Бананова дієта: смачний спосіб схуднути та поліпшити настрій

Звичайний банан може стати зіркою ранкового раціону та навіть допомогти схуднути.

Бананова дієта: як смачно схуднути та поліпшити настрій

Бананова дієта: як смачно схуднути та поліпшити настрій

Бананова дієта, створена в Японії у 2008 році, швидко завоювала популярність у країні висхідного сонця, а потім і у всьому світі, про це розповіло видання Tua Saúde. Вона проста, недорога та, головне, робить ранок трішки солодшим без шкоди для фігури.

Суть бананової дієти

Ранкова бананова дієта — це вживання бананів на сніданок у будь-якій кількості, а через 15–30 хв після цього — пиття теплої води чи несолодкого чаю. Банани містять клітковину, яка допомагає довше відчувати ситість, а також триптофан і магній, які покращують настрій та зменшують тривожність.

Важливо: наукових доказів, що ця дієта сама по собі сприяє схудненню, немає. Тому для досягнення результату краще проконсультуватися з дієтологом і скласти індивідуальний план харчування.

Основні правила

  1. Їжте тільки банани на сніданок, у будь-якій кількості.

  2. Жуйте ретельно, щоб організм встиг зрозуміти, що він ситий.

  3. Пийте достатньо води протягом дня. Вода допомагає зменшити відчуття голоду.

  4. Раннє вечірнє приймання їжі: вечеряйте мінімум за 3 години до сну та не пізніше 20:00.

  5. Збалансоване харчування протягом дня: овочі, цільні злаки, білки та бобові. Бажано додавати елементи японської кухні та рис.

  6. Повноцінний сон: лягайте спати до півночі та спіть не менше 7 годин.

  7. Підйом без будильника, якщо це можливо. Стрес від сигналу може провокувати переїдання.

  8. Регулярна фізична активність: ходьба, силові вправи чи танці допоможуть покращити обмін речовин і ефективність дієти.

Приклад денного харчування

  • Сніданок: банани та тепла вода чи несолодкий чай

  • Обід: легкий салат з овочів, порція білка, наприклад, курка, риба та бобові, невелика порція рису чи цільнозернові.

  • Полудень: фрукти або горіхи

  • Вечеря: овочевий суп або запечені овочі з білковим компонентом

Пам’ятайте: це лише приклад і меню слід підбирати індивідуально разом із фахівцем.

Чого уникати

  • Цукровмісні продукти: солодощі, морозиво, газовані напої.

  • Жирні страви: смажене, піца, чипси та фастфуд.

Банани багаті клітковиною, яка уповільнює травлення та тримає голод під контролем. Магній та триптофан допомагають зменшити стрес і покращити настрій, а це знижує ймовірність «емоційного переїдання».

Бананова дієта — не магія. Вона працює як частина збалансованого способу життя, а не як самостійний метод схуднення.

