Атипова пневмонія та COVID: у чому між ними різниця та що потрібно знати, щоб захистити себе

Легені

Коли у 2003 році світ заговорив про SARS, або атипову пневмонію, це здавалося далеким, майже нереальним сюжетом із новин, екзотичний вірус, який з’явився невідомо де, миттєво став глобальною загрозою та змусив держави переглянути базові протоколи безпеки.

Тоді здавалося, що це унікальна, разова історія. Що людство отримало попередження та може з полегшенням видихнути. Минуло менш як два десятиліття та COVID перетворив це попередження на нову реальність, про це розповіло видання Health Line.

Атипова пневмонія

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome — тяжкий гострий респіраторний синдром) — це вірусна атипова пневмонія, яка вперше з’явилася у 2002–2003 роках. Термін «атипова пневмонія» використовується для опису пневмоній, спричинених вірусами чи нетиповими бактеріями, на відміну від «звичайної» бактеріальної пневмонії. SARS викликає важку пневмонію з високою температурою, задухою та швидким прогресуванням респіраторних ускладнень. Джерелом вірусу вважають кажанів, а проміжним господарем — цивету (вид диких котячих).

COVID

COVID спричинює вірус SARS-CoV-2, який також належить до родини коронавірусів. Симптоми подібні до SARS: кашель, підвищена температура, ускладнення дихання. Проте COVID легше передається, адже вірусне навантаження у носі та горлі досягає піку на ранніх стадіях, часто ще до прояви симптомів, що робить контроль складнішим.

Що об’єднує атипову пневмонію та COVID

Хоча коронавіруси вже давно існують поруч із людьми, деякі спричиняють звичайну застуду, але три з них змінили хід сучасної медицини та глобальної взаємодії:

SARS-CoV у 2003-му

MERS у 2012-му

SARS-CoV-2 у 2019-му.

Атипова пневмонія та COVID мають певні спільні риси, а саме те, що це респіраторні віруси, які ймовірно почали свій шлях у тварин, потім потрапили до людини через проміжного носія та вразили світ у той момент, коли людство відчувало себе стабільним.

Спільні симптоми, схожі механізми передачі, близькі молекулярні принципи, але при цьому абсолютно різні наслідки.

Основні відмінності між атиповою пневмонією та COVID

Тяжкість перебігу: атипова пневмонія часто буває тяжчою, з високою смертністю, тоді як COVID варіює від легкого до тяжкого стану. Передача: атипова пневмонія передається переважно від людей із вираженими симптомами, тоді як COVID може передаватися до появи симптомів. Глобальний масштаб: атипову пневмонію вдалося локалізувати та повністю зупинити завдяки ранньому виявленню, ізоляції та відстеженню контактів. COVID же поширюється легше, особливо через легкий перебіг у більшості пацієнтів та глобальній мобільності населення.

Поради

Вакцинація та щеплення залишаються ключовими для профілактики.

Маски та дистанція ефективні для зниження ризику передачі вірусів респіраторного тракту.

Раннє тестування допомагає виявити COVID навіть на початкових стадіях.

Вітаміни, харчування, сон і фізична активність зміцнюють імунну систему, допомагаючи організму легше переносити інфекцію.

Атипова пневмонія та COVID — це респіраторні інфекції від коронавірусів, але COVID поширюється швидше та частіше має легкий перебіг, а це ускладнює контроль. SARS — це класичний приклад вірусної атипової пневмонії, яка була локалізована завдяки суворим заходам, тоді як COVID став глобальним викликом сучасності.