, але все ще подразнена шкіра.

Що робити:

Продовжуйте лікування, розпочате у гострій фазі, але вже у легшій формі (наприклад, креми замість мазей, зменшення концентрації стероїдів).

Зволоження — ключовий момент. Шукайте засоби з церамідами, гіалуроновою кислотою чи колоїдним вівсом.

Слідкуйте за гігієною: короткий душ (до 10 хв), тепла вода, м’яке мило без ПАВів.

Уникайте тісного синтетичного одягу та гарячих ванн.

Якщо є свербіж — продовжуйте приймання антигістамінних препаратів, але лише за потребою.

Слідкуйте за психологічним станом — стрес дуже часто стає прихованим тригером. Спробуйте медитацію, дихальні практики, аромотерапію.

Хронічна стадія: довготривалі симптоми

Який вигляд має:

Шкіра стає грубою, потовщеною, з’являється ліхеніфікація (нагадує шкіру слона), зміна кольору, глибокі тріщини. Часте розчісування призводить до появи вузликів і навіть рубців.

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Що робити:

Посилене лікування: місцеві стероїди (вищої сили дії — за призначенням лікаря), ін’єкційні біологічні препарати — підходять для середньо- та важкого ступеня.

У складних випадках — системна терапія.

Постійний догляд за шкірою: гіпоалергенні креми кілька разів на день, регулярна профілактика рецидивів.

Психоемоційна підтримка: терапія з психотерапевтом чи дерматопсихологом, якщо екзема впливає на якість життя.

Фізіотерапія та світлолікування — можуть покращити стан без медикаментів.

Уникнення хронічного травмування шкіри (розчісування) — важлива умова для запобігання ускладненням.

Поради щоденного догляду

Використовуйте щільні креми чи мазі, а не лосьйони.

Зволожуйте шкіру мінімум двічі на день.

Уникайте використання ароматизованої косметики, агресивного мила, жорстких рушників.

Прання — лише з гіпоалергенним порошком, без кондиціонера.

Увімкніть зволожувач повітря вдома в опалювальний сезон.

Заведіть щоденник симптомів — це допоможе відстежити тригери.

Коли звертатися до лікаря

Симптоми не зникають понад тиждень, попри лікування.

Шкіра починає гноїтися, тріщини глибокі чи з’являється сильний біль.

Ви відчуваєте емоційне виснаження, сором або тривогу, пов’язану з вашим станом.

Потрібне індивідуальне призначення біологічної терапії.

Атопічний дерматит — не лише фізичне, а й психологічне випробування. Проте завдяки сучасним методам лікування, правильному догляду та підтримці медичних фахівців можна контролювати захворювання, зменшити кількість загострень і значно покращити якість життя.