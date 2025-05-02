Аура мігрені: що це та як її розпізнати / © www.credits

Реклама

Цей тип мігрені складніший і часто лякає людей своїми дивними та несподіваними симптомами: перед очима блимають вогники, мова стає плутаною, а в тілі — дивне поколювання. Тож що таке ця «аура», чи небезпечно це та головне — як собі допомогти, розповіло видання Medical News Today.

Що таке аура мігрені

Аура — це неврологічні симптоми, які можуть виникати за 10–60 хв до нападу мігрені чи супроводжувати її. Це своєрідний попереджувальний сигнал організму, що наближається напад.

Аура найчастіше проявляється у вигляді:

Реклама

зорових порушень (мерехтіння світла, зигзаги, «тунельний зір», тимчасова сліпота);

сенсорних відчуттів (поколювання, оніміння, слабкість з одного боку тіла);

труднощів з мовленням (втрата здатності формулювати речення, бурмотіння).

Приблизно 25–30% людей з мігренню стикаються з симптомами аури. Жінки мають утричі більший ризик переживати ці епізоди, особливо у віці від 18 до 44 років.

Якими бувають аури: симптоми та типи

Зорові симптоми

Найпоширеніша форма аури:

миготливі вогники

зигзагоподібні лінії

сліпі плями

спалахи світла

тимчасова втрата зору

Вони часто починаються у центрі зору і поступово зміщуються до периферії.

Сенсорні симптоми

поколювання чи оніміння у руках, обличчі чи ногах

відчуття «дивного» тіла (наче кінцівка змінює розмір)

запаморочення

порушення рівноваги

Мовні симптоми

труднощі з вимовою слів

сплутаність мови

тимчасова афазія (неможливість говорити чи розуміти мову)

Інші рідкісні прояви

сплутаність свідомості

тривога чи паніка

втрата пам’яті

відчування запахів, яких немає

тимчасовий параліч

Типи мігрені з аурою

Класична мігрень з аурою — найпоширеніша, з зоровими чи сенсорними порушеннями.

Геміплегічна мігрень — рідкісна форма з м’язовою слабкістю чи паралічем з одного боку тіла.

Мігрень стовбура мозку — супроводжується запамороченням, проблемами з мовою, слухом, координацією.

Ретинальна мігрень — втрата зору лише на одне око.

Що провокує мігрень з аурою

Причини аури остаточно не вивчені, але є підозри, що її викликає тимчасове зниження активності в певних ділянках мозку. До поширених тригерів належать:

гормональні коливання (менструація, вагітність, контрацептиви)

яскраве світло або різкі запахи

алкоголь, особливо червоне вино

стрес, емоційне або фізичне виснаження

недосипання або надмірний сон

пропущене приймання їжі

їжа з добавками: глутамат натрію, оброблені м’ясні продукти, сири

Як лікувати мігрень з аурою

Ліки під час нападу:

ібупрофен, аспірин або парацетамол

спеціалізовані засоби від мігрені

триптани — блокують больові сигнали в мозку

препарати від нудоти

Профілактика для частих мігреней:

антидепресанти

протисудомні препарати

бета-блокатори, блокатори кальцієвих каналів

ін’єкції ботулотоксину

транскраніальна магнітна стимуляція — сучасні медичні пристрої для зменшення інтенсивності болю

Домашній догляд: що робити під час нападу

прилягти в тихій темній кімнаті

прикласти холодний компрес до лоба

вимкнути екрани та яскраве світло

спробувати заснути

Профілактика

Заведіть щоденник мігрені, щоб виявити тригери.

Спіть достатньо та дотримуйтеся режиму.

Уникайте пропуску приймання їжі.

Пийте достатньо води.

Практикуйте йогу, медитацію, глибоке дихання.

Зменште вживання кофеїну та алкоголю.

Коли звернутися до лікаря

Обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, якщо:

аура триває понад 60 хв

симптоми проявляються лише в одному оці

є підозра на порушення мови чи слабкість у тілі

симптоми з’явилися вперше

Це важливо для виключення серйозніших станів, як-от інсульт, пухлини, розрив сітківки тощо.

Мігрень з аурою — це не вирок. Знання власних тригерів, своєчасне лікування і зміни у способі життя допомагають значно зменшити частоту та інтенсивність нападів. Слухайте своє тіло, будьте уважні до сигналів, які воно подає, і не соромтеся звертатися по допомогу. Зрештою, піклування про себе — це найкраща інвестиція у власне здоров’я.